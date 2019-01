Fondos de AFP con mejores perspectivas para el 2019

El año pasado el contexto internacional adverso –producido por la guerra comercial, la desaceleración de China y la subida de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de los EE.UU.– provocó que los fondos de pensiones privados reportaran pérdidas.



Así, la rentabilidad del fondo 1 cayó 1,6%, seguido del fondo 2 en 3,4% y del fondo 3 en 5,9%. Desde enero del 2018, además, los valores cuota de los fondos 2 y 3 comenzaron a descender hasta volver a los niveles de octubre del 2017.



El fondo cero –de menor riesgo–, por su parte, fue el único que generó retornos (1,5%) al cierre del 2018.



No obstante, las perspectivas serían más favorables para las inversiones este año; las economías se desacelerarían pero no caerían en recesión, según AFP Integra.



Al respecto, el gerente central de inversiones de la entidad, Roberto Melzi, señaló que i) hay cierta evidencia de que la economía china se estaría recuperando, ii) Trump tendría incentivos para ser menos negativo y más abierto a las negociaciones si quiere ser reelegido en dos años, y iii) los precios de los activos que cayeron demasiado en el 2018 generarían nuevas oportunidades para obtener mejores resultados.



“El 2019 se ve un poco más auspicioso que el 2018 para efectos de generar retornos, lo cual no quiere decir que no habrá volatilidad [...] y asumiendo que no habrá recesiones ni nada, nuestras expectativas están mejor posicionadas”, dijo Melzi.

JUBILACIÓN ANTICIPADA



El régimen especial de jubilación anticipada (REJA) del Sistema Privado de Pensiones permite que los afiliados desempleados por 12 meses continuos puedan tramitar su jubilación desde los 50 años en el caso de las mujeres y 55 para los hombres (ver nota vinculada).



Aldo Ferrini, gerente general de AFP Integra, indicó que a diciembre del 2018 recibieron 62.326 solicitudes para acceder a dicho mecanismo con una edad promedio de 57 años. Señaló que el 50% de las personas que retiran sus fondos, desde que se activó el 95,5%, tiene en promedio S/20.000 acumulados, en tanto un 17% retira entre S/20.000 y S/40.000, y un 12% entre S/40.000 y S/80.000.



A esto se suma que el 30% de las empresas públicas con personal afiliado a dicha AFP mantiene una deuda de Reprogramación de pago de Aportes Previsionales al Fondo de Pensiones (Repro) que asciende a los S/13’994.313.



Solo entre mayo del 2016 y diciembre del 2018, se han retirado más de S/3.512 millones.