A propósito del Libro de estilo de la lengua española, que acaba de presentar la RAE, encontramos en la red notas acerca de que se habría ‘autorizado’ el uso de las abreviaturas que se emplean en los chats, por ejemplo, tqm por ‘te quiero mucho’, tb por ‘también’ o xq por ‘porque’. Como he explicado anteriormente, no existen ‘reglas’ que regulen el español que empleamos en un contexto coloquial. Y la Academia lo aclara en la Ortografía de la lengua española cuando explica que este tipo de abreviaturas “no son objeto de regulación ni sistematización por parte de la ortografía”.



Ahora bien, en el mundo del chat, las redes sociales y los videojuegos virtuales, no solo se usan abreviaturas en español. Los jóvenes, sobre todo, emplean acrónimos en inglés, como YOLO (you only live once, ‘solo se vive una vez’), ASAP (as soon as possible, ‘tan pronto como sea posible’), LOL (laughing out loud, ‘riendo a carcajadas’), OMG (oh my God, ‘Dios mío), etc. Como señala la Fundéu en el libro Escribir en internet, estos usos no son incorrectos, pues se escriben en un contexto coloquial en el que importa más el mensaje que la forma por varias razones, principalmente, el ahorro de caracteres.