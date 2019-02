Un menor de edad es detenido cada día en el Callao

El año pasado, cinco menores, de entre 15 y 17 años, fueron asesinados por ajuste de cuentas en el Callao. Este año, las cifras podrían ser similares si se toma en cuenta que solo en enero, 31 adolescentes fueron detenidos porque portaban armas de fuego y estaban implicados en robos y homicidios. Es decir, cada día, se intervino a un menor infractor.



“La importancia de haberles incautado sus armas es que estamos evitando que se sigan matando o cometiendo asaltos a mano armada”, enfatizó el nuevo jefe de la Región Policial del Callao, Edgardo Garrido, quien se ha trazado la meta de reducir la incidencia delictiva en el primer puerto desde diferentes frentes, uno de ellos los menores de edad.



Con las últimas estadísticas en mano, el general afirmó que los adolescentes, en el Callao, empiezan a usar armas, a consumir drogas y a delinquir cuando apenas tienen 12 años.



Son menores que crecen en medio de la violencia. Según la Policía Nacional, cada día se reportan entre 30 a 40 denuncias por violencia familiar. De ese total el 70% ocurrió dentro de los hogares, en presencia de niños y adolescentes.



La deserción escolar es otro problema que genera menores infractores de la ley. De acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 2,3% de alumnos matriculados en el Callao abandona los estudios.



“Son muchachos que ni estudian ni trabajan, y estarían delinquiendo”, dijo Garrido. Frente a ello, una de sus estrategias –aprobada por la Dirección Regional de Educación del Callao– es que seis agentes, previamente capacitados, trabajen a tiempo completo en seis colegios públicos cuando empiecen las clases escolares.



Después de los seis centros educativos, la medida se ampliará a colegios privados. “Lamentablemente los escolares no respetan ni al profesor. Tiene que haber alguien que dé autoridad y, a la vez, se identifique con ellos. Los policías van a prevenir el ‘bullying’, serán aliados de los padres y van a tomar acciones cuando un niño falte, llegue lesionado, maltratado o drogado. El objetivo es actuar con rapidez”, sostuvo.



El general resaltó que los agentes usarán chalecos especiales para que los escolares no se sientan intimidados con el uniforme policial y también se encargarán de dictar talleres de educación cívica.



La ex ministra de Educación Marilú Martens cuestionó la propuesta porque, dijo, “los policías no tienen perfil pedagógico”. “Las funciones de ellos son fuera de la escuela. La disciplina la deben impartir los docentes, no la policía dentro de los colegios. Hay que ver a fondo qué tipo de capacitación recibirán”, remarcó.



—Diez asesinados—

El 2019 empezó con cambios en el Callao. Nuevos alcaldes de seis distritos y una provincia iniciaron gestiones el 1 de enero y empezaron a ser víctimas de amenazas de muerte y atentados, como el que sufrió el gerente de Seguridad Ciudadana de Bellavista, Ysmael Arroyo, luego de haber decidido contratar nuevo personal de serenazgo y haberse negado a pagar cupos a delincuentes que le exigían figurar en la planilla de serenos sin ir a trabajar un solo día.



El 29 de enero el regidor Patrick Vicente, regidor de Carmen de la Legua, murió tras haber sido baleado por un grupo de sujetos que lo interceptó, a abordo de una camioneta en el Callao. El ataque fue el 7 de enero y agonizó por 22 días. La policía aún no encuentra a los culpables y desconoce el móvil del homicidio.



Con el crimen del regidor suman 10 las muertes violentas en el Callao, solo en enero, de las cuales dos fueron feminicidios. El general Garrido se ha reunido con todos los alcaldes de los distritos del Callao y acordaron unificar criterios en la lucha contra la inseguridad.



“No era posible que de las 734 cámaras de videovigilancia que había en la región, la policía solo tenía acceso a 26. Además, las cámaras no estaban ubicadas en las zonas de mayor incidencia delictiva sino en las avenidas con mayor afluencia de vehículos con el objetivo de aplicar papeletas de tránsito y que haya más recaudación de dinero”, indicó el general Garrido.



Ahora se ha dispuesto que un policía permanezca las 24 horas del día en los centros de monitoreo de cámaras que tienen los municipios y los alcaldes ubicarán estas en los lugares más peligrosos, de acuerdo con los mapas del delito.



El general (r) Alberto Jordán, jefe de Seguridad Ciudadana del Gobierno Regional del Callao, remarcó que los serenos de los seis distritos serán formados en una escuela donde recibirán capacitación constante. “No vamos a permitir que hayan más serenos ‘fantasma’ o con antecedentes policiales que se aprovechan del cargo”, indicó.

El Callao también hace noticia porque el 70% de la cocaína que se produce en el Perú es exportada por ese puerto. Su principal destino es Europa. El general Garrido aseguró que se va a crear la División de Investigación contra el Crimen Organizado y, además, cuenta con 80 policías de Inteligencia. “La mala imagen que tienen los chalacos de la policía va a cambiar muy pronto”, comentó.