Las elecciones municipales y regionales 2018 se llevarán a cabo el domingo 7 de octubre, fecha en la que más de ocho millones de habitantes de la capital harán efectivo su derecho y obligación de votar. Los actuales comicios registran una cantidad inédita de 20 aspirantes a la alcaldía de Lima y esta nota busca ayudar al lector que todavía no sabe por quién votar en las elecciones. Acá encontrarás los perfiles de los candidatos Renzo Reggiardo, Daniel Urresti, Ricardo Belmont, Jorge Muñoz, Luis Castañeda Pardo y todos los que componen la lista de candidatos municipales de 2018. Además hallarás preguntas y respuestas sobre el proceso electoral.

Actualmente, la lista de candidatos municipales de 2018 supera ampliamente a las cifras de procesos electorales anteriores. En 2014 se presentaron 13 aspirantes, mientras que en 2009 se tuvo nueve candidaturas a la alcaldía de Lima. Con ese notable incremento de candidatos, no sería de extrañar que un sector importante del electorado desconozca a la totalidad de estos y más aún, sus planes de gobierno.

Junto al recuento de información de todos los postulantes al cargo de burgomaestre en las elecciones de 2018, esta nota también incluye respuestas a preguntas frecuentes de la ciudadanía en torno al proceso de votación y otros temas directamente relacionados a este.



¿QUIÉNES SON LOS CANDIDATOS A LA ALCALDÍA DE LIMA?

La extensa lista de candidatos municipales de 2018 ha sido ordenada, siendo resumidos y esquematizados diversos detalles como la biografía, plan de gobierno, propuestas, ingresos e historial político y laboral de los postulantes a la alcaldía de Lima. Más allá de que candidatos como Renzo Reggiardo, Ricardo Belmont y Daniel Urresti encabezan las encuestas, se ha dado espacio a todos participantes de los comicios en estricto orden alfabético por apellido. Toda la información ha sido extraída de la web Voto Informado.



FICHA DE CANDIDATOS A LA ALCALDÍA DE LIMA | UNO POR UNO

1. ¿Quién es Alberto Beingolea?

Alberto Ismael Beingolea Delgado. Abogado y periodista deportivo. Nació en Lima el 19 de noviembre de 1964. Tras 33 años como periodista deportivo, fue elegido en 2011 al Congreso de la República con el Partido Popular Cristiano (PPC). En 2018 postula a la alcaldía de Lima por ese mismo partido.

Perfil

- Partido político: PPC

- Edad: 53 años

- Experiencia laboral:

VERDE VISION PRODUCCIONES S.A. (Periodista, de 2007 a la actualidad), PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU (Catedrático, de 2008 a la actualidad), UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPAN (Decano de derecho, 2016-2017), CONGRESO DE LA REPÚBLICA (Congresista, 2011-2016).

- Formación académica: Licenciado en derecho por la PUCP con maestría en Derecho Penal en la misma universidad.

- Ingresos: Percibe S/502.856 de sueldo al año y tiene una casa valorizada en S/336.440,82.





Plan de gobierno

Principales propuestas en seguridad ciudadana:

- Establecer un compromiso entre el Municipio de Lima y el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana para formular los principales problemas de la seguridad ciudadana en Lima y canalizar las demandas distritales. Actualizar el Plan Regional de Seguridad Ciudadana de Lima Metropolitana.

- Fortalecer la coordinación de los alcaldes con los Comisarios de su jurisdicción y el Jefe de la Región Policial, Serenazgo; así como, con otros alcaldes de distritos vecinos para el desarrollo de infraestructura, y planes de patrullaje y monitoreo para la prevención del delito en puntos de incidencia. Planea hacer 42 operativos de vigilancia transfronteriza distrital semanal, y 100 operativos y acciones preventivas conjunta entre instituciones.

- Acercar las propuestas y planes de Seguridad de los alcaldes a la población de cada distrito y sus necesidades, estableciendo compromisos entre Municipio de Lima-Gobierno y Sistema de Justicia para mejorar la seguridad.

- Implementar Programas de prevención social y fortalecimiento educativo en zonas de mayor exposición de los jóvenes a la criminalidad. Serán 5 Programas Piloto el primer año, en coordinación con iniciativas como Vecindario o Barrio Seguro.

Principales propuestas en transporte:

- Implementar una “Red de Ciclo Vías Sin Fronteras” e integrar la infraestructura vial.

- Integrar la infraestructura vial existente (Metropolitano, y Metro) a medios de transporte alternativos no motorizados.

- Implementar campañas de educación y seguridad vial para peatones, ciclistas y conductores.

- Desarrollar infraestructura vial nueva no motorizada de acceso local diseñada para todos los usuarios, interconectando la red de ciclo vías gradualmente.

- Elaborar un plan de trabajo en coordinación con autoridades distritales.

- Acción: Elaborar mapa del diagnóstico de infraestructura vial apta para personas con movilidad reducida e implementar infraestructura vial para personas con movilidad reducida para Lima Cercado.

- Acción: Promover el sistema público de Bicicletas en Lima Metropolitana.

- Promover una sistema de pago integrado a los sistemas de transporte público.

- Firmar convenios público privados para construcción de estacionamiento de bicicletas.

- Identificar paraderos en donde la mayoría de estudiantes utiliza y ahí implementar un sistema de acceso a la bicicleta.

- Fomentar en serenazgos de Lima Metropolitana el uso de la bicicleta y vehículos eléctricos.

Principales propuestas anticorrupción:

- Implementación de una Oficina de Anticorrupción, Gestión de Riesgos e Integridad en Lima Metropolitana y promoverá su implementación progresiva en los demás distritos. Asimismo, se implementará una política de gestión de riesgos en los procesos de contratación Pública.

- Georeferenciación de la corrupción en la gestión municipal, que incluye la identificación de casos por corrupción, impulsar los procedimientos administrativos disciplinarios y las investigaciones penales; y, remitir información actualizada al Registro Nacional de Sanciones Contra Servidores Civiles de la PCM.

- Promover la Ética Pública y gestión de situación de conflictos de intereses a través de la adopción de un manual que establezca los principios éticos, obligaciones y prohibiciones en la función pública.

- Se brindará orientación permanente a los funcionarios y servidores públicos sobre ética y conflictos de intereses, especialmente a los Altos Funcionarios de la gestión municipal.

- Se transparentará el acceso a la información pública, garantizando una política de gobierno abierto, a través de la difusión de la información a través de los Portales de Transparencia Estándar, que incluya, la obligatoriedad del Registros de Visitas de Funcionarios de las entidades y Agendas Oficiales de los regidores y principales funcionarios.

- Implementar una política de rendición de cuentas y promover su aplicación progresiva en los demás distritos.



2. ¿Quién es Ricardo Belmont Cassinelli?

Ricardo Pablo Belmont Cassinelli. Periodista y conductor de televisión. Nació el 29 de agosto de 1945 en Lima. Fue alcalde de Lima durante los años 1990 a 1995 y fue elegido congresista de la República de 2009 a 2011. En 2018 postula nuevamente a la alcaldía limeña por el partido "Perú Libertario" de Vladimir Cerrón, ex presidente regional de Junín.

Perfil

- Partido político: Perú Libertario.

- Edad: 73 años.

- Experiencia laboral: RED BICOLOR DE COMUNICACIONES S.A.A. (Conductor de televisión, 2011-2016)

- Formación académica: Egresado de administración de empresas en la Universidad de Lima.

- Ingresos: Registra S/579.600 por "otros ingresos anuales".

Plan de gobierno

Principales propuestas en seguridad ciudadana:

- Prevenir la inseguridad con proyectos y programas de educación, cultura, deportes y recreación, así como proyectos laborales y desarrollo económico integrados al plan nacional.

- Mejorar la infraestructura en tecnología, logística y personal.

- Creación de espacios institucionales con atribuciones, presupuesto y personal para una frontal lucha a la inseguridad ciudadana en la ciudad (comité cívico metropolitano de seguridad ciudadana).

- Alianza con el Ministerio del Interior para intervenciones en puntos críticos de la ciudad.

- Crear sistemas de seguridad digital ante los delitos menores en las vias más transitables donde sucede el delito.

- Integrar el patrullaje vecinal al sistema de seguridad ciudadana.

Principales propuestas en transporte:

- Rediseñar el sistema de transporte publico integral.

- Aplicar el sistema de las vías tecnológicas.

- Crear programa de seguridad vial.

- Renovación de parque automotor.

- Construcción de mas ciclo vías.

- Capacitar a los que brinda servicio de transporte para mejor la atención al público.

Principales propuestas anticorrupción

​- Creación de la autoridad autónoma mancomunada para el combate y la erradicación de la corrupción en los 43 distritos.

- Mejorar todo el sistema de atención al ciudadano en la Municipalidad de Lima e innovar con tecnología, modernizando la administración municipal.

- Implementar el programa "Vecino, infórmate y participa de tu gestión municipal" con mecanismo de participación activa del ciudadano virtual y presencial.

3. ¿Quién es Esther Capuñay Quispe?

Esther Yovana Capuñay Quispe. Nació en Lima el 13 de noviembre de 1973. Formada como administradora de empresas, es parte de Corporación Universal, grupo de medios de comunicación propiedad de su familia. Fue elegida congresista por Solidaridad Nacional para el periodo 2011-2016. En 2016 renuncia a dicho partido y en estas elecciones postula a la alcaldía con el partido Unión por el Perú.



Perfil

- Partido político: Unión por el Perú.

- Edad: 44 años.

- Experiencia laboral: CORPORACION UNIVERSAL SAC (Administradora, 2016-2018)

- Formación académica: Licenciada en Administración y Negocios Internacionales por la Universidad Alas Peruanas. Con estudios concluidos en el programa de empresarios de la Universidad del Pacífico.

- Ingresos: Registra una remuneración bruta anual en el sector privado de S/170.160 y otros ingresos en el sector privado por S/310.160. Consignó la propiedad de dos departamentos: uno valuado en S/473.440 y otro por S/330.862.

Plan de gobierno

Principales propuestas en seguridad ciudadana:

- Profesionalizaremos la labor del Serenazgo creando la “Escuela de Serenos”.

- Los serenos no podrán tener antecedentes penales, policiales o judiciales.

- Coordinaremos con la Policía Nacional para que todas las camionetas de serenazgo existentes en Lima transiten siempre con un policía a su interior.

- Implementaremos la “Circulina Sin Fronteras” que será colocada en cada camioneta de serenazgo de todo Lima. Esta circulina emitirá una señal y sonido

particular que permitirá ser uniforme y reconocida.

- Instalaremos el Plan de Seguridad Escolar “Cuidemos a nuestros niños y jóvenes”, Creando la “División de Serenazgo Escolar” articulado con las Comisarías. Cámaras alrededor de los colegios y paraderos de buses cercanos.

- Implementaremos el uso de tecnología de vanguardia para asegurar la ciudad, como por ejemplo drones para vigilar y resguardar sobre todo los espacios críticos

con alta incidencia de comisión de delitos.

- Interconectaremos los módulos de seguridad de todos los distritos en un gran centro de monitoreo.

- Crearemos asambleas de seguridad ciudadana, de esta manera involucraremos a los vecinos en el cuidado de la ciudad.

- Impulsaremos un proyecto de ley que permita a los serenos capturar delincuentes y ponerlos a disposición de la Policía Nacional.

- Incentivaremos con premios y distinciones a los vecinos, serenos policías personal de seguridad que realicen buenas prácticas en favor de la seguridad.

- Promoveremos convenios con las empresas proveedoras de servicios de telefonía celular para activar un botón de pánico en los teléfonos para que permita una

llamada de emergencia rápida.

- Eliminaremos los mercados informales de autopartes para combatir los delitos contra el patrimonio.

- Implementaremos un programa de apoyo a los comerciantes para formalizarlos e incentivarlos a no comercializar artículos robados.

- Repotenciaremos las comisarías en Lima Metropolitana, incorporándoles tecnologías con el apoyo de la empresa privada.

- En coordinación con la Fiscalía, coordinaremos para que cada comisaría cuente con un fiscal. Además para las denuncias establecidas por mujeres y niños, habilitaremos una zona aislada para que la víctima tenga la privacidad del caso.

- Implementaremos módulos de auxilio rápido en lugares carentes de seguridad.

Principales propuestas en transporte:

- Concluiremos la extensión del Metropolitano hacia la estación Chimpu Ocllo y ampliaremos su recorrido hasta Puente Piedra.

- Impulsaremos que el Estado, en el marco de un nuevo contrato, subsidie el servicio del Metropolitano, lo que permitirá mejorar la calidad de este servicio.

- Ordenaremos el tránsito pesado en Lima estableciendo corredores logísticos, zonas de distribución de mercancías y horarios.

- Designaremos terminales de autobuses fuera del área urbana.

- Diseñaremos rutas alternas para aliviar los cuellos de botella que generan grandes embotellamientos.

- Planificaremos y crearemos nuevas vías metropolitanas a través de los cerros de Lima.

- Solicitaremos al congreso apruebe el proyecto de Ley que crea la Autoridad Unica de Transporte y Tránsito Urbano para Lima y Callao.

- Revisaremos todos los contratos de concesión, en especial los referidos a los peajes.

- No permitiremos que un conductor que haya sido sancionado por imprudencia ebriedad o exceso de velocidad y que como consecuencia se haya producido la muerte de algún pasajero o transeúnte, pueda volver a conducir un vehículo de servicio público en Lima.

- Los choferes de transporte público que han sido sancionados con infracciones de tránsito muy graves no podrán ser contratado por empresas de transporte que presten servicio público, durante el periodo de la sanción y hasta que sea habilitado para conducir, de no acatar esta disposición que implementaremos la empresa será sancionada con multas fuertes y medidas administrativas severas.

- Las empresas de transporte y concesionarias de las líneas, deben ser siempre solidariamente responsable con el conductor del vehículo para el pago de las multas.

- Estandarizaremos los paraderos, los rompe muelles y la señalización en todos los distritos de Lima Metropolitana.

- Potenciaremos los centros de control y gestión de tránsito de Lima, implementando sistemas de semaforización interconectados e inteligentes y sincronizadas a través del Protocolo Lima.

- Incentivaremos el reemplazo de combis por buses, con un programa de apoyo donde participen COFIDE, la Caja Municipal de Crédito de Lima Metropolitana y convenios con instituciones financieras privadas.

- Incentivaremos el transporte no motorizado a pie y en bicicleta, en Lima Metropolitana.

- Promoveremos las ciclovías integradas interdistritales, construiremos y ampliaremos la red de ciclovías.

- Desarrollaremos programas de préstamos de bicicletas permitiendo que los ciudadanos puedan acceder al uso de las mismas dentro de estaciones implementadas por la MML.

- Implementaremos cocheras para guardar bicicletas en los grandes paraderos de transporte público, estaciones del metropolitano.

- Actualizaremos el marco normativo del servicio de transporte de taxi, el cual permita incorporar la regulación sobre las nuevas tecnologías empleadas en el servicio.

- Implementaremos los taxímetros.

- Promocionaremos la renovación de flota de servicios de transporte urbano y de taxis de servicio metropolitano.

- Crearemos un registro de mototaxis.

- Continuaremos con la política del chatarreo.

- Incrementaremos la cantidad de buses de las rutas alimentadoras que no se dan abasto para trasladar de manera adecuada a sus pasajeros.

Principales propuestas anticorrupción:

​- Toda obra o proyecto será transparentada tanto en su monto presupuestal, modalidad de contratación y beneficios para los vecinos.

- Fortaleceremos el Sistema de Control interno, para lograr con eficiencia y eficacia en el cumplimiento de metas, objetivos y la misión institucional municipal.

- Priorizaremos el uso de Sistemas y las Tecnologías de Información y Comunicaciones para modernizar la gestión interna, cámaras de seguridad, semaforización inteligente, control de tránsito, velocidad, infracciones de tránsito, catastro, transparencia de la gestión y de gobierno electrónico y abierto.

- Certificaremos todos los procesos orientados a la atención de los ciudadanos.

- Capacitaremos y entrenaremos a los colaboradores que están orientados al servicio al ciudadano.

- Modernizaremos con infraestructura y equipamiento municipal para mejorar la atención de los vecinos.

- Mantendremos actualizados el Portal de Transparencia de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

- Lograremos la participación de funcionarios en cargos gerenciales que tengan formación y experiencia en gerencia pública y que no hayan sido condenados por comisiones de delito doloso y/o se encuentren en el registro de personas sancionados por el Estado, y tampoco tengan antecedentes penales ni judiciales.



4. ¿Quién es Luis Castañeda Pardo?

Luis Castañeda Pardo. Licenciado en Administración de Empresas. Nació en Lima el 9 de noviembre de 1985. Se ha desempeñado como regidor de la Municipalidad de Lima desde 2011 por el partido Solidaridad Nacional, fundado por su padre Luis Castañeda Lossio. En 2018 postula a la alcaldía metropolitana por el mismo grupo político.

Perfil

- Partido político: Solidaridad Nacional

- Edad: 32 años.

- Experiencia laboral: CENTRO DE TRABAJOCONECTA RETAIL S.A. (Gerente, 2015-2018), TOTAL ARTEFACTOS S.A. (Jefe-gerente, 2014-2015), INFLIGHT MEDIA S.A.C (Gerente general, 2013), TELEFONICA MOVILES (Analista, 2009-2012), TELEFONICA DEL PERU (Analista, 2009).

- Formación académica: licenciado en Administración y finanzas por la UPC.

- Ingresos: Registra un ingreso anual de S/12.416. También un departamento valuado en S/119.807 y dos estacionamientos por el monto de S/11.814,69 cada uno.

Plan de gobierno

Principales propuestas en seguridad ciudadana:

- Promulgación de Ley del Serenazgo por Congreso de la República el 2022.

- Implementación del hardware y software para analítica inteligente en las cámaras de video vigilancia. Impementar al 2022 600 cámaras de video vigilancia conectadas en red unificada.

- Mesas de trabajo de coordinación, diseño de programas, seguimiento y evaluación de resultados que permitan crear, al 2022, cinco programas estratégicos interinstitucionales: delitos patrimoniales, niños y jóvenes, trata de personas, mercados ilícitos y dependencia de alcohol y drogas.

- Continuar capacitación de serenos a través de la Escuela Metropolitana de Serenos, logrando 13.000 serenos capacitados para el 2022.

- Concluir coordinaciones con INEI para el diseño del software de integración con su sistema para tener, al 2022, 43 observatorios distritales y 1 del Centro Poblado Santa María de Huachipa integrados al Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana.

- Acción: Concluir con recolección de datos, capacitación a distritos y actualización (en software) del Registro Metropolitano de Serenos.

- Instalar, para el 2022, cámaras biométricas en la Estación Central del Metropolitano, Estadio Nacional, Parque de la Exposición y Circuito Mágico de las Aguas.

- Estandarizar el servicio de Serenazgo en Lima Metropolitana (mecanismos de comunicación, uniformes y vehículos).

- Integración mediante red de fibra óptica a las cámaras de privados.

- Instalación de cámaras o arcos lectores de placas en los ingresos y salidas del Cercado.

- Construir e implementar 7 bases zonales al 2022 con diseño especial para cumplir sus funciones.

- Tener, para el 2022, 1500 serenos y adquisición de 100 motos y 400 chalecos antibala.

- Instalación de cámaras.

- Instalación de sirenas vecinales: una por cuadra.

- Acción: Implementar el APP “Todos somos seguridad” que permititá la alerta inmediata de afectaciones a la seguridad.

- Botones de pánico en el 80% de taxis y el 100% comercios en zonas críticas.

- Implementar una central de identidad única.

- Uso de armas no letales en serenos capacitados en todos los distritos de Lima.

- Implementación del Plan impunidad Cero en convenio con el Poder Judicial.

Principales propuestas en transporte:

- Reducir el nivel de informalidad en el transporte público a través de promoción de acciones de capacitación, asesoría técnica y otras acciones.

- Implementar 5 Corredores Complementarios.

- Privilegiar el uso de los medios de transporte público, aumentando su disponibilidad con la implementación de tres líneas nuevas del Metropolitano.

- Planificar la implementación de dos Líneas de Trenes Ligeros de superficie en Lima Metropolitana.

- Planificación e implementación de 5 Ciclovías interdistritales de alcance Metropolitano.

- Implementación de un Registro Seguro de Conductores y Propietarios y la implementación de un APP “Taxi MET” con información actualizada de los prestadores del servicio.

- Al 2022, diseño y operación de una APP para web y teléfonos móviles con información en tiempo real para el usuario sobre el estado situacional del tránsito en los principales ejes viales.

- Implementar un mejoramiento de la geometría vial y del uso adecuado de las vías en Lima Metropolitana.

Principales propuestas anticorrupción

​- Implementación de expedientes en línea, información pública disponible en Web y sistemas de alerta sobre plazos que superan el límite legal con el plan de apertura pública: “Lima Transparente”.

- Implementación de un Sistema integral Anti-soborno certificado en 55 procesos críticos en la Corporación Municipal.

5. ¿Quién es Diethell Columbus Murata?

Diethell Columbus Murata. Nació en Lima el 19 de marzo de 1981. Es abogado de profesión, con estudios en solución de conflictos. Ha sido asesor en el Congreso (2017 y 2018) y ocupó cargos de administrativos en las municipalidades de Pueblo Libre, San Isidro y Jesús María. Tuvo un paso por el Partido Popular Cristiano PPC, al que renunció en 2013 y en los últimos años también ha sido analista político. Es el candidato de Fuerza Popular a la alcaldía de Lima.



Perfil

- Partido político: Fuerza Popular.

- Edad: 37 años.

- Experiencia laboral: CONGRESO DE LA REPÚBLICA (Asesor, 2017-2018), MUNICIPALIDAD JESÚS MARÍA (Asesor, secretario general y gerente municipal, 2015-2017), MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO (Gerente municipal, secretario general y asesor, 2012-2014), MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE (Gerente legal, procurador y secretario general, 2007-2012).

- Formación académica: Licenciado en derecho de la Universidad Federico Villarreal, con especialización en Solución de conflictos en la USMP.

- Ingresos: Registra una remuneración bruta anual de S/165.698 dividida entre el sector público (S/112.000) y privado (S/53.698). Además tiene una renta bruta anual por ejercicio individual de S/58.270. Eso quiere decir que recibe un total de S/223.968 al año. Además ha declarado tener un terreno (de S/20.000), un departamento (S/80.000) y un estacionamiento (s/50.000). Finalmente, ha declarado una camioneta valuada en S/62.980 y un auto, de S/35.400.

Plan de gobierno

Principales propuestas en seguridad ciudadana:

- Articular las acciones en seguridad ciudadana con los 42 Alcaldes a través de la Asamblea Metropolitana para coordinar una eficiente ejecución del Plan Metropolitano de Seguridad Ciudadana, así como de la gestión del riesgo de desastres.

- Implementar el Programa “Encana tu choro”, suscribiendo convenios con la Fiscalía de la Nación para implementar Fiscalías Distritales para la atención de delitos comunes como robos, hurtos, violencia sexual, comercialización de sustancias prohibidas, lesiones, entre otros. Complementariamente se convocará a las universidades públicas y privadas, Colegio de Abogados de Lima y el Ministerio de Justicia para brindar asesoría gratuita a las víctimas de la delincuencia y violencia en la ciudad.

- Implementar 4 Observatorios de Seguridad Ciudadana en las diferentes Limas (Centro, Norte, Este y Sur), donde se generen protocolos de seguridad homogéneos sobre incidencias delictivas y mejorar las intervenciones conjuntas entre municipios distritales, Policía Nacional del Perú, Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial.

- Equipar al serenazgo metropolitano con medios de transporte adecuados a nuestra realidad, implementos de seguridad personal y sistemas de video vigilancia, promoviendo la responsabilidad social corporativa.

- Fortalecer a las juntas vecinales de seguridad ciudadana a través de capacitación e equipamiento para facilitar su labor preventiva.

- Implementar una aplicación para facilitar la participación ciudadana a través de denuncias anónimas o confidenciales, mediante registros gráficos digitales.

- Destinar recursos para potenciar a las compañías de Bomberos Voluntarios para dotarlos de equipamiento, con el 10% de los recursos destinados al Presupuesto Participativo.

- Promover la creación de brigadas de rescate en cada distrito y grupos de voluntariado vecinales para contribuir en labores de ayuda y rescate de víctimas ante la ocurrencia de desastres.

Principales propuestas en transporte:

- Mejorar la calidad del servicio de transporte público, promoviendo la instalación de cámaras de seguridad en dichos vehículos, aire acondicionado en los medios de transporte concesionados por la MML.

- Reducir el tiempo de colas a través del aumento de la flota y mejora del sistema de recarga de tarjetas (física y virtual), con la expansión de puntos de recarga en bodegas y supermercados.

- Al 2022, expander la red en más de 100 km de corredores.

- Impulsar y facilitar la ejecución de las obras emblemáticas, como el tren eléctrico Línea 2 para el mejoramiento del transporte público.

- Desarrollar una tarjeta para acceder a todo el transporte público, favoreciendo el intercambio modal entre corredores complementarios, alimentadores y el Metropolitano, con descuentos que beneficien a las personas que usan en un mismo viaje varios de los servicios del sistema integrado de transporte.

- Propiciar el incremento del horario a 24 horas del servicio del Metropolitano, así como la implementación de rutas con intercambios modales entre estos servicios.

- Renegociar las concesiones viales en defensa de los intereses de la ciudadanía y en concordancia con las sugerencias de la Contraloría General de la República y, de ser el caso, resolver los contratos que sean lesivos a los intereses de nuestra ciudad.

- Expandir la red vial metropolitana, formalizando las vías que de facto ya existen, como es el caso de la denominada ruta “Pasamayito”, que interconecta los distritos de Comas y San Juan de Lurigancho. Con esta obra de infraestructura vial se permitirá reducir a la quinta parte el tiempo de viaje entre San Juan de Lurigancho y Comas, hasta tan sólo media hora. Así como esta, existen otras obras, que hasta la fecha vienen siendo postergadas.

- Aprobar un Plan de Movilidad Sostenible que dé prioridad a los modos de transporte no motorizados y transporte público optimizado, articulando la inversión pública en obras de infraestructura vial.

- Implementar un sistema de semáforos inteligentes, que ahorran el tiempo desperdiciado en el tráfico en 25 minutos por viaje. La semaforización debe estar coordinada desde una central metropolitana de monitoreo.

- Desarrollar y articular una red de ciclovias.

- Implementar un Programa de Cultura Vial para concientizar a conductores y peatones.

Principales propuestas anticorrupción:

​- Transparentar la gestión municipal, con el fortalecimiento de un portal de datos abiertos y la actualización al 100% del portal de transparencia estándar.

- Reducir la burocracia municipal, a través de un proceso de racionalización de la estructura organizacional para fusionar unidades orgánicas y así ahorrar recursos con la eliminación de cargos de confianza innecesarios y ese dinero destinarlo a programas sociales. Se buscar ahorrar 30% en presupuesto en contrataciones temporales al 2022.

- Incentivar la participación ciudadana en la lucha anticorrupción, a través de la incorporación de representantes de la sociedad civil en las sesiones del Comité de Control Interno de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

- Reformulación del proceso de presupuesto participativo, incorporando la participación virtual (App móvil) de los vecinos de Lima para la priorización de proyectos.

- Implementar una política de gobierno electrónico, gobierno abierto y de lucha frontal contra la corrupción a través de la simplificación administrativa, en donde los procedimientos sean ágiles, sencillos, con plazos y responsables definidos, pudiendo el ciudadano hacer seguimiento de la situación de su expediente desde su casa.

- Ejecutar el seguimiento de los acuerdos tomados en la Asamblea Metropolitana, priorizando los mismos.

- Fortalecer desde nuestra competencia, el sistema de Infobras, y solicitar se realice el control concurrente de nuestras acciones en materia de contrataciones públicas, especialmente obras, por parte de la Contraloría General de la República.

6. ¿Quién es Enrique Cornejo Ramírez?

Enrique Javier Cornejo Ramírez. Economista y político peruano. Nació en Lima el 2 de junio de 1956. Fue militante del APRA y ejerció como Ministro de Vivienda y de Transportes durante el segundo gobierno de Alan García. En 2014 postula por primera vez a la alcaldía de Lima pero obtiene el segundo lugar al ser derrotado por Luis Castañeda Lossio. En 2018, postula por segunda vez a sillón metropolitano de Lima con el Partido Democracia Directa.

Perfil

- Partido político: Democracia Directa.

- Edad: 62 años.

- Experiencia laboral: UNIVERSIDAD PERUANA SIMON BOLIVAR (Rector, de 2016 hasta la actualidad), UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS (Profesor principal, 2005, 2018), SOLUCIONES, CONSULTORES INTERNACIONALES SAC (Consultor, 2011-2018), UNIVERSIDAD SAN MARTIN DE PORRES (Profesor, 2011-2016), MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES (Ministro de Estado, 2008-2011).

- Formación académica: Licenciado en Economía de la Universidad de Lima con doctorado en Administración en la Universidad Nacional Federico Villarreal.

- Ingresos: Anualmente recibe S/45.774 del sector público y S/71.343 del privado. Además ha señalado que tiene una remuneración bruta anual por ejercicio individual de S/260.377. Declaró también tres departamentos valuados en S/148.814, S/382.832 y S/71.419. Señala tener dos camionetas, una valuada en S/79.592 y otra en S/32.175.

Plan de gobierno

Principales propuestas en seguridad ciudadana:

- Diseñar y poner en funcionamiento un sistema integrado de cámaras de videovigilancia en Lima Metropolitana.

- Integrar en un solo esfuerzo el trabajo de los Comités Vecinales de Seguridad Ciudadana.

- Profesionalizar el trabajo del Serenazgo.

- Promover la acción conjunta de los serenazgos distritales.

- Los serenos se dedican solo al trabajo de la prevención y la lucha contra la inseguridad y no serán empleados para resolver disputas entre distritos o perseguir comerciantes ambulatorios.

- Desarrollaremos un plan para iluminar las calles oscuras, que denominaremos “Lima Iluminada”.

- Convertiremos esquinas peligrosas y puntos ya identificados en los que diariamente hay violencia, droga o raqueteo, en zonas de deporte, arte, recreación y cultura. Plan “Esquina Segura”.

- Promoveremos de manera experimental el retorno del curso de Instrucción premilitar, los días sábado por la mañana, en algunos colegios ubicados en zonas con alta siniestralidad delictiva.

- Difundiremos y aseguraremos la operatividad de los “botones de pánico” en los distritos que ya cuentan con este mecanismo y lo instalaremos en los barrios que hoy no lo disponen.

- Desarrollar actividades piloto en San Juan de Lurigancho, Ate y Puente Piedra, para solicitar la acción disuasiva de las Fuerzas Armadas en la seguridad ciudadana, especialmente en el resguardo de instituciones públicas y zonas comerciales, por períodos predeterminados, en horarios punta de inseguridad y con la supervisión de los Fiscales de Prevención del Delito, la Defensoría del Pueblo y la Inspectoría de las Fuerzas Armadas.

- Establecer acciones de coordinación con las empresas privadas que ofrecen servicios de vigilancia a fin de incorporar de manera mucho más eficiente a los cerca de 80,000 vigilantes privados en Lima Metropolitana a los objetivos de prevención en la seguridad ciudadana.

- Contribuir desde el Municipio Metropolitano, los Municipios distritales y la empresa privada, con la Policía Nacional del Perú, para estandarizar y mejorar la calidad de sus servicios de comunicación (a través de radios tetra) e integrarlos a las redes de comunicación ya existentes para los Serenazgos.

- Aprovechar las capacidades y experiencia de pensionistas de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas para que sean contratados para trabajar en la seguridad ciudadana en los Municipios.

- Regulación y prohibición de venta de productos robados (en las denominadas “cachinas”), acompañada de la campaña “Si compras robado, no te quejes cuando te roban”.

- Fortalecer el patrullaje integrado (Policía Nacional-Serenazgo) de manera que funcionen en todos los distritos de Lima Metropolitana.

- Implementación del Programa “Todos te apoyamos” orientado a la atención y acompañamiento a las víctimas o afectados por la inseguridad ciudadana.

- Promover que, en cada distrito de Lima Metropolitana funciones un Módulo Integral de Seguridad Ciudadana.

- Promoveremos la unificación en un solo aplicativo móvil para la conexión con los centros de emergencia con el propósito de eliminar todas las fronteras físicas y tecnológicas en materia de seguridad a nivel de Lima Metropolitana.

- Promoveremos como Municipio Metropolitano una cultura de menor uso de dinero efectivo en la ciudad, a través del uso de tecnologías de dinero electrónico.

- Promoveremos que los taxistas colaboren con la seguridad ciudadana. De manera experimental, instalaremos cámaras en los vehículos para ser visionados en tiempo real por la central del Serenazgo de Lima Metropolitana.

- Cada ciudadano se convertirá en un promotor de la seguridad ciudadana a través de sus teléfonos celulares.

Principales propuestas en transporte

- En el primer año propone disminuir efectivamente en 30 minutos el tiempo promedio que los ciudadanos dedicamos al transporte público en Lima.

- Establecer un horario camionero que establezca la prohibición de tránsito de camiones de carga en “horas punta” en la mañana y en la noche.

- Concertar con las principales empresas de transporte público de pasajeros para que los buses interprovinciales de pasajeros también puedan entrar y salir de la ciudad en horarios distintos a los de “horas punta” establecidos.

- solicitará a las instituciones del Sector Público y de la actividad privada que un porcentaje de sus trabajadores (podría ser del 30 por ciento inicialmente) trabajen desde sus casas, con sus computadoras y vía Skype.

- Propiciar en coordinación con el Ministerio de Educación, que, de manera experimental, el horario de entrada a los colegios se adelante en 30 minutos, de las 8 a.m. a las 7:30 a.m., de forma que el tránsito no se congestione en las mismas horas con las personas que se dirigen a sus centros de trabajo.

- Implementar una efectiva sincronización de semáforos, con cámaras de video vigilancia y con modelos de simulación de flujos de tránsito en las diferentes avenidas y calles de la ciudad, de manera que efectivamente haya un tránsito vehicular continuo, seguro y rápido.

- vigilar el efectivo cumplimiento del Reglamento de Tránsito en el sentido que los vehículos de transporte público tienen que circular por el carril derecho.

- Regular el “giro a la izquierda”, acotándolo al carril izquierdo en las avenidas anchas y prohibiéndolo en las calles angostas; en éstos últimos casos los vehículos que deseen ir a la izquierda deberán una o dos cuadras antes “hacer un cuadrado” para lograr su propósito.

- Cambiar el sentido del tránsito o habilitaremos carriles de la vía contraria en horas punta” en principales avenidas, de manera de dar mayor fluidez al sentido del tráfico que tiene la mayor cantidad de vehículos en esas horas.

- Mejorar significativamente la señalización en las vías de manera de agilizar el tránsito y mejorar el conocimiento de las vías. Especial atención tendrán las situaciones de “desvío de tránsito” cuando así sea necesario.

- Regular las autorizaciones para bloquear parte de las vías en obras de construcción, de manera que los horarios de abastecimiento de materiales o de volquetes concreteros no se haga en “horas punta”.

- Coordinar con las diferentes empresas de servicios públicos (agua y saneamiento, telefonía, gas, electricidad, mantenimiento o mejora de pistas, etc.) actúen de manera conjunta y al mismo tiempo en sus intervenciones en la vía pública, de forma que no haya tantas interrupciones en el mismo lugar y estas obras se hagan en el menor tiempo posible.

- Propiciar que las obras de mantenimiento de parques y jardines y tareas de limpieza de vías se hagan en horas de la madrugada para no interrumpir el tránsito en “horas punta”.

- Construir nuevos ramales del Metropolitano, de manera que los buses lleguen hasta Carabayllo y Ancón.

- Construir el ramal del Metropolitano que se dirija al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en el Callao, conectando Tomás Valle con el Aeropuerto. Para ello es necesario realizar las coordinaciones con el Municipio Provincial del Callao.

- Ampliar la ruta del Metropolitano en el Sur, en paralelo al desarrollo de las obras de la Concesión Vía Expresa Sur, que llega hasta la carretera Panamericana Sur.

- Aumentar la capacidad de transporte del Metropolitano, migrando de buses articulados (que transportan entre 140 y 160 pasajeros) a buses biarticulados (que transportan 240 pasajeros) sobre todo en las horas de mayor demanda de pasajeros.

- culminar el proceso de operación de las Concesiones de los Corredores Complementarios de buses, incluyendo los servicios alimentadores, para que al 2022, se haya incrementado en 10% el número de usuarios que se movilizan mediante sistemas integrados al 50% del total y que exista una verdadera integración entre servicios (Metro, Metropolitano y Corredores).

- Convocar a concurso para nuevos Corredores de buses entre Villa El Salvador y Puente Piedra (Vía de Evitamiento); Carretera Central; y, Avenida Abancay-San Miguel.

- Convocar a concurso público internacional para establecer un sistema integral de recaudo, de forma que todos los modos de transporte (Metro, Metropolitano, Corredores) tengan una sola tarjeta de pago que se pueda recargar en los teléfonos celulares, farmacias y centros comerciales.

- Establecer medidas para lograr la reestructuración de las empresas de transporte a fin de que cumplan con la ley, teniendo personal en planilla, vehículos a nombre de la empresa y administración centralizada de los mismos.

- Coordinar con el Gobierno Nacional, y en particular con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones-MTC, para conectar rutas y estaciones del Metro y El Metropolitano, prever las futuras conexiones con los trenes de cercanía, de forma de ir configurando el Sistema Integral de Transporte Masivo.

- Reformular la ruta del denominado Corredor Azul, de manera que empiece cerca (no más de 100 metros de distancia) de una estación del Metropolitano o del Metro y culmine igualmente conectado a otro modo de transporte.

- Desarrollar los sistemas teleféricos de Lima Norte, que unan Independencia con San Juan de Lurigancho y de Lima Este que unan El Agustino con La Victoria, teniendo como puntos de partida y/o finalización una estación del Metro o del Metropolitano.

Principales propuestas anticorrupción

​- Implementación de una Gerencia de Rendición de Cuentas con el objetivo de “realizar el control interno previo y simultáneo” de manera de garantizar que la

gestión de los recursos, bienes y operaciones del Municipio se haga de manera correcta y eficiente.

- Identificación de los riesgos potenciales de sobornos en la institución.

- Implementar un procedimiento para la denuncia anónima.

- Crear procedimientos para que los ciudadanos reporten el intento de soborno o cualquier debilidad que perciban en el sistema.

- Crear procedimientos para prevenir la oferta o el suministro de regalos, atenciones o donaciones que podrían ser percibidos como intentos de soborno

a los funcionarios públicos.

- Establecer permanente seguimiento a los “signos exteriores de riqueza” de todos los integrantes del Municipio Metropolitano de Lima, estableciéndose las

necesarias coordinaciones con instituciones públicas y privadas con las cuales se puedan hacer los correspondientes cruces de información.

- Establecer obligatorias cláusulas de probidad en todos los contratos con el Municipio Metropolitano de Lima, no importando su tamaño o particularidad

(esto incluye proveedores, contratistas y concesionarios).

- Establecer un plazo de 18 meses para que todos los proveedores, contratistas y concesionarios del Municipio Metropolitano de Lima obtengan la certificación ISO 37001.

- Establecer un eficiente y permanente mecanismo de consulta de las bases de información de empresas y accionistas para ver antecedentes de proveedores,

contratistas y concesionarios (OSCE, INFOCOR, Contraloría General de la República, Superintendencia de Banca y Seguros, Poder Judicial, Policía Nacional del Perú, entre otros).

- Implementación del gobierno electrónico en todo donde sea posible, para disminuir la discrecionalidad e intermediación del funcionario público.

7. ¿Quién es Carlos Fernández Chacón?

Carlos Enrique Fernández Chacón. Nació en Lima el 11 de julio de 1942. Tiene primaria completa y no concluyó su formación como técnico automotor. En el pasado fue trabajador de General Motors Perú, pero no consignó experiencia laboral en el JNE. Entre 1980 y 1985 fue diputado por el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Fue miembro de la Asamblea Constituyente entre 1979 y 1980 y presidente del Partido Socialista de los Trabajadores de 1973 a 1998.



Perfil

- Partido político: Frente Amplio.

- Edad: 76 años.

- Experiencia laboral: No consigna.

- Formación académica: Consigna estudios técnicos no finalizados en el Instituto EE.UU.

- Ingresos: No consigna ingresos en el JNE. Sí señala tener una casa, aunque no señala el valor.

Plan de gobierno

Principales propuestas en seguridad ciudadana:

- Se plantea la articulación de mecanismos de seguridad ciudadana del serenazgo, la patrulla policial, video cámaras en alianza con la comunidad organizada.

- Políticas de prevención desarrollando Programas Sociales conformado por Múltiples talleres de desarrollo dirigidos a niños, adolescentes y jóvenes.

- Programa de mejora y recuperación de 50 espacios públicos.

Principales propuestas en transporte:

- Contar con un sistema masivo de transportes articulado e interconectado, reduciendo al 50% el tiempo de traslados de pasajeros en el 2022.

- Revisión de todas concesiones en materia de transporte público.

- Reordenamiento del 80% de buses, colectivos, y taxis.

- Ordenamiento del 60% de vehículos menores articulados a sistemas masivos.

- Mejorar el 50% de las principales vías de articulación de Lima.

- Mejorar el 80% del sistema de semaforización.

- Reducir accidentes de tránsito.

Principales propuestas anticorrupción:

​- Implementación de una Oficina de Anticorrupción, Gestión de Riesgos e Integridad en Lima Metropolitana y promoverá su implementación progresiva en los demás distritos. Asimismo, se implementará una política de gestión de riesgos en los procesos de contratación Pública.

- Georeferenciación de la corrupción en la gestión municipal, que incluye la identificación de casos por corrupción, impulsar los procedimientos administrativos disciplinarios y las investigaciones penales; y, remitir información actualizada al Registro Nacional de Sanciones Contra Servidores Civiles de la PCM.

- Promover la Ética Pública y gestión de situación de conflictos de intereses a través de la adopción de un manual que establezca los principios éticos, obligaciones y prohibiciones en la función pública.

- Se transparentará el acceso a la información pública, garantizando una política de gobierno abierto, a través de la difusión de la información a través de los Portales de Transparencia Estándar, que incluya, la obligatoriedad del Registros de Visitas de Funcionarios de las entidades y Agendas Oficiales de los regidores y principales funcionarios.

- Implementar una política de rendición de cuentas y promover su aplicación progresiva en los demás distritos.

8. ¿Quién es Julio Gagó Pérez?

Julio César Gagó Pérez. Nació en Lima el 6 de enero de 1961. Es abogado y su familia es propietaria de la empresa JAAM SA, donde ha sido gerente y asesor. Estuvo afiliado al partido Justicia Nacional en entre 2004 y 2005, pasando luego a las filas de la agrupación fujimorista Sí Cumple, renunciando en 2008. Fue elegido congresista por Fuerza Popular para el periodo 2011-2016 y actualmente postula con el partido Avanza país.



Perfil

- Partido político: Avanza País.

- Edad: 57 años.

- Experiencia laboral: CONGRESO DE LA REPUBLICA (Congresista, 2011-2016), MAQUINARIAS JAAM S.A (Gerente, abogado y asesor, de 2016 hasta la actualidad).

- Formación académica: Licenciado en Derecho por la PUCP.

- Ingresos: En el sector privado, consignó que recibe una remuneración bruta anual de S/399.522 y otros ingresos anuales por S/2.097.527. Es propietario de un edificio (valuado en S/3.275.361,16), cuatro casas (S/1.618.775,90 en total), doce locales comerciales (S/756.185,51), un stand (S/80.169,60) y cuatro terrenos (S/318.635,12). También consignó una camioneta (S/120.000) y un auto (S/60.000).

Plan de gobierno

Principales propuestas en seguridad ciudadana:

- Alinear los esfuerzos nacionales para reducir el delito y la violencia, con base en las experiencias y lecciones aprendidas. Para ello trabajaremos en forma coordinada con el Ministerio del Interior y con la Policía Nacional del Perú, como es el caso de “Barrio Seguro” que es una estrategia multisectorial, que ataca las zonas calientes donde se gesta el delito, recuperando los espacios perdidos.

- Apoyar las políticas públicas orientadas a proteger a las personas más afectadas por la violencia y el delito. Con el Ministerio de la Mujer, autoridades judiciales.

- Prevenir el delito y la violencia, impulsando un crecimiento incluyente, equitativo y con calidad. Mediante los patrullajes mixtos entre el cuerpo de Serenazgo y la PNP.

- Potenciar la participación activa de la sociedad, especialmente de las comunidades locales, en la construcción de la seguridad ciudadana, como juntas vecinales, comedores populares, instituciones defensoras del medio ambiente y de los DD HH.

- Incrementar las oportunidades reales de desarrollo humano para los jóvenes.

- Atender y prevenir de modo integral la violencia de género en el espacio doméstico-privado y en el ámbito público.

- Regular y reducir los disparadores del delito, como alcohol, drogas y armas, desde una perspectiva integral y de salud pública.

- Fortalecer los mecanismos de coordinación y evaluación de la cooperación internacional.

- Fortalecer el modelo de central de Comunicaciones, comando y control, visualización de cámaras de video vigilancia, integrando la red de inteligencia, con lo que ya cuenta la MML, así como los equipos de la PNP, para una intervención rápida en tiempo real.

Principales propuestas en transporte

- Se prolongará la ruta del Metropolitano, por el norte hasta por lo menos Carabayllo, Km. 22 de la Av. Túpac Amaru y por el sur, hasta Villa el Salvador.

- Las puertas actuales de las estaciones del Metropolitano que no se abren, lo harán de manera manual, de modo que si llegan varias unidades al mismo tiempo, no se generen colas de buses y la descarga de pasajeros se haga ágil, rápida, ahorrando tiempo, generando confianza y elevando el ánimo de los pasajeros.

- Se mejorará el sistema de control de rutas, de forma que los Expresos y buses regulares, lleguen en menos tiempo y con mayor frecuencia a las estaciones.

- La carga de las tarjetas de transporte, podrán efectuarse vía internet, en supermercados, agentes bancarios, con beneficios adicionales de hacerlo en dicha forma, como sorteos de paquetes de viajes, canastas de víveres, participación en remates del SAT, etc.

- Adquisición de nuevas unidades para dicho servicio, la ampliación del horario de atención hasta la medianoche y desde las 4.30 am., para contribuir al desarrollo de nuevas actividades comerciales y el ahorro del costo del transporte.

- Con una aplicación a sus celulares, usted podrá conocer el horario exacto de llegada de buses en sus diferentes rutas, los paraderos de cada una de ellas, el nivel de ocupación, hasta la placa del bus y el nombre del chofer, de modo que el ciudadano podrá decidir su hora de arribo a la estación, presentar un reclamo, sugerencia o aporte, vía formulario virtual.

- Ampliación de la Vía Expresa para que el Metropolitano, pueda llegar hasta la Panamericana Sur y conectarse con Villa el Salvador y demás distritos sureños.

- La red de teleféricos. Son once redes que tenemos en nuestro proyecto, que serán colocados de manera simultánea en Lima Este, Norte y Sur, que van a constituirse en una tercera vía provincial de transporte y a la vez, los alimentadores del Metropolitano, del tren eléctrico o Metro de Lima.

- Revisión de todos los contratos de concesión en materia de infraestructura vial para el cobro de peaje firmados por la Municipalidad de Lima Metropolitana.

Principales propuestas anticorrupción:

- No especifica propuestas en lucha contra la corrupción.

9. ¿Quién es Roberto Gómez Baca?

Roberto Hipólito Gómez Baca. Nació en Lima el 29 de noviembre de 1970. Abogado de profesión, fue regidor distrital en Surco entre 2003 y 2010 por Somos Perú. Fue elegido alcalde del mismo distrito en dos periodos consecutivos, comprendidos entre 2011 y 2018. En 2017 renuncia a Somos Perú y actualmente postula a la alcaldía de Lima con Vamos Perú.



Perfil

- Partido político: Vamos Perú.

- Edad: 47 años.

- Experiencia laboral: MUNICIPALIDAD DE SURCO (Alcalde, 2011-2018).

- Formación académica: Licenciado en Derecho por la PUCP.

- Ingresos: Recibe S/96.000 como renta anual por ejercicio individual en el sector privado y S/105.636 por otros ingresos. Anualmente recibe S/110.000 en el sector público. Consigna tres inmuebles valuados en S/374.000, S/59.444 y S/188.000, así como una camioneta (S/183.026) y un auto (S/50.000).

Plan de gobierno



Principales propuestas en seguridad ciudadana

- Fortalecer las competencias metropolitanas en materia de seguridad ciudadana solicitando al Gobierno Central la autoridad operacional sobre la séptima región

policial.

- Implementar un modelo de prevención de seguridad ciudadana que implique el concepto de “Care” (seguridad, movilidad y transporte, educación, salud, servicios

básicos, prevención de riesgo de desastres, cultura, recreación y deporte), es decir con un enfoque de calidad de vida.

- Estandarizar el servicio de serenazgo municipal a nivel de Lima Metropolitana, tanto en capacitación como en los recursos logísticos asignados, salvaguardando

calidad, costo y oportunidad.

- Recuperar espacios públicos y fomentar actividades que generen reinserción social.

- Implementar un sistema único de comunicación interdistrital en el que los serenazgos de los 43 distritos de Lima Metropolitana se complementen con la

Policía Nacional.

- Programas para la disminución del consumo de drogas, vandalismo e inclusión social de la población en riesgo y ex infractores de la ley.

- Promover la implementación de juzgados de flagrancia para una acción más rápida y eficiente, que sancione las faltas y a los delitos menores.

Principales propuestas en transporte

- Fortalecer las competencias metropolitanas en materia de movilidad y transporte para que el sistema de transporte público masivo cubra el 15% de la demanda de viajes por día, para el 2022.

- Solicitar al gobierno nacional el establecimiento de una Autoridad Centralizada para el transporte de Lima y Callao, liderada por la Municipalidad Metropolitana de Lima.

- Articular los esfuerzos públicos y privados para consensuar y desarrollar un Plan de Inversiones Viales.

- Promover una cultura de movilidad teniendo al peatón como eje y buscando una intermodalidad con otros modos (masivo, público, taxis o privado), teniendo a la bicicleta como modo de transporte complementario a través de un sistema integral de ciclovías.

- Eliminación de las barreras arquitectónicas y de señales que impidan una circulación más eficiente.

- Impulsar la ejecución de la Vía Expresa Sur (cuyo trazo en 95% pasa exclusivamente por el distrito de Surco).

- Impulsar la ampliación y culminación del segundo tramo de la Línea 1 del Metro de Lima (Cercado de Lima – San Juan de Lurigancho).

- Impulsar la continuación y culminación de la Línea 2 del Metro de Lima (Parque Murillo – Puerto del Callao).

- Impulsar la ejecución de la Conexión La Molina – Miraflores.

- Priorizar como ejes principales de movilidad urbana: la Costa Verde, Universitaria, Javier Prado-La Marina, Autopista Lima- R.Palma, Paseo de la República hasta la Av. Miota, Venezuela- Arica-P.Colón-Grau-N.Ayllón-Haya de la Torre, Malecón del Rimac en ambas márgenes del Río entre Lima y el Callao, el empalme de la Av. Tacna con San Juan de Lurigancho, Panamá-Marsano- Pachacutec y Ovalo de Santa Anita.

- Implementar un mecanismo de escalonamiento de horarios según vía y tipo de vehículo para reducir los embotellamientos en donde se ponga especial énfasis en las operaciones logísticas de aprovisionamiento de camiones de carga de materiales de los diversos sectores productivos de la capital.

- Implementar el sistema de teleféricos en los barrios ubicados en laderas de las zonas periféricas de la ciudad.

- Programa de rehabilitación y construcción de puentes en la ciudad.

Principales propuestas anticorrupción

- No especifica propuestas en lucha contra la corrupción.

10. ¿Quién es Gustavo Guerra García?

Gustavo Guerra García Picasso. Nació el 6 de mayo de 1966. Es economista de formación con estudios en políticas públicas y trabaja como consultor DEE Consultores. Anteriormente fue presidente del Fondo Metropolitano de Inversiones. Ha sido presidente del partido Fuerza Social y hoy postula a la alcaldía de Lima con Juntos por el Perú, al que está afiliado desde 2017, año en el que fue creado.



Perfil

- Partido político: Juntos por el Perú.

- Edad: 52 años.

- Experiencia laboral: CONSULTORES PARA DECISIONES ESTRATÉGICAS - DEE SAC. (Consultor/economista, de 2015 hatsa la actualidad), INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA (Presidente de directorio, 2013-2014), FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES - INVERMET (Vicepresidente, 2012), CONSULTORES PARA DECISIONES ESTRATEGICAS (Gerente, 2004-2011).

- Formación académica: Terminó estudios de Economía en la PUCP e hizo una maestría en políticas públicas en Georgetown University.

- Ingresos: Declaró que recibe S/80.000 del sector público y S/173.023 en diversas actividades del sector privado.

Plan de gobierno



Principales propuestas en seguridad ciudadana:

- Fortalecimiento del Comité Regional de Seguridad Ciudadana - CORESEC con participación de la sociedad civil y la asignación de recursos financieros para la implementación de los programas y proyectos.

- Durante el primer año de gestión plantea la recuperación de 1.000 espacios públicos ganados por la inseguridad.

- Utilización de recursos tecnológicos de última generación aplicados a la seguridad ciudadana.

- Organización a nivel de toda la Región de Lima Metropolitana de 2.000 juntas vecinales de seguridad ciudadana.

- Reducción del pandillaje juvenil ofreciendo programas de formación laboral para el trabajo y la inserción en actividades productivas para 2.000 jóvenes.

- Implementación de programas y proyectos de penas alternativas tipo el Programa Devuélvele a tu ciudad, que buscan reparar el daño causado por el infractor.

Meta: Dos mil personas realizan trabajo comunitario con las características de las penas alternativas.

- Implementación de un programa de formación a nivel de la Región de Lima Metropolitana para 2.000 Serenos en actividad.

- Asignación de efectivos policiales, del Serenazgo, fiscalía y de los actores de la seguridad con un criterio de equidad y coincidencia en las competencias institucionales en el ámbito territorial en Lima Metropolitana.

- Formulación de un Plan Regional de Seguridad Ciudadana LM con enfoque de convivencia ciudadana que redefine, entre otros, el rol del serenazgo a una fuerza mediadora en la prevención y solución de conflictos menores.

Principales propuestas en transporte:

- Creación de la Autoridad de la Movilidad, que debe resultar de la fusión del Instituto Metropolitano Protransporte y la Gerencia de Transporte Urbano, que es el ente rector. En el mediano plazo, esta autoridad deberá recibir los recursos y competencias para la integración de los metros y debe encargarse de la integración tarifaria de todos los modos de transporte co-gestionando con la Provincia del Callao las rutas de interconexión.

- Creación de la Agencia Vial, que debe constituirse a partir de la actual Empresa Municipal Administradora de Peajes (EMAPE).

- Se expandirá la troncal del Metropolitano 11 Km. y se implementarán 13 estaciones. Al propio tiempo, se implementará la extensión Sur del Metropolitano que son cinco Km. que corresponden a un corredor segregado adicional que está dentro de Vía Expresa Sur.

- Se licitarán las rutas de alimentación con la línea 1 del Metro de Lima cuando se haya completado la adquisición de vagones. Esto permitirá que en el tramo entre la Estación Grau y la estación final en Villa El Salvador, los pasajeros diarios pasen de 330.000 a 450.000 en el 2020.

- Concretar un esquema de integración tarifaria global con las redes de buses y mancomunar esfuerzos para ejecutar la infraestructura de todos los intercambiadores que deben localizarse en los principales empalmes entre corredores de buses y metros al 2020.

- Completaremos la implementación de los Corredores Complementarios. Se añadirán 5 millones de viajes adicionales en un transporte ordenado y seguro.

- Los Corredores de Integración se licitarán en el 2019. Estos corredores están estructurados alrededor de las avenidas Universitaria, Angamos-Primavera, Ejército y Benavides. Estos corredores implican alrededor de un millón de viajes. La implementación de los servicios de buses están previstos para el 2021. Para el 2022 se completará la ejecución de las mejoras en infraestructura y ciclo semafórico que permitirán que exista una atención preferente al transporte público.

- Con las rutas de Aproximación se completa todo el sistema de transportación de la Ciudad y esto abarca 4.5 millones de viajes adicionales. Todo el conjunto de rutas que completa el sistema de rutas de Lima. En el 2019 se licitarán y en el 2020 se firmarán los contratos y las rutas del servicio se implementarán el 2021.

- Se diseñará un paquete de rutas de interconexión Lima Callao para facilitar los viajes de las 200,000 personas que se mueven diariamente entre Lima y el Callao.

- Se sustituirá el sistema de recaudo provisional que la gestión amarilla ha implementado por un nuevo sistema privado de recaudo que permitirá que los sistemas de buses tengan una tecnología compatible con los sistemas de recaudo y tarjetas pre-existentes. Este sistema involucrará 12,000 validadores y más de 10 millones de viajes y será uno de los sistemas de recaudo más grandes de América Latina y del Mundo.

- Como consecuencia de los contratos que se firmarán en los corredores complementarios, de integración y de aproximación, hacia el 2021, la flota se reducirá de 31,500 unidades a 16,500. Los vehículos nuevos implicarán inversiones por US$1,700 millones y serán de tecnología euro 4, 50 veces menos contaminantes que los mejores buses pre-existentes a la reforma.

- Concurso de proyectos integrales de Fiscalización Electrónica- La idea es implementar un sistema de gestión de la velocidad, pase del semáforo en rojo, para sobre la calzada peatonal, entre otros, mediante la implementación de equipos tecnológicos e infraestructura sobre las vías de carácter metropolitano para la fiscalización electrónica del tránsito de la velocidad y todo tipo de infracción de manera eficiente.

Principales propuestas anticorrupción:

​- No especifica propuestas en lucha contra la corrupción.

11. ¿Quién es Humberto Lay Sun?

Humberto Lay Sun. Arquitecto, pastor y político peruano. Nació en Lima el 25 de septiembre de 1934. Desde 1987 a 2005, desempeñó el cargo de pastor de la "Iglesia Alianza Cristiana y Misionera". En 2001 entra en política, invitado por Valentín Paniagua para integrar el "Grupo de Iniciativa Nacional Anticorrupción" y luego, en 2001, pasa a ser miembro de la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación. En 2016 postula a la presidencia de la República y ha postulado en dos ocasiones, en 2006 y 2011, a la alcaldía de Lima. En 2018, intenta por tercera vez llegar al sillón metropolitano de la capital.

Perfil

- Partido político: Restauración Nacional.

- Edad: 84 años.

- Experiencia laboral: ASOC. IGLESIA BÍBLICA EMMANUEL (Asesor eclesiástico, desde 2005 hasta la actualidad)

- Formación académica: Licenciado en arquitectura por la UNI.

- Ingresos: Señala recibir S/72.000 al año. Declaró un departamento y cochera por un monto total de S/209550. También tiene un auto valuado en S/60.000.

Plan de gobierno



Principales propuestas en seguridad ciudadana

- Se solicitará que se restablezca en la currícula escolar los cursos de valores y cultura cívica, enseñando a los niños a amar y cuidar su ciudad, así como sus derechos y deberes ciudadanos.

- Se harán convenios con instituciones como CEDRO, Alianza para un Perú sin Drogas, etc.

- Perfeccionar el servicio de Serenazgo, uniformizando criterios, recursos técnicos y capacitación en toda la metrópoli; apoyar a las municipalidades distritales que no cuentan con serenazgo suficiente mediante puestos de auxilio y/o caravanas de seguridad ciudadana.

- Actualizar y perfeccionar el Mapa de Incidencia Delictiva (Mapa del Delito), para intensificar el patrullaje conjunto del serenazgo con la policía en las zonas señaladas de mayor riesgo.

- Equipamiento adecuado y moderno con cámaras de vigilancia inteligentes, con comunicación satelital para todo el Sistema Metropolitano de Seguridad Ciudadana, con una Central Metropolitana de Alerta Ciudadana conectada con la PNP, con apoyo de la empresa privada.

- Elevar el nivel de la iluminación pública, especialmente en parques y los lugares de mayor riesgo con alta incidencia de delincuencia.

- Apoyar decididamente a la PNP, responsable directa de la represión, con logística y recursos.

- Crear Módulos de Acción Rápida en conjunto con la PNP, ubicados en las zonas con mayor índice de delincuencia.

- Intensificar los operativos en los fumaderos, lugares de micro-comercialización de drogas, locales donde se atenta contra la moral y buenas costumbres, venta de licores adulterados y la prostitución callejera.

- Combatir decididamente la venta de objetos y piezas robadas; proponiendo leyes drásticas tanto contra los que venden como contra los que compran cosas robadas.

Principales propuestas en transporte

- Se aplicará ingeniería de tránsito con tecnología de punta en un sistema integrado de semaforización, mediante semáforos inteligentes dotados de cámaras y sensores conectados a una Central Metropolitana de Control de Tránsito (CMCT).

- Se generalizará el control de velocidad electrónico (radares y cámaras) y se podrá ir reduciendo paulatinamente los “rompemuelles”, que retardan el tránsito, aumentan el gasto de combustible y la contaminación, y malogran los vehículos.

- Se cumplirá con la creación de un verdadero Sistema Integrado de Transporte Público (SIT).

- Organizar una red integrada (Ejemplo de Bus al Toke), elevando la calidad del servicio de transporte público de pasajeros al nivel de las grandes ciudades del mundo, sin perjuicio y más bien con beneficios para los actuales operadores y trabajadores (choferes y cobradores).

- Parte de las actuales “custers” y “combis”, servirán de “alimentadores” de la red troncal de buses, eliminándose inicialmente las unidades de más de 15 años de antigüedad, para llegar en el futuro a unidades de no más de 5 años de antigüedad.

- Se organizará el Servicio Metropolitano de Taxis, con empresas o asociaciones que deseen integrarse, vehículos debidamente identificados, equipados con GPS y conectados a centrales telefónicas.

- Se normará el servicio de taxis por aplicativos -que actualmente operan informalmente- para regular su funcionamiento, garantizar la idoneidad de los conductores, y disminuir el peligro

de ser usados por delincuentes como ha ocurrido en varios casos ya.

- Implementar teleféricos en las zonas marginales y laderas de cerros de difícil acceso vial, como parte del Sistema Integrado de Transporte.

- Se apoyará decididamente el Plan Maestro de Transporte Urbano para Lima y Callao, con la red proyectada de 6 líneas de “metros”.

Principales propuestas anticorrupción

​- Colocar profesionales íncorruptibles en las funciones claves (compras, contratos, licencias, fiscalización); premiar el desempeño eficiente y honesto, y sancionar drásticamente los actos de corrupción en todos los niveles, difundiendo y aplicando el Código de Ética de la Función Pública con todo rigor.

- Implementar un Programa de Gestión de Riesgos para prevenir y detectar los posibles actos de corrupción en la gestión edilicia en todos sus niveles.

- Cumpliendo con la ley de transparencia, se informará mensualmente a la ciudadanía lo hecho, cuánto y en qué se ha gastado, los problemas encontrados y los proyectos a futuro.

- Dar el ejemplo rindiendo cuentas sobre el patrimonio personal cada año, así como al asumir y al dejar el cargo dentro de la Municipalidad.



12. ¿Quién es Jorge Muñoz Wells?

Jorge Vicente Martín Muñoz Wells. Abogado y político peruano. Nació en Lima el 13 de abril de 1962. En 2010 es elegido alcalde de Miraflores y logra la reelección en 2014 por el partido Somos Perú. En 2018 postula a la alcaldía de Lima por el partido Acción Popular (AP).

Perfil

- Partido político: Acción Popular.

- Edad: 56 años.

- Experiencia laboral: ESTUDIO MUÑOZ, RAMÍREZ, PEREZ-TAIMAN & OLAYA (Socio, 1999-2010), MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES (Alcalde, de 2011 hasta la actualidad).

- Formación académica: Licenciado en derecho por la PUCP, con una maestría en planificación territorial y gestión en la Universidad de Barcelona.

- Ingresos: Recibe S/93.600 como remuneración bruta anual en el sector público.

Plan de gobierno



Principales propuestas en seguridad ciudadana:

- Especialización del Serenazgo, Policía y Unidades de emergencia en la aplicación de protocolos de acción conjunta y atención al ciudadano, equipamiento de unidades tácticas de Serenazgo, Policía y Unidades de emergencia, estandarización de los sistemas de videovigilancia en el Cercado de Lima. Busca reduciren un 50% el tiempo de respuesta ante las incidencias delictivas y emergencias ocurridas en el Cercado de Lima para el 2022.

- Línea de base y mapeo de incidencias delictivas en las inmediaciones de los principales centros educativos básicos y superiores de Lima Metropolitana con el fin de reducir en un 30% el riesgo de este tipo de incidencias para el 2022.

- Coordinación con municipalidades distritales y unidades de emergencia de la PNP para la implementación de estrategias de patrullaje y registro

de denuncias, y habilitación de un canal de denuncia anónima con contacto directo con las unidades especializadas de la PNP. Busca reducir en un 5% la victimización delictiva de los pequeños y micro emprendedores en Lima Metropolitana e incrementar en un 50% la efectividad de las investigaciones policiales frente a bandas criminales que atacan a pequeños y micro emprendedores hacia el 2022.

- Habilitación de unidades de emergencia con equipamiento médico para atención de emergencias con posibles consecuencias letales. Busca reducir en 25%, al 2022, la letalidad de los hechos violentos en Lima Metropolitana

- Línea de base de las necesidades de los DEPINCRI, equipamiento y mantenimiento para incrementar en un 50%, al 2022, la productividad de los DEPINCRI a nivel local.

- Línea de base de las necesidades para el accionar descentralizado de las Fiscalías. para incrementar en un 50%, al 2022, la productividad de las fiscalías.

- Elaboración de Planes Zonales de Seguridad Ciudadana para Lima Norte, Sur, Centro y Este. Reuniones zonales con integrantes de los CODISEC y CORESEC.

- Determinación de las necesidades de formación de los operadores de seguridad de Lima Metropolitana.

- Hacer un mapeo y línea de base sobre requerimientos técnicos y normativos para la integración de información estratégica. Especialización de operadores de seguridad y justicia en la aplicación de protocolos para el intercambio y uso de información. La meta es llegar al 2022 con un 100% de las medidas de seguridad ciudadana se basan en evidencias generadas por ObservaLima; 100% de las municipalidades distritos participan en el sistema y utilizan la información; 100% de los datos sobre seguridad ciudadana de la PNP, Ministerio Público y el Poder Judicial, es procesado por el sistema y devuelto a estas agencias para su uso.

Principales propuestas en transporte

- Integración física del sistema de buses: Creación de nuevos corredores complementarios a El Metropolitano y el Metro de Lima. Mejoramiento de la calidad del servicio de los corredores complementarios en operación (azul, morado y rojo). Creación de carriles de uso exclusivo para el transporte público en buses en los corredores complementarios. Reducir por lo menos 1 hora el tiempo de desplazamientos diarios de los ciudadanos.

- Interconexión de toda la red de semáforos de la ciudad: a través de una central de tránsito que coordine la totalidad de intersecciones, adaptando sus ciclos semafóricos en tiempo real de acuerdo con las variaciones en los flujos de vehículos y peatones.

- Revisión de la primera propuesta inserta en el Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano de Lima y Callao al 2035 (PLAM 2035) para convertir a Lima en una ciudad con problemas menores de tránsito vehicular, que está conectada y a la que es sencillo y práctico acceder en el 2022.

- Revisión de la primera propuesta inserta en el Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano de Lima y Callao al 2035 (PLAM 2035).

Principales propuestas anticorrupción:

​- Supervisión y control sobre organismos como Gerencia de Fiscalización y Control. Ejerciendo la labor anticorrupción de una manera transversal, abarcando incluso las empresas municipales y organismos públicos descentralizados. Establecer la Oficina Municipal Anticorrupción establecida al 2022.

- Establecimiento de una línea ética municipal (correo electrónico, línea telefónica, redes sociales).

- Portal de transparencia que rinda cuenta del 100% de los actos de gobierno municipal. Actualización mensual de información.

- Definir procesos de compras de bienes y servicios. Establecer alianza con Perú Compras.

- Establecer el canal LimaTV, que transmita el 100% de las sesiones de consejo y otros actos de gobierno.

- Revisión integral de los procedimientos administrativos de la Municipalidad de Lima. para reducir las barreras burocráticas en sus procedimientos administrativos, con indicadores claros de ahorros de tiempo y dinero al año.

13. ¿Quién es Enrique Ocrospoma Pella?

Luis Enrique Ocrospoma Pella. Nació en Lima el 17 de agosto de 1968. Es abogado y uno de los socios del estudio Ocrospoma Pella & Abogados. Fue parte del Partido Popular Cristiano (PPC) hasta 2006 y posteriormente de la alianza entre Solidaridad Nacional y Unión por el Perú, a la que renunció en 2009. Ha sido alcalde en dos periodos consecutivos entre 2007 y 2014 con la alianza Unidad Nacional y hoy postula a la alcaldía de Lima con Perú Nación.



Perfil

- Partido político: Perú Nación.

- Edad: 50 años.

- Experiencia laboral: ESTUDIO OCROSPOMA PELLA & ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL R.L. (Abogado, socio y administrador, desde 2004 hasta la actualidad).

- Formación académica: Titulado en derecho y ciencias políticas en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Con una maestría en derecho penal con mención en ciencias penales en la UNMSM.

- Ingresos: Recibe S/136.200 como renta anual por ejercicio individual en el sector privado y S/681.072 por otros ingresos. Declaró un inmueble de S/650.000 en sociedad conyugal.

Plan de gobierno



Principales propuestas en seguridad ciudadana

- Constituir el Programa Metropolitano "Distrito seguro".

- Crear Programa "Local vigilado" y/o botón de auxilio de locales comerciales del cercado de Lima, y extendido a distritos que lo apliquen dentro del programa "Distrito Seguro".

- Adquirir tecnología de Geolocalización de Serenos y Unidades Móviles de Serenazgo con Radios Tetra-GPS ymini Cámaras Testigo.

- Reutilizar y equipar las mini bases de Serenazgo en Lima Metropolitana, en coordinación con los distritos de Lima.

- Constituir la Escuela de Transito de Serenos, con capacitación PNP y/o oficiales retirados de la PNP.

- Conseguir señal única para serenazgo en Lima Metropolitana.

- Integrar Centrales de Radio y Video de los serenazgos de Lima y la PNP.

- Mejorar Serenazgo Sin Fronteras, con frecuencia única.

- Dotar de tecnología a los patrulleros del Patrullaje Integrado.

- Tomar el liderazgo provincial del Comité de Seguridad Ciudadana, ejecución del Plan Provincial conjuntamente con los distritos de Lima.

- Implementar de la Brigada aérea: Drones aéreos con video vigilancia para lugares de difícil acceso.

- Trabajar con el Programa "Esquina libre sin drogas" dirigidos a los jóvenes de Lima.

- Crear el software de observatorio de la criminalidad-seguridad y convivencia (Smart City).

- Crear el aplicativo, geo referencial. "Lima emergencias" (Smart City).

- Crear el aplicativo "Vecino vigilante"- Wacht and Report. (Smart City) Participación masiva ciudadana en la vigilancia vecinal.

- Crear Programa "Ojo vigilante". Ampliación de cámaras y tecnología, integrada con cámaras de semáforo y cámaras de video (Smart City).

Principales propuestas en transporte

- Desarrollar el proyecto "Tren de Lima".

- Integrar el pasaje y servicios del metro de Lima, con el metropolitano y los corredores aprobados por MML.

- Disponer la calidad y mejora de los servicios en el metropolitano y corredores de transporte (aplicativo de llegada de rutas, Aire acondicionado, climatizador, WIFI gratis en los paraderos, buses y tv informativos, etc.)

- Convertir los paraderos del Metropolitano y corredores de buses en Tecnológicos Inteligentes (Smart City) con códigos de lectura QR para información de rutas y horas de llegada.

- Monitorear el metropolitano y rutas de corredores con GPS y central de observación de hora de salida y llegada a paraderos.

- Revisar las concesiones de rutas de transporte, tanto en los corredores y en las otras vías de la ciudad, que cumplan las condiciones del tamaño y año de los buses.

- Revisar concesión de la Av. Javier Prado, ponerle plazos y replanteo de proyecto; caso contrario, resolver el contrato, a fin de convocar a nueva convocatoria.

- Aumentar flotas de buses de transporte, retirando en paralelo las que son obsoletas, cumpliendo

las normas de vehículos que no deben circular 30 a 40 años, así como las COMBIS y CUSTERS que no deben circular en las zonas no autorizadas.

- Verificar, por la necesidad de la demanda no cubierta, donde aún pueden circular Combis y Custers en buen estado.

- Tener semáforos inteligentes mediante la Promoción de la inversión privada en el tránsito.

- Crear la "Escuela de transporte público" a nivel metropolitano para inspectores y serenos, con un Registro Único, a fin de coordinar con la PNP los puntos donde podrán auxiliar a la policía de ser necesario.

- Crear el software del observatorio tecnológico del Tránsito de Lima, dando plazo a los distritos, a

fin de que alineen sus semáforos con la MML, principalmente en vías colectoras, arteriales y principales.

- Retomar el PLAM Urbano de Lima, PLAM2035, para la realización de los grandes cambios de la red vial (anillos viales, corredores, etc.) en aspectos de tránsito, transporte y transporte de carga.

- La construcción de tranvías en el centro histórico de Lima, comenzando con la primera línea, según PLAM35.

- Retomar la ejecución del COSAC 2 desde el Lima Centro hasta Lima Este Chosica.

- Conseguir con el Gobierno un gran depósito de vehículos para rematar, vehículos decomisados.

- Construir grandes modificaciones con la técnica de diamante, divergente y puentes a desnivel entre otras obras de infraestructura mayor permitir fluidez en Panamericana Norte, Evitamiento, Panamericana Sur y Carretera Central.

- Continuar con los procesos hasta su ejecución inmediata de los proyectos de iniciativas privadas

sobre la ampliación de la vía expresa sur hasta Villa El Salvador, la vía debajo del cerro desde la Molina hasta Miraflores.

- Ampliar la ruta del metropolitano hasta Carabayllo por el Norte y Villa El Salvador por el Sur, con la ampliación de sus alimentadores.

- Revisar concesiones onerosas y contratos derivados de iniciativas privadas, condicionadas a la

resolución de los contratos, observando los precios, como la del metropolitano y su mantenimiento; cerrar peajes de Av. Industrial, La Molina y de Puente Piedra.

- Establecer con el Gobierno Central grandes vías de interconexión regional, a efectos de establecer rutas y horarios de las cargas de mercancías.

- Replantear el programa de chatarreo, direccionándolo al transporte público.

- Dotar a los usuarios y taxistas del aplicativo “LIMA TAXI”, en competencia con Uber y otras operadoras digitales.

- Coordinar con los alcaldes distritales, la supervisión de rutas de combis y mototaxis, para cubrir

zonas que los servicios regulares y locales de pequeños espacios no cubre la demanda.

- Presentar proyecto de Ley de prohibición de importación de autos usados, dado que existe mercado interno para ello.

- Ejecutar ciclovías y sus respectivos estacionamientos, con los distritos, interconectas, primero en

los polos de desarrollo de cada Lima, sea Lima Norte, Lima Centro, Lima Este y Lima Sur; para tener en paralelo un plan de ejecución de interconexión en todo Lima Metropolitana.

Principales propuestas anticorrupción

​- Informar permanente los procesos de contratación. Buena pro visualizada on line.

- Boletín informativo virtual mensual de trasparencia.

- Crear un canal municipal por internet, con información de servicios y procedimientos.

Redes Sociales

14. ¿Quién es Renzo Reggiardo Barreto?

Renzo Andrés Reggiardo Barreto. Empresario y político peruano. Nació en Lima, el 1 de julio de 1972. Fue elegido congresista de la República en 2006 por el partido Alianza por el Futuro y en 2011 por Solidaridad Nacional. En 2018 postula a la alcaldía de Lima por Patria Segura.

Perfil

- Partido político: Patria Segura.

- Edad: 46 años.

- Experiencia laboral: CONGRESO DE LA REPUBLICA (Congresista, 2011-2016)

- Formación académica: Estudios no concluidos en Ciencias de la Comunicación y Derecho en la USMP

- Ingresos: Registyrta ingresos en el sector privado por S/1.040.698 anuales. Tiene dos casas valorizadas en S/460.000 y S/87.082. Además declaró tener un auto valuado en S/5.000.

Plan de gobierno



Principales propuestas en seguridad ciudadana:

- Consolidación del Sistema Metropolitano de Seguridad Ciudadana.

- Conformación del Programa Metropolitano de Seguridad Ciudadana Integral. e implementar, al 2022, el Plan de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito Menor.

- Crear, organizar, equipar y poner en operación la Escuela Metropolitana de formación técnica en Seguridad Ciudadana y Gestión de Desastres.

- Crear, organizar, equipar y poner en operación el Centro Metropolitano de Prevención y Control del Delito Menor.

- Reforzamiento Tecnológico del Patrullaje Inteligente Integrado.

- Automatización del pedido de auxilio contra robos (alarma inteligente).

Principales propuestas en transporte:

- Creación y consolidación de la Autoridad Interregional de Movilidad Urbana de Lima.

- Implementar el Programa de recuperación, modernización, ampliación, y de conclusión del sistema de transporte urbano masivo de Lima Metropolitana.

- Implementación del Sistema Integrado y Tecnológico de control, información y señalización del ordenamiento del tránsito.

Principales propuestas anticorrupción:

​- Simplificar y acelerar los procedimientos administrativos. Reducir en un 50% los trámites administrativos, implementando mecanismos de uso tecnológico de información y comunicación.

- Implementar procesos técnicamente adecuados y transparentes. Al 2022, crear una oficina de control previo de la gestión municipal, para el seguimiento y orientación de los procesos.

Redes Sociales

15. ¿Quién es Jaime Salinas López-Torres?

Jaime Eduardo Salinas López Torres. Nació en Lima el 8 de marzo de 1963. Es economista y administrador. Fue elegido regidor metropolitano por Perú Patria segura desde 2014 hasta el presente y fue regidor provincial previamente con el Partido Popular Cristiano. Entre 2015 y 2018 fue presidente de la agrupación Frente Metropolitano. En las actuales elecciones municipales de Lima postula con Alianza Para el Progreso.



Perfil

- Partido político: Alianza Para el Progreso.

- Edad: 55 años.

- Experiencia laboral: MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA (Regidor Metropolitano, 2014-2018).

- Formación académica: Titulado en el programa de economía de la Universidad de Maryland (EE.UU.), con un MBA en la misma casa de estudios.

- Ingresos: Anualmente recibe una remuneración de S/47.364 del sector público y S/59.400 del privado. Registró ante el JNE que tiene dos departamentos (de S/247.168,21 y S/186.882,93). También declaró tres estacionamientos valorizados respectivamente en S/21.325,78, S/20.503,28 y S/7.538,55.

Plan de gobierno



Principales propuestas en seguridad ciudadana:

- Integración en tiempo real del Centro de Control de Monitoreo de Seguridad Ciudadana de Lima Metropolitana con todos los distritos, asimismo se promocionará la incorporación de cámaras de seguridad privadas (externas) en la red de la central de monitoreo, programa “Adopta una Cámara”, contemplándose la implementación privada de cámaras de seguridad con reducciones impositivas municipales. Asimismo se llevará a cabo el sistema en el programa “Adopta un Botón de Alerta”, a ser ubicado, prioritariamente, en zonas críticas de aglomeración de personas.

- Lograr la participación activa de la población, a través de las Juntas Vecinales, para colaborar en acciones preventivas, de información, estableciendo una comunicación y coordinación permanente con éstas, brindando información oportuna, a fin de canalizarlas tanto a las comisarías como al Serenazgo, ya que los vecinos están en muchas ocasiones en mejor posición para identificar focos delictivos o personas de mal vivir u otra información de interés. No se expondrá en ningún momento a los ciudadanos a realizar actos en que pueda peligrar su integridad física como realizar patrullajes de sus calles, arresto ciudadanos, etc.

- Sí promoveremos el arresto ciudadano del Serenazgo, de acuerdo a lo que indica el nuevo Código Procesal Penal en su artículo 260°, previa capacitación en el uso de técnicas de intervención, así como en el uso de armas no letales, la preparación y monitoreo tecnológico evitará detenciones basadas en la mera sospecha de

culpabilidad, sino en flagrante delito.

- Implementaremos el “Serenazgo sin Fronteras” en todos los distritos, apoyando con personal y material a los distritos que no tengan suficiente capacidad para contar un servicio de Serenazgo adecuado. Intercomunicaremos el enlace entre los serenazgos de todos los distritos y se ubicarán agentes en principales lugares de riesgo ante concentración de transeúntes (por ejemplo: centros de estudio, centros comerciales, etc.).

- Disponer que el personal de Serenazgo realice labores de Inteligencia urbana, mimetizándose entre la población en los principales puntos de cometido de faltas y

delitos. Asimismo el mencionado equipo actuará en zonas identificadas de ventas de armas y otras herramientas utilizadas por delincuentes, como en establecimientos que realizan actividades al margen de la ley como dedicadas a la prostitución, venta de medicamentos sin autorización, entre otros.

- Coordinaremos con los Congresistas representantes por Lima a fin de que se proponga una ley del uso de armas no letales más específica para los Serenazgos.

- Elaboraremos el “Mapa del Delito” de toda Lima Metropolitana, el cual nos brindará en tiempo real la situación de la delincuencia en la ciudad, que nos servirá para tomar las acciones más adecuadas para proteger a los ciudadanos y combatir el delito en áreas de mayor incidencia. Se priorizará de acuerdo al mapa la asignación del servicio de “Serenazgo sin Fronteras”.

- Implementar un Buzón Electrónico, a fin de proporcionarle a la ciudadanía un medio adecuado para efectuar sus denuncias en forma más segura y privada, si es que no desean realizarla en las comisarías u otra dependencia policial.

- Establecimiento de un Centro Metropolitano de entrenamiento de Serenazgo, por donde deberán pasar todos los serenos de Lima y sus distritos. Asimismo se

implementará el registro único de serenos, a fin de llevar un control sobre el desempeño y antecedentes en labor del referido personal, siendo de obligatoria consulta por cada municipalidad distrital ante una contratación para el servicio.

- Se implementará un servicio municipal de apoyo legal a víctimas de la inseguridad ciudadana, principalmente de bajos recursos, con la finalidad de asegurar un seguimiento de los casos contra delincuentes que culminen en la aplicación de las penas respectivas.

- Se brindará apoyo de seguridad para seguimiento de alertas GPS y ubicación de smartphone robados.

- Se conformará un equipo de apoyo en la búsqueda de personas desaparecidas en la ciudad de Lima, en coordinación con la Policía Nacional del Perú.

- Se implementara un uso intensivo de tecnología para el reguardo en eventos de alta aglomeración de personas, mediante el uso de unidades vehiculares de Senenazgo con cámaras testigo, así como por el uso de drones a fin de ser presentadas por Procuraduría de la MML en los casos pertinentes.

Principales propuestas en transporte

- Desarrollar un sistema integrado y articulado de transporte sobre la base de sistemas masivos de transporte público.

- Adquisición de buses híbridos.

- Contar con un solo pasaje para el uso de los servicios del metropolitano y del metro, así como de otros que se instalen.

- Implementar medidas para ordenar las rutas y proveerlas de eficiencia y evitar la superposición de rutas.

- Que la Autoridad Única del transporte cree un marco institucional que permita optimizar la regulación y supervisión del transporte público.

- Implementar un sistema de trenes a nivel de piso con corredores segregados de alta capacidad.

- Construir pasos a desnivel para aliviar la congestión vehicular y disminuir los tiempos de viaje.

- Instalación de paraderos inteligentes que cuenten con techo y vidrieras laterales, con espacios más amplios, en el cual se suministrará información sobre las rutas, clima, noticias de interés, publicidad, hora, mapa de la ciudad, asientos cómodos, así como cargadores de celular. Está diseñado para el uso también de discapacitados.

- Mejora de los corredores implementados, buscando el orden en el tránsito.

- Priorizar como ejes principales de movilidad urbana : La Costa Verde, Universitaria, Javier Prado-La Marina, Autopista Lima-Ricardo Palma, Paseo de la República hasta la Av. Miota, Venezuela-Arica-Paseo Colón-Grau-Nicolás AyllonHaya de la Torre, Panamá-Tomás Marsano-Pachacutec y Ovalo Santa Anita.

- Implementar el sistema de teleféricos en los barrios ubicados en laderas de las zonas periféricas de la ciudad.

- Ordenar las obras que realizan las empresas de servicios, utilizando la vía pública, a fin de reducir el tiempo de cierre o interrupción de vías.

- Generación del Proyecto Integral de Ordenamiento de Transporte Público y Privado en coordinación con los actores involucrados en ésta problemática.

- Crear zonas exclusivas para los peatones en el centro de la ciudad mediante la restricción del acceso vehicular.

- Tránsito dirigido por personal de las municipalidades en sus respectivas áreas, previa capacitación.

- Eliminación de los cuellos de botella en las avenidas metropolitanas principales.

- Prohibir los giros a la izquierda en los cruces entre las principales avenidas metropolitanas, disponiendo de recorridos alternativos por calles adyacentes.

- Construcción de óvalos y vías a desnivel.

- Coordinación con las empresas que realizan trabajos en la vía pública (Sedapal, Telefonía, etc) a fin de reducir el tiempo de cierre de vías o interrupción de vías, a fin de que la mayoría de trabajos se realicen en la noche.

- Cambio de sentido en carriles o vías en determinadas vías y horas del día.

- Creación de centros distritales de control del tránsito a nivel Metropolitano interlazado entre los 43 distritos de la ciudad.

- Las autorizaciones de marchas, reuniones, procesiones, desfiles, corsos, etc debe de ser dada por la municipalidad que es la encargada del tránsito.

- Los buses interprovinciales que van al interior deberán de tener sus terminales cercanas a la carretera panamericana norte y sur, asi como a la carretera central, prohibiéndose su tránsito dentro de la ciudad.

- El transporte dentro de la ciudad, efectuado por vehículos pesados y de carga, se realizará en los horarios y las zonas dispuestas en la Ordenanza correspondiente y las modificaciones que se presentarían a ésta. Se efectuará un estricto control diario para su cumplimiento efectivo.

- Gestionaremos ante el organismo pertinente la reducción y/o anulación del peaje en algunos lugares.

- Instalación de taxímetros en todas las unidades que presten servicios de taxi y estén inscritos en el padrón de la Municipalidad.

- Reordenamiento de los taxis legales mediante el uso de un único color distintivo para darle seguridad a los usuarios.

Principales propuestas anticorrupción:

​- Promover junto con las autoridades municipales distritales una “Cultura de la legalidad y de la ética pública”, fomentando el trabajo coordinado de difusión e instrucción con los medios de comunicación tanto públicos como privados, de modo que a la sanción penal impuesta por las autoridades judiciales se sume una sanción social de la población para quienes cometen actos de corrupción.

- Retomar la Iniciativa Nacional Anticorrupción, otorgándole el nivel de Programa Especial dentro de la Municipalidad. En ese sentido, corresponderá a la Alcaldía liderar un Organismo Autónomo Anticorrupción, supervisar la coordinación interinstitucional, y formular el correspondiente Plan de Acción.

- Diseñar e implementar una estrategia descentralizadora en la lucha contra la corrupción.

Redes Sociales

16. ¿Quién es Pablo Jacinto Silva Rojas?

Pablo Jacinto Silva Rojas. Nació en Casma (Áncash) el 17 de agosto de 1959. Indicó al JNE que desde 1984 trabaja como vendedor independiente y su formación académica es de primaria y secundaria completas.



Perfil

- Partido político: Frente Popular Agrícola FIA del Perú.

- Edad: 59 años.

- Experiencia laboral: Vendedor independiente (desde 1984 hasta la actualidad).

- Formación académica: Señaló que tiene secundaria completa.

- Ingresos: Declaró que recibe S/12.000 al año y tiene una casa valuada en S/261.760.

Plan de gobierno



Principales propuestas en seguridad ciudadana:

- Implementar un Programa de Fortalecimiento de las Comisarías, Serenazgo y las juntas vecinales en la provincia y sus distritos, a través de la integración de los serenazgos municipales y la sincronización de sistemas de video vigilancia e Identificación de zonas de Delito.

- Implementar un Programa de Formación y Capacitación del personal que integran los Serenazgos de todos los Distritos de Lima.

- Asegurar la aplicación de multas y clausura definitiva de los grifos, bodegas, minimarkets y otros lugares donde venden licores.

- Reforzar la seguridad ciudadana a través de la tecnología de drones, como un sistema de vigilancia más efectivo y menos visible.

Principales propuestas en transporte:

- Contribuir a la creación de la Autoridad Autónoma del transporte, para que la implementación del Sistema Integrado de Transporte de lima y Callao y del Plan Maestro de Transporte de manera eficiente, sostenible, accesible, seguro y ambientalmente limpio.

- Implementar un sistema del control del cumplimiento del pago de las papeletas, las cuales tendrán rebajas, incentivos y sanciones para su pago inmediato.

- Promover la reforma de la Ley que modifica el Código Penal, para sancionar con penas mayores y efectivas a quienes manejen estando ilegalmente impedido.

- Promover la creación de una red amplia de ciclovías, que interconecte varios distritos, para el uso de la bicicleta como un medio de transporte alternativo y limpio.

- Ordenar el servicio del “Metropolitano”, en coordinación con las empresas concesionarias para reducir el tiempo de espera en las estaciones, las troncales regulares, y alimentadoras.

- Implementar un programa moderno de descongestionamiento del Transporte Urbano, en el que el transporte pesado se desarrolle en horarios especiales, los pasajes se pagarán a través de bonos mensuales para reducir los tiempos, ruidos y desorden al interior de los buses.

- Implementar un Programa de Movilidad (Taxi) para que las personas con discapacidad puedan movilizarse de manera cómoda y segura a precio social, según evaluación socioeconómica.

- Establecer un día de la semana para el uso de las bicicletas, como medio de movilidad pública.

- Promover la racionalización y gestión del servicio de mototaxis en zonas periféricas de los distritos de Lima, implementándose un empadronamiento y el apoyo municipal para obtener las licencias y facilidades para la modernización de sus unidades de transporte.

- Reforzar el Programa de “Chatarreo en Lima”, para asegurar una ciudad libre de unidades móviles en estado de abandono.

Principales propuestas anticorrupción:

- Combatir de manera efectiva la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas.

- Promover mecanismos de transparencia en el uso de los recursos de la Municipalidad Metropolitana.

- Promoveremos acciones de información y capacitación tanto para funcionarios, como para la población civil organizada, para que puedan ejercer su rol de control ciudadano.​

17. ¿Quién es Daniel Urresti Elera?

Daniel Belizario Urresti Elera. Militar y político peruano. Nació el 25 de agosto de 1956 en Huancabamba, Piura. Fue ministro del Interior durante el gobierno de Ollanta Humala y candidato a la presidencia de la República en 2016 por el Partido Nacionalista. En 2018 postula a la alcaldía de Lima por "Podemos Perú", que lidera el empresario y ex congresista José Luna Gálvez.

Perfil

- Partido político: Podemos por el Progreso del Perú.

- Edad: 62 años.

- Experiencia laboral: EJERCITO DEL PERU (Oficial del ejército peruano, 1978-2011.

- Formación académica: Estudios en ciencias militares en la Escuela Militar de Chorrillos y una maestría en ingeniería electrónica con mención en telemática en la Universidad Nacional Federico Villarreal.

- Ingresos: Registra que recibe S/97.200 del sector público al año y S/48.686 del privado. Señala que tiene una casa, una camioneta y un auto.

Plan de gobierno



Principales propuestas en seguridad ciudadana:

- Implementación del programa "Patrullaje Cercano", que consiste en un patrullaje coordinado entre la Policía y Serenazgo.

- Creación de mega complejos policiales en los conos "Programa Fortaleza".

- Adquisición de patrulleros para apoyar el Plan Cuadrante.

- Integración del serenazgo en la estrategia del grupo Terna "Serenazgo Integrado".

- Ampliación de red de cámaras de vigilancia "Vigilancia 360°".

- Implementación de sala de visualización y respuesta inmediata "Vigilancia 360".

- Contratación de policías en vacaciones y días francos (patrullaje a pie).

- Integración operativa del serenazgo con la Policía Nacional “Serenazgo Integrado”.

- Servicios de ronda las 24 horas en zonas de riesgos.

- Mejoramiento de la capacidad profesional del serenazgo.

- Mejorar el proceso de selección del serenazgo.

- Capacitación al sereno en el manejo de armas no letales y acciones disuasivas.

- Normatividad para fortalecer las funciones, competencias y procedimientos del serenazgo.

- Fomento de la conciencia y nueva actitud en materia de seguridad.

- Organización de los vecinos en materia de seguridad.

- Instalación de alarmas en áreas estratégias de la ciudad “Alarma Temprana”.

- Trabajo preventivo con la juventud.

- Capacitación a los ciudadanos para Acciones Coordinadas.

- Fomento de sanciones para evitar la impunidad.

- Convenio con el Ministerio Público para instalar fiscalías descentralizadas.

Principales propuestas en transporte:

- Superar la insuficiencia y mala semaforización en la ciudad poniendo en operación el Sistema Integrado Metropolitano de Semaforización y Gestión del Tránsito, sobre la base de un único modelo de herramientas tecnológicas que integre controladores y videocámaras en un solo soporte informático.

- Mejorar la mala y escasa señalización implementando y mejorando la señalización horizontal y vertical en las vías de responsabilidad metropolitana dentro de los primeros 100 días. Se coordinará con las municipalidades distritales las mismas acciones que permitan proteger a las personas, ordenar el tránsito y exigir el cumplimiento de las disposiciones sobre circulación y transporte.

- Control de tráfico de transporte de carga creando una infraestructura de estacionamientos para uso exclusivo de las operaciones de carga.

- Ordenamiento y detención de vehículos mal estacionados normando el uso de los espacios para lograr su ordenamiento y habilitando grandes espacios como depósitos para los vehículos infractores.

- Implementación de límites de velocidad.

- Realizar un rediseño de las intersecciones e imponer orden en el bloqueo indebido en las intersecciones.

- Campaña de renovación de parque automotriz a través del programa de chatarreo.

- Descongestionar la ciudad de buses de transporte interprovincial estableciendo tres terminales terrestres descentralizados en el norte, centro y sur de Lima.

- Continuar con el proceso de reforma del transporte dictando las disposiciones normativas necesarias.

- Crear la autoridad única de transporte a cargo del alcalde de Lima.

- Ampliación de rutas del Metropolitano en la zona Norte.

- Replantear la distribución de paraderos a lo largo de las vías metropolitanas.

- Implementar los corredores viales complementarios y/o alimentadores.

- Campaña de uso de bicicletas en renta y construcción de lugares en los cuales estacionar las bicicletas.

- Mejorar la transitabilidad a través de una mejor infraestructura.

- Mejorar la educación ciudadana en tránsito, restringir la velocidad y establecer una buena señalización.

Principales propuestas anticorrupción:

​- Transparencia de la gestión municipal y la rendición de cuentas mediante una aplicación móvil para acceder a la información municipal.

- Implementación de un sistema de información estadística para la gestión municipal.

- Realizar cabildos abiertos de diálogo para promover la participación ciudadana

- Implementación del Programa "Tu Voz en la Alcaldía".

- Informe semestral de gestión municipal.

- Impulsar políticas de participación ciudadana.



18. ¿Quién es Manuel Velarde Dellepiane?

Manuel Fernando Jorge Carlos Velarde Dellepiane. Abogado y político peruano. Nació en Lima el 07 de octubre de 1968. Fue elegido alcalde de San Isidro en 2014 siendo miembro del PPC, partido al que renunció en 2017. En 2018 postula a la alcaldía limeña con el partido "Siempre Unidos" del ex burgomaestre de Los Olivos Felipe Castillo.

Perfil

- Partido político: Siempre Unidos.

- Edad: 49 años.

- Experiencia laboral: MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO (Alcalde, 2015-2018), CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO (Asociado, 2011-2018), LAZO DE ROMAÑA ABOGADOS SOC. CIVIL DE R. L. (Socio, 2014-2017), INMOBILIARIA SEGOR S.A. (Director, 2015-2016), UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES (Docente e investigador, 2010-2016).

- Formación académica: Titulado en derecho por la PUCP con maestría en derecho en el King's College de Londres.

- Ingresos: Recibe S/78.000 del sector público. Tiene una camioneta de S/40.000 y un automóvil de S/.160.000.

Plan de gobierno



Principales propuestas en seguridad ciudadana:

- Plan de Seguridad Ciudadana por cuadrantes aplicado en todos los Ejes Metropolitanos de Bienestar.

- Repotenciar la actual Escuela Metropolitana de Serenazgo, mediante la incorporación de estudios especializados acordes con los delitos más comunes y

con mayor reincidencia.

- Iniciar la profesionalización del Serenazgo, permitiéndoles hacer carrera y obtener certificaciones que permitan mejorar su empleabilidad.

- Implementación del Observatorio, contando con la participación de los 43 distritos.

- Implementación de comisarías en Lima Norte, Lima Centro, Lima Sur y Lima Este.

- Programa "Ojos en la calle y voluntariado", implementado en los 43 distritos de Lima.

Principales propuestas en transporte:

- Definición de estaciones de Paratránsito: taxis, mototaxis y colectivos como etapa provisional de la reorganización de los servicios de transporte.

- Integración de las mototaxis al Sistema de Transporte.

- Promover buses biarticulados o de alta capacidad.

- Anillos Viales: Periférico Vial Norte.

- Intervención en Corredor Complementario: 1 Panamericana;  Intervención en Corredor Complementario 4: SJL-Brasil; Intervención en Corredor Complementario 5: Javier Prado - La Marina.

- Prolongación Vía Expresa.

- Nuevos Puentes de Lima: Zona de consolidación y renovación urbana (entre el puente Faucett y puente del Ejercito).

- Eliminación de la superposición de rutas.

- El nuevo sistema de transporte público permite una accesibilidad a una distancia máxima de 1.68km.

- Integración tarifaria: Los Corredores, el Metropolitano y la Línea 1 del Metro, tendrán una sola tarifa integrada como parte del reposicionamiento del SIT.

- Reorganización de la oferta de transporte rodo viario de pasajeros y lanzamiento de la nueva imagen del transporte público de Lima con un Plan de Comunicación eficiente.

- Posicionamiento en la ciudadanía de la Marca SIT, mediante una nueva imagen para la totalidad del transporte público de la metrópoli guardando un estética comprensible y visible para todos los usuarios concentrándose en la calidad del servicio, la optimización de la infraestructura complementaria y la comunicación (con énfasis en paraderos).

- Ordenar la oferta de estacionamientos públicos y promover la instalación de parquímetros, de acuerdo a la demanda y bajo una política de movilidad sostenible identificando las necesidades reales del parque automotor y las necesidades metropolitanas de transporte.

- Estacionamientos subterráneos intermodales en 4 centralidades Metropolitanas.

- Evaluación, Diagnóstico y propuesta integral para 4 centralidades metropolitanas en requerimientos edificatorios.

- Modernización de las flotas de mototaxis e inclusión al Sistema Integrado de Transporte en las 4 zonas de Lima. (Primera Etapa).

- Proyecto Piloto de Reconversión de Vehículos de Transporte Público hacia dos sistemas: logístico y de recojo de residuos sólidos, luego de identificar la necesidad inicial de material rodante para ambos servicios.

- Implementación del Centro de Ingeniería de Tránsito interconectado con los distritos.

- Sistema de Bicicleta pública para Lima Centro (Ejes Metropolitanos de Bienestar) y Cercado de Lima.

- Implementación de Bici-taxi en sectores definidos.

Principales propuestas anticorrupción

- Rendición de cuentas y portal de transparencia Concejos Metropolitanos públicos y transmisión en vivo.

Redes Sociales

Facebook

Twitter



19. ¿Quién es Jorge Villacorta Carranza?

Jorge Luis Villacorta Carranza. Nació en Lima el 15 de febrero de 1955. Es economista y actualmente es director ejecutivo de Fondo Empleo. Entre 2009 y 2011 fue secretario nacional de organización de Perú Posible, partido al que renunció en 2013. Actualmente postula a la alcaldía de Lima con Peruanos por el Kambio, donde es secretario nacional de organización desde 2015.



Perfil

- Partido político: Peruanos Por el Kambio.

- Edad: 63 años.

- Experiencia laboral: FONDO EMPLEO (Director ejecutivo, 2018).

- Formación académica: Estudios en ciencias económicas en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega.

- Ingresos: No ha consignado ingresos. Afirma tener un departamento valuado en S/116.598,36 y una camioneta de S/67.000.

Plan de gobierno



Principales propuestas en seguridad ciudadana:

- Plan de seguridad con ternas compuestas por cámaras + monitoreo inteligente + capacitación de serenazgo y cooperación con PNP y taxistas. Implementar sistema de mejoramiento de Barrios. Busca reducir en 15% la percepción de inseguridad al 2020.

Principales propuestas en transporte:

- Mejoramiento de la flota de transporte público. Ampliación y/o Complementaión de la cobertura del tren eléctrico y metropolitano. Homologación de los sistemas de semaforización. Busca mejorar los tiempos de traslado en 25%.

Principales propuestas anticorrupción:

​- Fomentar la participación ciudadana a través de diferentes mecanismos que permitan un gobierno participativo y de escucha permanente a los ciudadanos.

- Fortalecer la transparencia en todas las acciones de gobierno con asambleas de rendición de cuentas.



20. ¿Quién es Juan Carlos Zurek Pardo-Figueroa?

Juan Carlos Martín Zurek Pardo Figueroa. Nació el 14 de noviembre de 1965 en Lima. Es administrador con estudios en gestión municipal. Ha sido alcalde de La Molina en dos periodos seguidos desde 2011 hasta la actualidad con Somos Perú. En las actuales elecciones municipales de Lima postula con el mismo partido, en el que actualmente es secretario general.



Perfil

- Partido político: Somos Perú.

- Edad: 52 años.

- Experiencia laboral: MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA (Alcalde, 2011-2018).

- Formación académica: Estudios concluidos en administración de empresas en USIL, con un diplomado en administración municipal en ESAN.

- Ingresos: Percibe S/93.600 al año del sector público. En el sector privado suma ingresos por S/225.645. Registra dos automóviles de S/65.000 y S/40.500, respectivamente.

Plan de gobierno



Principales propuestas en seguridad ciudadana:

- Disminuir los índices de Inseguridad Ciudadana y su percepción.

- Creación del Serenazgo Metropolitano.

- Una Reunión Mensual del Consejo Regional de Seguridad Ciudadana.

- Implementación de un moderno Centro Control de Seguridad Integral (Seguridad y tráfico) capaz de entregar la señal a la Comisaría o Municipio que lo requiera.

- Implementación de Cuatro Centros de Justicia Rápida.

- Implementación de Cuatro Mega Plazas Culturales y Mega Polideportivos que atiendan a la vez a miles de personas, ubicados en el Norte, Sur, Este y Centro.

Principales propuestas en transporte:

- Incrementar la inversión en el mejoramiento de la infraestructura vial Metropolitana como consecuencia de la anulación de los Contratos de Peaje.

- Tener 60% de principales vías asfaltadas en condiciones óptimas.

- Mejoramiento al 100% de la geometría vial de los principales cruces.

- Semaforización inteligente en las principales vías.

- Conclusión al 100% de las obras en vías metropolitanas.

- Implementación de por lo menos 2 nuevas vías para Lima.

- Implementación de 2 de las 10 rutas del LIMATEL la primera Red de Teleféricos de Lima Metropolitana.

- Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las vías con mayor número de tránsito vehicular tanto de pistas como veredas y bermas centrales.

- Implementación de Carriles Segregados para el transporte público en las vías.

- Aprobación de la Plan Vial Metropolitano.

- Red de ciclovías interdistritales que son parte del Sistema de Transporte Multimodal Integrado.

- Implementar sistemas de Transporte Multimodal Integrado.

- Implementación de las dos primeras líneas de LimaTel, la primera Red de Teleféricos de Lima.

- Culminación del Metropolitano.

- Culminación de la Implementación de los Corredores Complementarios.

- Implementación de cuatro estaciones Multimodales.

Principales propuestas anticorrupción:

​- Mejorar la capacidad de gestión de la municipalidad, promoviendo el uso de las tecnologías de información, con un gobierno participativo, cuyo objetivo principal sea la calidad en el servicio al ciudadano, garantizando una gestión transparente.

- Implementación de los servicios municipales en línea vía internet en todos aquellos casos que no requiera presencia física del ciudadano.

- Certificación del ISO 37001 Sistemas de Gestión Antisoborno.

- Certificación del ISO 9001 Sistema de Gestión de Calidad en la atención al Ciudadano.

- Implementar la Gestión por Procesos al 100%.

¿CUÁNDO SON LAS ELECCIONES MUNICIPALES 2018 Y A QUÉ HORA SE CONOCERÁ AL GANADOR?

Las elecciones municipales se llevarán a cabo el domingo 7 de octubre de 2018 a nivel de todo el país, según señala el Decreto Supremo Nº 004-2018-PCM, publicado en enero de este año. Al igual que en procesos electorales anteriores, las elecciones 2018 se realizarán entre las 8:00 a.m. y 4:00 p.m.

En los 23 distritos de Lima en los que se aplicará el voto electrónico, los resultados de la votación al 100% se conocerán el mismo día en el que desarrollarán los comicios entre las 5 y 6 p.m. Los distritos de Lima en los que se conocerán los resultados en ese margen horario son: Pucusana, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, Barranco, Chaclacayo, Lince, Lurín, La Molina, Magdalena, Miraflores, Pachacamac, Pueblo Libre, San Isidro, San Luis, Santa María, Surquillo, San Borja, Santa Anita y Surco.

En Callao los distritos que tendrán el mismo beneficio con La Punta y Mi Perú, mientras que en Cañete el distrito de Pacarán también podrá conocer a su alcalde ese mismo día. En el interior del país se podrá conocer a los alcaldes electos con voto electrónico en Pucayacu, Castillo Grande y Santo Domingo, en Huánuco; El Porvenir, Los Chankas y Rocchac, en Apurímac; Robles, Santiago de Tucuma y Pichus, en Huancavelica; Chacas, en Áncash; Villa Kintiarina, en el Cusco y La Yarada-Los Palos, en Moquegua.

Los municipios que no se encuentren entre los mencionados líneas arriba tendrán que esperar más para poder conocer los resultados locales de las elecciones 2018.

¿DÓNDE ME TOCA VOTAR?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) cuenta con una herramienta que permite al elector conocer su local de votación para los próximos comicios.

El proceso puede llevarse a cabo desde el sitio web de la ONPE o ingresando directamente a este enlace. El usuario únicamente deberá ingresar su número de DNI y el sistema le mostrará el local al que debe acudir y la mesa de sufragio que le corresponde.

Cabe recordar que anteriormente se permitía a los usuarios elegir su local de votación, a fin de facilitar su desplazamiento en el día de las elecciones. Esta opción era particularmente útil para quienes vivían en distritos grandes como San Juan de Lurigancho o San Martín de Porres y debían desplazarse al otro extremo de la zona para poder votar.

¿CUÁNTO ES LA MULTA POR NO VOTAR?

En el Perú el voto es obligatorio y quienes no participen de las elecciones municipales de 2018 deberán pagar una multa escalonada que se corresponde al “nivel de pobreza” de los distritos, según informó la ONPE.

En los distritos considerados “no pobres” la multa asciende a S/83, en un distrito “pobre no extremo” S/41.50 y en un distrito “pobre extremo” S/20.75.



Los miembros de mesa que no asistan a ejercer su deber, ya sean titulares o suplentes, recibirán una multa de /207.50.

¿CÓMO JUSTIFICO SI NO FUI A VOTAR O SI ME AUSENTÉ COMO MIEMBRO DE MESA?

Los votantes y miembros de mesa que no acudan a votar pueden solicitar una justificación o dispensa del proceso electoral. La justificación corresponde a los miembros de mesa y tiene un costo de S/21.60, mientras que la dispensa es para los votantes simples y requiere un pago de S/ 21.80; sin embargo, hay algunos casos en los que el trámite no tiene costo alguno.

El trámite puede realizarse desde el día siguiente a las elecciones municipales 2018 hasta la fecha de la resolución de medida cautelar de embargo que forma parte del procedimiento. El trámite puede realizarse en los siguientes lugares:

- Ventanillas de dispensas en la Sede Central del JNE

- Módulo de Mejor Atención al Ciudadano (MAC) - Centro Comercial Plaza Norte.

- Oficinas Consulares, en caso de encontrarse en el extranjero.

- Oficinas Desconcentradas de: Amazonas, Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Lambayeque, La libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Puno y Ucayali.

De momento, el servicio virtual de solicitud de dispensa o justificación no está activo. El pago puede hacerse en las oficinas del JNE antes citadas o en cualquier agencia del Banco de la Nación.

Los requisitos básicos son presentar el DNI y cumplir los siguientes requisitos según el caso del ciudadano:

Pérdida o robo de DNI: La pérdida del DNI debe haberse producido el mismo día de la elección o en los 10 días previos a esta. Se debe presentar una solicitud pagada con una copia de la denuncia policial y copia del DNI vigente emitido con fecha posterior a la denuncia.

Desastres naturales: La solicitud no tiene costo y debe tener una copia simple de un documento donde el funcionario público competente acredite que el ciudadano afectado no puede desplazarse a su centro de votación.

Privación de la libertad: Quien sea detenido un día antes de la elección debe pagar la solicitud y adjuntar un documento de la entidad que acredita esa condición.

Quien esté internado en un centro penitenciario necesitará una justificación sin costo, a lo que se añade que el responsable de dicho centro debe remitir un oficio en medio magnético donde indique la lista de internos que alberga la institución hasta esa fecha. Para menos de 10 internos, no es necesario usar el medio magnético. Si el responsable del centro penitenciario no incluyó al ciudadano en la relación, el interno puede presentar una copia del documento oficial del INPE que señala que estuvo recluido el día de la votación.

Estudios: Los ciudadanos inscritos en el Programa Nacional de Becas (Beca 18) que viajan a otras provincias deben presentar una solicitud y adjuntar los documentos que certifiquen sus estudios y que forman parte del programa. Quienes viajan al extranjero por estudios deben presentar la solicitud de S/21.60 y adjuntar copias simples de su pasaporte (u otro documento que acredite su salida del país) y de un documento que certifique los estudios llevados en el extranjero.

Salud: Si se brinda asistencia directa a un familiar por tratamiento de salud se debe presentar una solicitud pagada. Los documentos adjuntos deben certificar el tratamiento del familiar y que el solicitante debió estar a su lado durante el día de las elecciones. Si la asistencia implicó un viaje al extranjero, el pasaporte debe indicar la salida y retorno al país en la fecha citada. Solo es un trámite válido para hijos y padres, hermanos y cónyuges, debiéndose acreditar el vínculo familiar con un documento.

Si se es atendido por motivos de salud. La solicitud pagada debe adjuntar un certificado médico o documento similar expedido por la entidad de salud pública o privada correspondiente. Si la atención fue con un médico particular, el certificado médico debe figurar dentro de una especie valorada del Colegio Médico del Perú. Si la atención médica fue en el extranjero se deberá adjuntar una copia del pasaporte u otro documento que acredite la entrada y salida del país, junto a una copia del documento que certifique el tratamiento en el extranjero.

Si es una persona con discapacidad física, mental, sensorial y/o intelectual. La solicitud no tendrá costo y se le deberá adjuntar una copia simple del certificado de discapacidad, dictamen de una comisión médica o documento que declare la interdicción. Si se trata de una discapacidad evidente, no se necesitará la documentación y se hará un acta detallando la situación.

Si ocurre el fallecimiento de un familiar directo. La solicitud pagada deberá incluir una copia simple de la partida de defunción, que debe haber tenido lugar en el día de las votaciones o en los cinco días previos. El trámite es aplicable a quienes hayan perdido a sus padres, hijos, hermanos, abuelos o nietos.

Si se está internado en centros de rehabilitación. La solicitud pagada debe estar acompañada de un documento que acredite la situación y debe estar firmado por el director del centro de rehabilitación y un profesional de la salud colegiado que pertenezca a dicha institución.

Si está en período de lactancia. Este trámite es válido únicamente para los miembros de mesa, pues la lactancia no es considerada una excusa para no votar. La justificación pagada debe llevar adjunta una copia simple de la partida del nacimiento del infante, cuya edad debe ser menor o igual a los dos años antes del día de la elección.

Una mujer que haya dado a luz en fechas cercanas a la votación únicamente deberá adjuntar a la solicitud pagada el certificado del recién nacido vivo.

Temas electorales

​ Error del padrón electoral. La solicitud no tiene costo y debe incluir una copia de la constancia de asistencia a la mesa de sufragio expedida por el presidente de esta.

Si se ha impedido el derecho de sufragio e instalación en los casos originados por incidencias electorales. En este trámite no tiene costo y debe tener una copia simple del documento emitido por la entidad electoral. El gobierno señala textualmente lo siguiente: “Este documento no es exigido al administrado, es generado de haberse producido la incidencia electoral y obra en poder de la Entidad (artículo 40 de la Ley N° 27444, LPAG)”.

Si hay defectos de desarrollo de las actividades electorales atribuibles a las entidades del sistema electoral. Para este caso no se requiere pagar y la solicitud debe adjuntar una copia simple del documento en el que la ONPE señale que los defectos en la organización, actualización y ejecución del proceso electoral que no permitieron al ciudadano ejercer su deber, no fueron responsabilidad de este.

Temas laborales

Agentes del cuerpo diplomático en el extranjero. El trámite no tiene costo y la solicitud debe estar acompañada de una resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores o un documento análogo que indique la condición de agente diplomático del ciudadano. También se deberá mostrar el pasaporte que indique la salida del país como parte de estas actividades.

Serumistas que realicen el servicio en lugares distintos a su centro de votación. La solicitud pagada deberá adjuntar un documento del Ministerio de Salud que acredite que el ciudadano realizaba el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums) en la fecha de las elecciones.

Fuerzas Armadas, PNP o servicio militar. El trámite de dispensa es pagado. Los ciudadanos que forman parte de las FFAA o la PNP y sean asignados indebidamente como miembros de mesa solo requerirán presentar una copia simple de su carné de servicio junto a la solicitud. En caso de no votar, se necesitará una constancia de servicio por parte del jefe de unidad o superior. Quienes prestan servicio militar deberán adjuntar una copia del carné de servicios.

Personal de salud. Los profesionales de salud que trabajen el día de las elecciones deben presentar una solicitud pagada que adjunte una constancia emitida por la autoridad competente (MINSA, EsSALUD, Clínicas EPS u hospitales de las FFAA y PNP), donde se indique en qué turno laboraba, el servicio que prestaba y el motivo que justifica su ausencia en el día de las elecciones.

Personal que presta servicios relacionados al desarrollo de la jornada electoral. En el caso de los periodistas que fueron sorteados como miembros de mesa, no aplica la justificación, solo aplica la dispensa por no haber votado. Esta debe ser pagada y adjuntar una constancia emitida por la institución en la que labora o un representante de esta que acredite el servicio prestado el día de las elecciones. Para otros trabajos como el de los bomberos, el personal que moviliza a los observadores y aquellos que trasladan el material electoral, también se debe pagar la solicitud y presentar una constancia firmada por las autoridades o la entidad responsable de sus actividades.

Servicios en altamar. La solicitud es pagada y debe adjuntar alguno de estos documentos, el contrato de trabajo realizado en la embarcación, tarjeta de embarque o constancia de trabajo. El periodo indicado en dichos documentos debe comprender la fecha de la votación. Asimismo se debe incluir el pasaporte que indique las entradas y salidas del país.

Motivos religiosos. Los miembros de órdenes religiosas que se encuentren en misiones en el extranjero deben presentar una solicitud es de pago y esta debe incluir el pasaporte certifique la salida y entrada al país. También se debe adjuntar una constancia firmada por el cardenal, obispo o máximo representante de la congregación a la que esté afiliado, indicando las razones de justificación y especificando que el servicio se realizaba en un margen de tiempo que comprende el día de elecciones.

Claustros religiosos. Se debe presentar una solicitud pagada con un documento adjunto que acredite que el ciudadano es un religioso de clausura. Este debe ser firmado por el director del claustro.

El JNE evaluará el caso y, en caso de que el trámite se resuelva favorablemente, el ciudadano no tendrá multas registradas en el sistema. No obstante, la entidad puede hacer observaciones que deberán ser subsanadas por el solicitante.



¿CUÁNDO EMPIEZA LA LEY SECA?

La ley seca entrará en vigor 24 horas antes del inicio de las elecciones municipales y regionales de 2018, a fin de garantizar la correcta realización de la jornada de votaciones. Esta medida dará inicio a las 8 a.m del sábado 6 de octubre y se extenderá hasta las 8 a.m. del lunes 8 de octubre.

En total, serán 48 horas en las que estará prohibida la venta de licor en restaurantes, autoservicios, supermercados y el comercio ambulatorio.

¿CUÁNDO ASUMIRÁ FUNCIONES EL NUEVO ALCALDE DE LIMA Y HASTA CUÁNDO DURARÁ SU MANDATO?

El nuevo alcalde de Lima siempre asume el cargo el primer día del año siguiente al de la celebración de los comicios; es decir, que el ganador de las elecciones municipales iniciará su trabajo oficialmente el 1 de enero de 2019. El mandato del burgomaestre se extenderá por cuatro años y finalizará el 31 de diciembre de 2022.

¿DÓNDE Y COMO VER EN VIVO Y EN DIRECTO LOS RESULTADOS DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES 2018?

En primera instancia se debe citar a los medios de comunicación como El Comercio, pero la ONPE también suele activar un espacio en su sitio web donde actualiza el conteo de votos a medida que se va avanzando en el escrutinio.