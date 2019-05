Perú reportó un superávit comercial de US$430 millones en marzo

La balanza comercial del Perú registró un superávit de US$430 millones en marzo, y con ello acumuló un resultado positivo de US$1.212 millones en el primer trimestre del 2019, informó hoy el Banco Central de Reserva (BCR).

En comunicado, el ente emisor indicó que las exportaciones totalizaron US$3.698 millones en marzo, un monto menor en 11,8% con respecto al mismo mes del 2018. El resultado se dio como efecto de los menores precios y volúmenes exportados.

No obstante, en dicho mes las exportaciones no tradicionales aumentaron 1,4% debido a los mayores embarques (7,2%), en particular, de productos agropecuarios, pesqueros y químicos.

En cuanto a las importaciones, estas sumaron US$3.267 millones en marzo, mostrando una disminución de 7,3% frente a similar mes del año anterior. Esto debido a las menores compras del exterior de insumos, bienes de consumo y de capital.