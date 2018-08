YouTube: Jaime Bayly reveló "el por qué falló atentado contra Nicolás Maduro" | VIDEO

El atentado perpetrado contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue planeado hace por lo menos seis meses, sin embargo, no tuvo éxito porque una persona no cumplió su labor, desencadenando que los drones no detonen en el momento ni el lugar previstos. Así lo reveló Jaime Bayly en su programa del jueves, alojado ya en la cuenta de Latin Signal en YouTube.

El periodista peruano radicado en Miami –quien hace unos días sorprendió al revelar que sabía las circunstancias bajo las que se planeó el ataque--- brindó mayores detalles sobre la planificación del ataque y su posterior fracaso.

Inicialmente, Jaime Bayly explicó que el ataque estaba previsto para una actividad pública a realizarse el 5 de julio, sin embargo, “los patriotas” optaron por postergarlo pues en dicho evento habría niños, un costo que de ninguna manera aceptaron pagar.

“Pudieron haberlo hecho, ya estaban los drones en Venezuela. Tuvieron que meterlos por partes, los explosivos también los metieron desde Colombia. Me llamaron y me contaran lo que iba a ocurrir. Me pidieron que tras el atentado no los llame terroristas. ¿Por qué no lo hicieron el 5 de julio? Porque se dieron cuenta que habría niños en esa actividad, así que lo atrasaron el 4 de agosto”, inició en el clip de YouTube.

Antes de entrevistar a un analista crítico del régimen chavista, Jaime Bayly reveló un detalle hasta hoy secreto, el motivo por el cual el ataque finalizó sin éxito, es decir, por qué los drones detonaron fuera de tiempo y lugar.

Según el novelista, todo fue planeado al detalle. Si bien el equipo de seguridad de Nicolás Maduro suele colocar inhibidores de señal de celular, lo cual bloquea que cualquier persona use smartphones cerca al punto donde el mandatario encabeza una actividad, se había previsto que una persona del cogollo del líder chavista apague estos inhibidores, permitiendo así que –desde un punto no tan lejano—se pueda manejar los drones y llevarlos hasta Maduro para así hacerle daño.

“Los conspiradores (…) tenían una persona adentro que debía desactivar los inhibidores para que los drones penetren el anillo (de seguridad) y quienes los estaban pilotando desde celulares o teléfonos móviles no perdieran control de ellos. Pero ese topo se acobardó. Ese topo traicionó la conspiración y no desactivó los inhibidores. Así fue cómo un dron explotó en el cielo y otro fue a parar un edificio. Es decir, una persona saboteó la conspiración entera. La cobardía frustró la operación. Ahora todo el esfuerzo de meses se fue al agua”, indicó el periodista en el clip de YouTube que acompaña esta nota.

Las palabras de Jaime Bayly desde el minuto 33 de este video de YouTube.

El atentado fallido contra Nicolás Maduro dejó personas heridas y otras detenidas. Para Jaime Bayly, esto no es un acto terrorista pues el objetivo es derrocar a un “dictador”.

“Tratar de liberar a Venezuela no es un acto terrorista. Procurar aniquilar al tirano genocida no puede ser considerado un acto terrorista. Yo lo considero una gesta libertaria o libertadora”, concluyó Bayly Letts.