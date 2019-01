MEM revisará que beneficios del fondo FISE lleguen a los más necesitados

En sectores específicos de la población, el Gobierno otorga bonos que permiten reducir en hasta S/16 el costo de los balones de gas al público. Esto es posible gracias al Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), el cual se entrega en base al consumo de electricidad y cuyos recursos provienen de quienes utilizan más este recurso, del servicio de transporte de gas de Camisea, y de la promoción e importación de combustibles.

Sin embargo, según el ministro de Energía y Minas (MEM), Francisco Ísmodes, estos bonos no están llegando a la población que debería ser comprendida en el beneficio; pues, en principio, toma como base a quienes tienen acceso a la electricidad, y no considera a aquellos peruanos más pobres que aún no tienen acceso al servicio.

“Las zonas marginadas y pobres no reciben este beneficio (del bono) del FISE, porque no tienen consumo de energía. Como Gobierno tenemos que identificar qué ciudadanos que deberían recibir el FISE no lo están recibiendo”, precisó el ministro.

El titular del MEM detalló que su cartera ya está revisando corregir este problema. Asimismo, agregó que por el lado de la masificación del gas la decisión del Gobierno es “avanzar decididamente en incrementar que [sean] más peruanos [los que] cuenten con gas en sus domicilios, porque eso reduce definitivamente el costo de la canasta básica”

Si bien remarcó que no es posible llevar ductos con gas a todos los hogares, explicó que el MEM viene desarrollando un estudio para ver cómo fortalecer este proceso de masificación de gas en zonas rurales, con el objetivo de salir del ámbito urbano.

“Con ese FISE lo que se puede hacer es que también, dentro de ese concepto de masificación de gas, (las poblaciones más vulnerables) puedan tener acceso al GLP y con eso poder atender sus necesidades de generación para poder cocinar y sus usos básicos”, puntualizó.