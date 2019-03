Salvador del Solar: "Por supuesto que la ley antielusión va"

El flamante presidente del Consejo de Ministros (PCM), Salvador del Solar, señaló que durante su gestión seguirán adelante para que la Sunat aplique la norma general antielusiva con el fin de mejorar los niveles de recaudación tributaria.

"Hay detalles que debo ver con más cuidado, pero por supuesto que la ley antielusión va. Nuestro país va a fortalecerse contra mecanismos que se han venido utilizando para que las arcas del estado se empobrezcan. Si empobrecen no podemos actuar de la mejor manera. Esto tiene que cambiar", indicó en conversación con RPP.

Dijo que también es necesario ampliar la base tributaria. "Para ser el Estado que queremos y brindar los servicios que necesitamos, se requiere cobrar impuestos. No solamente de las grandes empresas, un país con 72% de informalidad también necesita ampliar su base tributaria. Y aunque la gran aguja de la recaudación no suba con el sector informal o con una buena parte de ella, hay un concepto de ciudadanía que cambia radicalmente cuando una persona dice aunque sea estoy pagando un sol a mi país", indicó.

En ese sentido, Del Solar destacó que el país necesita fortalecer un contrato social. "Si un informal es una persona que trabaja sin contrato, un país con 72% de informalidad es un país sin contrato. Necesitamos tener un contrato, eso es un aspecto social y político que todavía tan cerca del Bicentenario no hemos consolidado como nación. Eso no es solamente gestión", añadió.

RESPUESTA A CONFIEP

Salvador del Solar aseveró que la designación de un primer ministro sin un perfil de gestor con experiencia no significa que el gobierno no tenga gestores ni que la economía del país esté mal manejada, en respuesta a lo mencionado por el presidente de la Confiep, Roque Benavides.

Tras conocerse el nombramiento de Del Solar para liderar el nuevo Gabinete Ministerial, Benavides expresó sus dudas sobre las capacidades de gestión. "Espero que el primer ministro saque capacidades de gestión, porque eso necesitamos en el Perú", sostuvo el líder gremial.

Al respecto, Del Solar manifestó hoy que "todas las críticas son válidas y tenemos que recibirlas con apertura, y ver qué de constructivo podemos sacar".

"Me parece válido que el presidente de Confiep diga que no encuentra un perfil de gestión. Creo que también los peruanos hemos aprendido en los últimos años que no todo es gestión. La gestión es indispensable, no siempre es suficiente. Y que venga del gremio empresarial un pedido de un perfil de gestión no es sorprendente. Es lógico", señaló el primer ministro en entrevista con RPP.

Del Solar enfatizó que el Perú tiene una economía muy bien manejada, hay una política económica sólida y el país es atractivo para las inversiones.

"Todos quisiéramos crecer más pero también tenemos que recordar que nuestro gran crecimiento de la década del 2002 al 2013 fue un crecimiento debido a un viento a favor [externo] que elevó el crecimiento en toda la región y donde nuestros propios méritos nos hicieron crecer un poco más", sostuvo.

En esa línea, el primer ministro adelantó que su gestión buscará impulsar la competitividad.

"Ya existe un plan de competitividad y existe además un contexto favorable de gobernadores regionales y nuevos alcaldes que están empezando en la parte muy inicial de sus mandatos que pueden sumarse a una visión de competitividad con una visión macrorregional que ayude que el orden que estamos buscando recuperar de paso a otra mirada de progreso y desarrollo", refirió.