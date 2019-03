Callao: vicegobernador regional habría planeado matar a Dante Mandriotti

Unos audios propalados por el programa de TV Panorama demostrarían que el vicegobernador regional del Callao, Constantino Galarza, planificó un atentado contra la vida del gobernador regional del Callao, Dante Mandriotti.



“La única alternativa, la única posibilidad es tumbarnos a Kiko. Si a Kiko le cae una piedra en la cabeza, si a Kiko le sale un uñero, o le salen hemorroides, todos van a voltear y van decir el segundo, me entiendes… Pero yo me vengo comportando como un verdadero amor, he resistido 30 días los maltratos… yo he seguido resistiendo los maltratos de Kiko, he seguido resistiendo su comportamiento”, dijo Galarza a su interlocutor.

En los audios, Galarza revela, incluso, las calles en donde se podría cometer el eventual ataque contra Mandriotti y el tipo de armas que usarían los sicarios.

“Kiko está bajando, está saliendo ahí más o menos, ya está llegando a Cantolao, a las ligas de Cantolao entre esa hora, lo que hay que hacer es pastearlo, centrarlo en la (avenida) Buenos Aires, antes que llegue a (la avenida) Dos de Mayo, ahí nomás centrarlo. Pero ahí tienes que golpear con chambón, o sea, ahí no es ir con una batería light, cierras por un lado, por el otro. Ahí tienes que llegar. Si lanza uno, tiras el otro, mientras que una batería se encarga de los custodios, tienen que reventar al chofer, lo tiene que reventar a él, le tienen que meterle harta bala”, señaló.

“Ahí cada batería menos de 10.000 ‘lucas’ no te van a cobrar, los fierros no van a salir gratis. Si tú quieres instalaza, instalaza te van a dar, pero tienes que pagarlo, claro no está por debajo de 700 ‘cocos’. Si llevo un tubo estará costando 300 'lucas', soles, 700, 400 soles. Ahora si te lo venden, te lo están vendiendo en 1.500”, agregó.

Galarza le indica también a su interoluctor la ruta que deberían seguir los criminales luego de cometer el homicidio de Dante Mandriotti.

“El que la haga tiene que salir pero 'coheteado', y solamente hay una salida, llegar hasta la Av. La Marina, llegas hasta el cruce de Buenos Aires con Guardia Chalaca, y ahí si tienes que irte hasta el cementerio por lo menos para tirarte para Gambetta o para tirarte para San Juan, porque te hacen el operativo cerco y te jodiste”, señaló.

-Respuesta-

​

En diálogo con Panorama, Galarza refirió que sus afirmaciones son producto de un “exabrupto” ante los continuos maltratos de, según dijo, Mandriotti.

Además, remarcó que la conversación con su interlocutor, a quien no identificó, fue editada y que esta “fue grabada sin su conocimiento y consentimiento”.

Galarza y Mandriotti mantienen una tensa disputa desde que el primero denunciara que, supuestamente, el gobernador regional del Callao no le permite realizar su trabajo al no asignarle una oficina.