Indecopi confirma que asistirá mañana al congreso para discutir ley de fusiones

Ivo Gagliuffi, presidente del Indecopi, señaló en conversación con El Comercio que la institución ve con buenos ojos la iniciativa de que exista un control previo de fusiones en el Perú. "Es una de las patas de la mesa que falta para una política de competencia de una agencia de nivel", afirmó el funcionario.

No obstante, aseguró que es imprescindible que se tengan en consideración opiniones técnicas mínimas que aseguren buenas prácticas internacionales.

EN DETALLE

El proyecto de ley de control de fusiones que se debatió esta semana en el congreso por la comisión de Defensa del Consumidor—actualmente en estado de pre dictamen— es una iniciativa que plantea realizar un control previo de fusiones para revisar si una unión empresarial es adecuada o perjudicial para los consumidores locales.

Gagliuffi recordó, además, que esta ley de fusiones fue una de las recomendaciones propuestas por la OCDE el año pasado, y si bien Indecopi está realizando un buen trabajo en temas de cárteles, marcas, etc., consideró que la normativa es una buena herramienta que estaría faltando.

Control previo de fusiones. La comisión aprobó suspender el debate del dictamen e invitar a la siguiente sesión de la comisión a ambas entidades.

Explicó que el Perú debería tener en cuenta cómo se regulan las fusiones en otros países, "sobre todo en los países de la región de América Latina, para comparar la realidad peruana con economías similares, a nuestro nivel y tomando como punto de referencia a economías desarrolladas".

Como se recuerda, esta semana a solicitud del congresista Pedro Olaechea se invitó a las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas y del Indecopi para la próxima sesión del martes 19 de marzo, a fin de poder tomar una decisión favorable o desfavorable luego de escuchar las opiniones técnicas de los entidades sobre el dictamen en discusión.

CONDICIONES MÍNIMAS

Al respecto, Gagliuffi indicó que se necesitan cinco condiciones mínimas a tener en cuenta en la próxima sesión con el congreso:

1. El umbral: no todas las fusiones deben pasar a una agencia de competencia para ser aprobadas o no, solo aquellas que superen dicho umbral. Indecopi propuso un umbral alto, basado en un promedio de los países de la OCDE— US$ 120 millones—, debido a que considera que cuando una agencia recién empieza una política de este tipo "es importante concentrarse en determinados casos, en fusiones de impacto importante y, además, tratar de ver la menor cantidad de fusiones a fin de adquirir la experiencia necesaria". Indicó que Indecopi calculó que serían alrededor de 10 a 12 fusiones al año.

2. Presupuesto: el presidente de Indecopi sostuvo que la creación de una agencia especializada en fusiones tiene un costo hundido por contratación de nuevo personal y su respectiva capacitación. Anteriormente, estimó que este costo ascendería a S/6 millones.

3. Concentración de mercados: el funcionario sostiene que la concentración se debe medir a partir de un índice cuantitativo, calculando el umbral para pasar al Indecopi en base a sus ventas o activos conjuntos ya que "son más objetivos", dijo. Como se recuerda, el proyecto propone una concentración mayor al 40% para que sean revisadas por el regulador.

4. Procesos diferenciados; contemplar una vía rápida (fast-track), para fusiones sencillas y así no perjudicar al inversionista y una vía ordinaria para las más complejas, con mercados sensibles.

5.Tiempo para entrar en vigencia: Indecopi sostiene que de ser aprobada la ley se les debería otorgar un año antes de que la ley entre en vigencia a fin de que puedan implementar la agencia, contratando nuevo personal (se creará una división especial) y capacitándolo.

DATO

En el Perú solo se hace control de fusiones hace 25 años en el sector eléctrico; por ello, el funcionario considera imprescindible que se llega a formar la agencia especializada en todos los sectores.