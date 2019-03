IPE: ¿De qué depende la calidad educativa en el Perú?

(Informe IPE/El Comercio) Esta semana, el Congreso discutirá la propuesta que plantea que en los meses de marzo y diciembre se pague solo por los días en los que hubo clases, y además poder recuperar la cuota de ingreso al colegio si el estudiante fue retirado. ¿A cuántas familias afecta esto y en qué proporción? ¿Cómo se descompone el costo de las pensiones en la educación básica y la superior?

EDUCACIÓN BÁSICA

En el Perú, existen 7,8 millones de estudiantes en educación básica regular (inicial, primaria y secundaria). De este total, 5,8 millones se encuentran matriculados en colegios públicos y 2 millones en privados. Es decir, uno de cada cuatro estudiantes en el ámbito nacional está en una institución privada.

De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el gasto en educación pública básica regular representó el 2,6% del PBI en el 2018, equivalente a S/3.269 anuales por alumno a escala nacional. Respecto al gasto de educación privada, sin embargo, no existen fuentes concluyentes. Ante este escenario, Paul Neira, CEO de The Learning Factor, indica que la información disponible sigue siendo insuficiente, pues no todos los costos son considerados; por lo tanto, para mejorar el acceso a datos se debe elevar el interés en investigar más a detalle el sector.

A pesar de las limitaciones de información, un estudio realizado por María Balarín, Hugo Ñopo y otros investigadores hace el esfuerzo de calcular el gasto mensual por alumno en educación utilizando información del Ministerio de Educación (Minedu) para el 80% de escuelas privadas del país. Así, de acuerdo con el informe, el 63% de las escuelas privadas tiene una pensión menor de S/200, el 25% de entre S/201 y S/400 y solo el 12% tiene una pensión mayor de S/400. Así, en la minoría de colegios privados el gasto total por alumno es superior al gasto por alumno en colegios públicos.

¿A MAYOR GASTO, MAYOR CALIDAD?

Estas diferencias en el gasto por alumno explican, en parte, las diferencias en el rendimiento entre los colegios públicos y privados. Si bien a simple vista el rendimiento promedio en comprensión lectora y matemáticas recogido por la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE), del Minedu, es ligeramente mayor en los alumnos de colegios privados (+3,4 puntos), esta ventaja se invierte cuando se incluyen características como los niveles socioeconómicos de los alumnos, el ámbito geográfico (urbano o rural) y el tipo de colegio (polidocente completo o unidocente). Luego de considerar todas estas particularidades, los alumnos de colegios privados obtienen en promedio 8,8 puntos menos en la ECE en comparación con sus pares de colegios públicos.

Asimismo, entre las características mencionadas, el nivel socioeconómico se revela como uno de los factores que más explican los resultados de la ECE. Así, por ejemplo, los alumnos de niveles socioeconómicos muy bajos obtienen en promedio 58,7 puntos menos en comparación con los alumnos de niveles altos. Estos resultados revelan que el rendimiento en la ECE se encontraría más relacionado con el nivel socioeconómico que con la asistencia a un colegio público o privado.

Sin embargo, la ampliación de nuevas iniciativas modernas en educación privada para sectores socioeconómicos medios, como Innova Schools o Futura Schools –ya con decenas de miles de estudiantes matriculados–, puede eventualmente cambiar la cara a la educación privada promedio.

EDUCACIÓN SUPERIOR

En el 2018, el gasto público en educación superior ascendió a más de S/4.500 millones, lo que representó aproximadamente 0,6% del PBI en ese año. El gasto de las universidades públicas se destinó, principalmente, al pago de gastos operativos (S/3.568 millones). Estos gastos se financiaron en gran medida por medio de las transferencias del gobierno nacional (60%) y en menor proporción por las transferencias por recursos naturales como canon minero (13%).

Existe una alta diferencia en el nivel de gasto por estudiante entre universidades privadas

Por otro lado, al igual que en la educación básica, la información oficial sobre el gasto e ingreso de las universidades privadas es escasa. Según el último informe de la Sunedu, publicado en el 2017, el gasto total de las universidades privadas fue de aproximadamente S/5.779 millones durante el 2015. Ese monto equivale a casi 1% del PBI para dicho año.

Respecto a los ingresos, pese a que las pensiones representan aproximadamente el 90% del financiamiento en las universidades privadas, existen ciertas diferencias según tipo de universidad. Por ejemplo, en las universidades sin fines de lucro, los ingresos por consultorías, producción de bienes y servicios y donaciones representan casi el 20% del total de ingresos. Por el contrario, en la mayoría de universidades con fines de lucro, esos ingresos significaron alrededor del 1%.

Por último, existe una alta diferencia en el nivel de gasto por estudiante entre universidades privadas. Así, por ejemplo, la Universidad Cayetano Heredia destinó aproximadamente S/57 mil al año por estudiante, mientras que la Universidad Alas Peruanas gastó menos de S/3 mil anuales. Esta diferencia se explicaría, en parte, por la heterogeneidad en el costo de la pensión. Según el portal Ponte en Carrera del Minedu, por ejemplo, el costo anual en la carrera de Administración de Empresas, la carrera más demandada en el ámbito nacional, fluctúa entre S/1.276 y S/19.105.