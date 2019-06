BCR: Disolución del Congreso generaría incertidumbre en la inversión privada

La inversión privada podría verse afectada ante una eventual disolución del Congreso de la República ante el rechazo de la cuestión de confianza, la cual generaría un periodo de incertidumbre para los inversionistas, señaló Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva (BCR).

"Durante cuatro meses se gobernaría por decreto", explicó Velarde. No obstante, "la incertidumbre se disiparía cuando se hayan elegido a los congresistas. Habrá cuatro meses de incertidumbre que puede afectar a la inversión privada".

En cuanto al impacto de la inversión pública, Velarde dijo que esta no debería verse afectada salvo por el cambio de gabinete que se produciría.

“Inversión pública no veo por qué se afecte, algo puede haber porque el Gabinete tendría que renunciar, pero no veo por qué tenga que afectarse [...] Es difícil estimarlo, pero inversión pública no veo que pueda resentirse”, dijo el economista.

Asimismo, señaló que ante la elección de nuevos congresistas, quienes ingresen, podrían despertar la confianza de los inversores y mejorar las perspectivas de la economía.

“Si los que entran despiertan la confianza de los inversionistas, podría haber un escenario mejor dentro de cuatro meses”, señaló durante el Encuentro Económico Región Cajamarca.