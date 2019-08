Sedapal: Obras se realizarán bajo el mecanismo empleado en Panamericanos

Sedapal anuncia que encargará a una entidad internacional los procesos de licitación y que empleará el mecanismo de oficinas de gestión de proyectos (PMO) —utilizado en los Juegos Panamericanos Lima 2019— para reducir los plazos en la ejecución de sus proyectos y ser más transparentes en la adjudicación de los mismos. Al respecto, conversamos con Francisco Dumler, presidente de la empresa estatal.

Mediante un Decreto Supremo, el Ministerio de Economía estableció que las empresas de servicios públicos que estén bajo la administración del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe) puedan incorporar capital privado hasta en un 30%. En ese sentido, ¿tienen previsto incorporar capital privado al accionariado?

Mientras yo esté [en la presidencia del directorio], no habrá ningún interés para poner en venta las acciones o de privatizar Sedapal. Tampoco existe ese interés en ninguno de los miembros del directorio. Nuestra atención es garantizarle predictibilidad a Sedapal. No vender acciones.

¿Por qué se opone a esa alternativa?

El hecho de que ingrese un privado dificultaría los acuerdos de Sedapal con las comunidades ubicadas en las cuencas, desde donde hacemos los trasvases de agua para Lima y con quienes tenemos cierta conflictividad. Para ellos, estamos tomando ciertas acciones con la finalidad de obtener la licencia social. La imagen de las empresas privadas no es buena y no ayudaría en las negociaciones. Una segunda razón es que no se podría vender las acciones de Sedapal porque no tenemos una política de dividendos. Sin eso, no le puedo garantizar al inversionista cuál va a ser su rentabilidad. La rentabilidad de Sedapal es muy volátil.

¿Qué acciones están tomando para obtener la licencia social?

Estamos llegando a acuerdos con las comunidades. Por ejemplo, en estas zonas no hay agua potable pero nosotros les vamos a dar este servicio. Para ello, hemos creado el “Fondo de Servicios Ecosistémicos”, que ya tiene acumulado S/73,5 millones para compensar a las personas que viven en estas cuencas. Si esa negociación se la encargas a un privado, tendrías un problema mayor al ocurrido en Tía María.

¿Con qué recursos se abastece el Fondo de Servicios Ecosistémicos?

En cada recibo de agua, 1% de la tarifa va destinado para este Fondo.

¿Qué planes tiene para que Sedapal sea más eficiente?

El lunes 25 de agosto [hoy] se hará oficial en el directorio de Sedapal un acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops). Esta entidad se encargará de licitar los proyectos de obras y escoger a la oficina de gestión de proyectos (PMO), con la finalidad de evitar vicios y arbitrajes que terminan dilatando el proceso, y reducir los tiempos en la ejecución de los proyectos. El primer proyecto que se llevará a cabo bajo este mecanismo es el proyecto "Nueva Rinconada sector 300". Es un proyecto de S/1.000 millones, que permitirá cubrir el 20% de toda la demanda insatisfecha de agua en Lima.

¿De qué manera se auditarán la gestión realizada por la Unops?

Las entidades internacionales como la Unops cuando asumen estos encargos no suelen brindar información de las licitaciones alegando que al amparo de las normas de las Naciones Unidas y otras normas internacionales no se les puede revisar nada. En este caso, hemos acordado que liciten los proyectos de Sedapal pero hemos colocado dos cláusulas en el contrato. Una, que entreguen información cuando los entes de control o de gestión de proyectos se la soliciten. Dos, que las empresas involucradas en el caso Lava Jato y en el Club de la Construcción queden excluidas de los procesos de licitación en Sedapal.

¿Qué rol cumplirían las oficinas de gestión de proyectos (PMO)?

Una PMO supervisa la gestión del ejecutor de la obra para garantizar que se haga dentro de los plazos. Actualmente, el tiempo de ejecución y puesta en servicio de las obras de Sedapal demora en promedio 10,4 años, con las PMO sería menos de tres. Con las PMO, ese tiempo se reduciría en un 75%. La experiencia en los Juegos Panamericanos Lima 2019 demuestra que las PMO sí son efectivas.

¿Están tomado otras medidas para mejorar el servicio de agua y la infraestructura?

Sí, estamos implementando nuevos sistemas que permiten contratar empresas por 10 o 12 años. Estas se encargarán de hacer el cambio de tuberías. Lo que actualmente se hace son contratos por proyectos pequeños. Además, buscaremos hacer proyectos por el mecanismo de Obras por Impuestos que Sedapal todavía no ha utilizado. El otro mecanismo que ya tenemos listo y diseñado es que Sedapal en sus estatutos tiene la posibilidad de abrir subsidiarias.