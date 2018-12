¿Cómo escribir? ¿Güisqui? ¿Guasap?

Respecto a los extranjerismos adaptados, la Ortografía explica que estos “han experimentado ciertas variaciones formales con el fin de adecuarse al sistema fonológico, ortográfico y morfológico de nuestra propia lengua”. Además, enfatiza que este proceso es necesario, pues así se preserva “la coherencia de nuestro sistema lingüístico [y se mantiene] la fuerte cohesión entre grafía y pronunciación de que goza el español frente a otras lenguas”. Algunas adaptaciones que se usan de manera generalizada son fr. yogourt > esp. yogur; it. spaghetti > esp. espagueti; ingl. meeting > mitin; etc.



Sin embargo, existen otras adaptaciones que no han tenido éxito, sobre todo cuando la palabra original empieza con w y se la cambia por g. En el reciente Libro de estilo de la RAE, se explica que “las adaptaciones con g suelen causar rechazo entre los hablantes al distanciarse más de la voz original, por lo que a menudo se opta por las grafías con w”. Este es el caso de whisky, que se ha intentado adaptar como güisqui o wiski (la RAE señala que la última forma ha sido mejor recibida). En el caso de WhatsApp, la RAE sugiere guasap o wasap cuando nos referimos a mensajes enviados por esta aplicación; por ejemplo: “Te envié un guasap/wasap. ¿Por qué no me contestas?”. Si bien ambas son correctas, veremos en el futuro cuál de las dos tiene mayor aceptación.



*Recuerde que los extranjerismos adaptados no se escriben en cursivas.