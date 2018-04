"Fujimori revisitado", por José Carlos Yrigoyen

En 1990 los peruanos nos vimos envueltos en una curiosa circunstancia: habíamos elegido como presidente a un hombre del que no sabíamos básicamente nada. De Alberto Fujimori, quien había derrotado sorpresivamente a Mario Vargas Llosa, archifavorito de aquellas dramáticas elecciones, solo teníamos algunas pocas certezas: entre ellas, que era descendiente de japoneses, que había sido rector de la Universidad Agraria y que condujo un ignoto programa de televisión llamado Concertando. Estas escasas pistas fueron suficientes para que Luis Jochamowitz (Lima, 1953) se animara a correr los velos que ocultaban su pasado y su verdadera personalidad. Después de una ardua y larga investigación, publicó en 1993 uno de los mejores libros de no ficción que se han escrito en nuestro país, Ciudadano Fujimori, que acaba de ser reeditado. Sus páginas no han perdido actualidad y siguen siendo una buena manera de explorar la trastienda de un personaje que, casi tres décadas después de su aparición pública, continúa marcando la vida política del Perú a través del recuerdo de su dictadura, de su legado y de sus herederos.

El minucioso retrato hecho por Jochamowitz hurga en los intersticios del comienzo, el aprendizaje y el apogeo de Fujimori; interpreta las piezas que va descubriendo, y las engarza para articular la semblanza de un hombre que fue cambiando y ensombreciéndose a la par de los hechos que transformaron la historia del país. Nos muestra al niño marcado por una infancia convulsa, durante la cual se desarrolló la persecución a la colonia japonesa en el primer régimen de Manuel Prado; al muchacho cohibido por sus escasas habilidades sociales en su época escolar y universitaria, y, finalmente, al ingeniero ingenuo que a base de desengaños y traiciones aprende, en medio de una existencia oscura e insatisfactoria, que el pragmatismo, el autoritarismo y el secreto son los pilares para obtener el poder y el éxito.

. Difusión

BIOGRAFÍA



Ciudadano Fujimori

Editorial: Planeta, 2018

Páginas: 379

Precio: S/59,00

La indagación de Ciudadano Fujimori se centra justamente en esa metamorfosis y en la audacia del fundador de Cambio 90 para variar los pronósticos y tendencias desfavorables que atentaban contra sus propósitos, para obtener así, paso a paso, sinuoso y taimado, el dominio absoluto del país. Jochamowitz nos demuestra con testimonios y documentos, hábilmente combinados con un aliento ensayístico casi siempre imaginativo y, a la vez, riguroso, la perfecta y maquiavélica coherencia en la trayectoria de ese profesor de matemáticas que un buen día decidió abjurar de toda teoría, juzgándola inservible para sus aspiraciones; que pactó con la facción albanesa de la Universidad Agraria para convertirse en rector, y que, a pesar de su conservadurismo, admiraba el orden y la disciplina de la Cuba de Castro. Nos ilustra, además, acerca de la manera en que impuso en ese microcosmos universitario lo que sería su forma de gobernar: apartado de toda ideología y echando mano de un populismo sin escrúpulos y eslabonado a un autoritarismo que, en la peor de sus manifestaciones, podía ser agresivo y temerario.

Pero nada corrobora mejor el natural desprecio de Fujimori por las ideas que la revisión de sus lecturas durante la campaña electoral. Jochamowitz se extiende especialmente sobre su autor de cabecera, William Deming, un gurú de empresarios cuya obsesión es la mejora de la productividad y la calidad al margen de cualquier contemplación por la humanidad de sus dirigidos: estudiando su método comprendemos la frialdad con la que nuestro sátrapa ejerció la presidencia y su árida e implacable forma de interactuar con sus colaboradores, simples piezas de un ajedrez a las que puede descartar cuando ya han cumplido su función.

Como dije al comienzo, este libro sigue gozando de vigencia a un cuarto de siglo de haber sido editado por primera vez. Pero eso no quita que el lector extrañe un puñado de capítulos que analicen el mandato de Fujimori luego del autogolpe de 1992, su caída y su largo período en prisión, así como su decisivo papel en la educación política de sus hijos. El nuevo prólogo que Jochamowitz ha elaborado tiene interés, pero no consigue llenar ese vacío. Habrá que esperar una siguiente entrega actualizada de este notable trabajo. Es justo y necesario.

