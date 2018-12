¿Cuál es el riesgo económico detrás de vacaciones para trabajadores part-time?

En noviembre, el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo (MTPE), señaló que una persona bajo contrato a tiempo parcial tiene derecho a gozar de vacaciones por un total de 6 días laborales.

"Ahí hay un tema que todavía ha pasado por agua tibia. No lo han detectado porque aún no se ha generado un conflicto tan marcado", advierte Percy Alache, socio del área laboral de PwC.

Muchas empresas que contratan bajo esta modalidad no otorgan las vacaciones y, evidentemente, no las pagan, señala Alache. No obstante, tras la opinión del MTPE, el trabajador podría exigir que le paguen sus vacaciones que no recibió durante un año (o más, según sea el caso) e, incluso, al no haber gozado de estas, la empresa debería pagar una indemnización.

Asimismo, si una persona laboró bajo contrato a tiempo parcial durante dos meses en una empresa, según la opinión del MTPE, tendría derecho a un día de descanso o, de lo contrario, al pago del mismo.

La legislación peruana no contempla vacaciones para trabajadores part time

Que el empleador no conceda vacaciones a sus trabajadores contratados a tiempo parcial, no constituiría necesariamente una violación a la norma, ya que estos derechos no están contemplados expresamente en la legislación laboral.

"La norma no dice nada de vacaciones para los trabajadores a tiempo parcial. Pero, el MTPE aplicando el convenio 52 de la OIT dice que todo trabajador, independientemente de su contratación, tiene seis días de vacaciones al año", explica Percy Alache.

En ese sentido, el experto menciona que para el ámbito judicial, este informe no es vinculante y que lo que se ha logrado es generar la expectativa de que podría haber el derecho, pero dependerá de la decisión de los jueces, según cada caso que evalúen, si es que el trabajador podría tener vacaciones o no.



Sin embargo, el informe realizado por el departamento jurídico del MTPE sí tiene efectos en el Indecopi, al cual se le entregó dicho documento.