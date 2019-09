Muñoz sobre ‘by-pass’ en San Marcos: “Coordinaremos con la comunidad universitaria”

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, se pronunció respecto a la construcción de un ‘by-pass’ entre las avenidas Universitaria y Venezuela. Esto tras la toma del campus universitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) por parte de estudiantes que rechazan la culminación de la obra vial.

A través de un comunicado publicado en su cuenta de Twitter, el burgomaestre reiteró que la oreja vial no procede. Además, que se construirá el cerco perimétrico y se coordinará con la comunidad universitaria. No obstante, sobre el segundo punto, el alcalde no detalló dónde se construirá el muro. Una de las principales quejas de los estudiantes es que se levantaría el cerco recortando 9.500 metros cuadrados del campus.

De esta manera, Muñoz Wells, responde tras la difusión de un documento que data del 28 de setiembre del 2018, en el que el ahora autoridad metropolitana se comprometía a “respetar el campus universitario".

“Respecto al proyecto vial abandonado hace varios años en los alrededores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, les digo a todos los ciudadanos y comunidad universitaria que soy muy respetuoso de mis compromisos con la ciudad y de la autonomía universitaria”, precisa.

“Tal como lo dije en la Ciudad Universitaria el año pasado, plantearemos una solución para terminar esta obra que viene afectando a generaciones de estudiantes sanmarquinos y que han ingresado, estudiado y se han graduado con su campus expuesto, con la obra inconclusa e insegura”, agregó.



Sobre el proyecto vial en los alrededores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos: pic.twitter.com/sUlwUUQaSg — Jorge Muñoz (@JorgeMunozAP) September 19, 2019

En víspera, la Municipalidad de Lima señaló que está trabajando en una propuesta técnica para atender la solución de una obra pendiente hace años.

Asimismo, invocó a los actores relacionados al tema a generar un ambiente de diálogo pacífico para dar una solución integral y consensuada que beneficie a los estudiantes y a todos los ciudadanos.

Vale precisar que este miércoles se reunieron los alumnos y el rector Orestes Cachay de la mencionada casa de estudios para dar solución a la obra vial del by-pass.

De acuerdo con la información de Orestes Cachay, los alumnos de la casa de estudios no desean ceder terreno para la culminación del proyecto de la Municipalidad de Lima.

En tanto, los alumnos de la universidad de San Marcos denunciaron que el Consejo Universitario convocó esta reunión solo con participación de docentes a puertas cerradas. Indicaron que cuando ellos llegaron, el encuentro había culminado.