Mincetur: Exportaciones de mango marcaron récord histórico

Las exportaciones peruanas de mango sumaron US$ 284 millones (+35,5%) entre enero y julio del 2018, marcando un récord histórico sobre cualquier valor exportado en años previos, según indicó Rogers Valencia, ministro de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

“El último récord de exportación de mango fue de US$ 277 millones en el 2016. Y, ahora, a julio del 2018, se ha logrado superar notablemente la cifra anterior. Esto evidencia la alta demanda que tiene nuestro producto en el mundo, principalmente de los Países Bajos (+53%), Estados Unidos (+22%) y España (+87%)”, señaló Valencia.

El titular del Mincetur precisó que estos mercados explicaron más del 70% del incremento del conocido superalimento peruano.

Otros frutos que registraron un importante desenvolvimiento en el citado período fueron las uvas (+34%), arándanos (+231%), paltas (+7%), castañas (+64%) y bananas (+15%).

Estos valores explicaron el crecimiento del sector frutícola, que tuvo un crecimiento de 23,4% (US$ 1.586 millones), sustentado por la mayor demanda de Países Bajos (+34%) y Estados Unidos (+29%).

Al mes de julio, destacaron también las exportaciones de hortalizas frescas (+8,3%), gracias a los mayores envíos de cebollas (+61%), frijoles (+71%) y arvejas (+49%).

EXPORTACIONES NO TRADICIONALES

Por otro lado, el ministro Valencia señaló que, entre enero y julio del 2018, las exportaciones no tradicionales totalizaron US$ 7.447 millones —lo que representa un crecimiento de 17%—, acumulando 24 meses de crecimiento ininterrumpido.

Además del gran desempeño de los envíos del sector frutícola, registraron un buen dinamismo los envíos del sector metalmecánico y pesquero, que aumentaron en 20,9% y 29,1%, respectivamente.

En la pesca no tradicional resaltó el crecimiento de la pota (+65,1%), que totalizó US$ 495 millones, cifra que superó los envíos de todo el 2017 (US$ 390 millones), así como de los filetes congelados (+32,1%) y langostinos (+6,1%).

Otro de los sectores que se mantienen en la senda del crecimiento es el textil-confecciones.

De esta manera, entre enero y julio de 2018, las exportaciones textiles alcanzaron US$ 792 millones, acumulando un crecimiento de 12,3%.

En dicho período, destacaron los envíos de pelo fino de alpaca (+40,1%), polos de algodón (+11,4%) y otras prendas de algodón (+7,3%).

El principal destino fue Estados Unidos, registrando un incremento de 8,4% y contribuyendo con el 35% de las exportaciones del sector textil.

Cabe destacar que, solo en julio del 2018, las exportaciones de textiles y confecciones ascendieron a US$ 119 millones, manteniendo 14 meses de crecimiento continuo.

EXPORTACIONES TRADICIONALES

Entre enero y julio de 2018, las exportaciones tradicionales ascendieron a US$ 20.508 millones, creciendo 18,4% respecto a similar periodo del 2017 (US$ 17.321 millones), informó Mincetur.

Este crecimiento obedeció a la mayor exportación minera, que creció 19,7%, sustentada en los envíos de zinc (+34,8%), cobre (+26,3%) y oro (+6,7%).

Además, hubo un fuerte incremento de la exportación de hidrocarburos (+33,9%), por la mayor demanda de gas natural (+64,9%) y petróleo crudo (+US$ 88 millones).

EXPORTACIONES TOTALES

A julio del 2018, las exportaciones peruanas bordearon los US$ 28 mil millones, creciendo 18% respecto a igual periodo del año 2017 (US$ 23 689 millones).

Según Mincetur, este resultado se sustentó en el aumento significativo de las exportaciones tradicionales y no tradicionales, que crecieron 18,4% y 17%, respectivamente.