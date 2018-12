El presidente de la República, Martín Vizcarra, firmó este viernes 7 de diciembre el contrato para dar inicio al movimiento de tierras para la construcción del aeropuerto internacional de Chinchero, en Cusco.

"Este es un proyecto de una larga espera de más de 20 años que se ofrece, se posterga y se posterga. Yo vine como ministro de Transportes para iniciarlo, asumiendo un contrato que no lo habíamos suscrito nosotros pero en ese afán de continuar lo realizado por anteriores autoridades", precisó el mandatario, haciendo referencia a los problemas iniciales que se presentaron en el proyecto cuando debió renunciar al cargo de titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Vizcarra detalló que tras la investigación conducida por el Ministerio Público, quedó claro para la población que la participación del Gobierno "siempre fue clara, objetiva y transparente". En esa línea, remarcó que la situación del aeropuerto de Chinchero no podía quedarse en el ámbito judicial "porque a la gente no le interesa si hay juicio o no, lo que le interesa es que se construya el aeropuerto".

"Cuando yo asumí este año la presidencia, el primer encargo que le di al MTC es que este año tiene que empezar la construcción del aeropuerto de Chinchero y este año estamos empezando, dejando de lado todo el anterior proceso", precisó el Presidente.

PLANES DE ADJUDICACIÓN Y PLAZOS

El Presidente Martín Vizcarra explicó que el proyecto constará de dos fases: la primera, de la que hoy se ha firmado el contrato, será el movimiento de tierras y tomará nueve meses de trabajo, indicó el mandatario.

Gracias a la voluntad y al apoyo de las comunidades [de la zona], que han tenido buena voluntad de poder llegar a un buen acuerdo con el MTC, ya tenemos la propiedad completa no solo del aérea del aeropuerto, sino las de accesos viales, equipos, áreas de alcance visual de los aviones; todas ya son propiedad del Estado peruano", subrayó Vizcarra.



El mandatario destacó que el aeropuerto de Chinchero, que empezará como una obra pública, podría estar listo en tres años; pero explicó que ello dependerá del cronograma que tenga el gobierno que se adjudique la construcción de la obra.

Dicha adjudicación se realizará en el primer trimestre del año, pues, de acuerdo al Presidente, a fines de febrero los Gobiernos "más importantes del mundo" presentarán sus propuestas de construcción y se seleccionará la opción más técnica, operativa y económica.

Ante la población cusqueña, indicó que entre los gobiernos interesados en adjudicarse al construcción del aeropuerto —quienes también asumirán el movimiento de tierras hasta donde esté avanzado— son los de Canadá, España, Reino Unido, Francia y Corea, entre otros. "Potencias del primer mundo con alta tecnología están interesados en este aeropuerto y van a presentar sus propuestas a fines de febrero", resaltó.

"Queremos que al 2021, año del bicentenario, se pueda tener terminado [el proyecto] pero el cronograma exacto se tendrá en febrero cuando esté la adjudicación de la obra. [...] Tenemos el 100% del presupuesto asegurado [para el aeropuerto]", puntualizó.