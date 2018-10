MEF sobre impuesto a bolsas plásticas: "No garantizaría cuidado del medio ambiente"

El proyecto de Ley 2843/2017-CR, que plantea la aplicación un impuesto nacional a las bolsas plásticas (INBP), tiene como objetivo desincentivar su uso a fin de contribuir al cuidado del medio ambiente. Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la ha rechazado tras concluir que gravar este producto no ayudaría a cumplir el objetivo ecológico.

Tras revisar el proyecto a pedido de la Comisión de Producción del Congreso, el MEF indicó, mediante un informe al que accedió Gestión, que si bien el proyecto disminuiría el uso de bolsas plásticos, no es idóneo para lograr la meta principal.

“Consideramos que el impuesto propuesto no es idóneo para la consecuencia del objetivo planteado en la medida, ya que si bien en algunos casos reduciría el consumo de bolsas plásticas no impediría en general que las personas con poder adquisitivo suficiente o que operen en la informalidad adquieran las referidas bolsas, siendo que de esta manera no se garantizaría la conservación del medio ambiente”, precisa un fragmento del documento.



OTROS ARGUMENTOS

El informe del MEF califica a este impuesto como extrafiscal, ya que su finalidad no sería exclusivamente recaudatoria. Por lo contrario, su objetivo apuntaría a desincetivar una conducta considerada perniciosa, por lo que podría verse afectada por los principios constitucionales que rigen el marco tributario.



El ministerio también señala que en un mercado donde existen diversos tamaños de bolsas, la aplicación del impuesto afectaría en mayor grado a las empresas que producen las de menor tamaño, por lo que el proyecto no hace un diferenciación.

Asimismo, el documento agrega que no queda claro si el objetivo apunta a desincentivar el uso de las bolsas plásticas, en general, o solo en las tiendas por departamento, supermercados y otros similares para el transporte de las mercaderías.

Producto de estas anotaciones, el MEF reitera su opinión desfavorable a la creación del INBP. Sostiene que es contraria a los lineamientos de la Política Tributaria.