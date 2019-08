SJL: impiden concierto que promocionaba a conocidos artistas en zona arqueológica

Esta tarde un grupo de agentes de la Policía Nacional, del Ministerio de Cultura (Mincu) y de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, impidieron que se realice un concierto sobre una zona arqueológica conocida como El Sauce. Esta actividad promocionaba a conocidos artistas como Deyvis Orosco, Dina Paucar, Los Ecos, entre otros.

► Ministerio de Cultura impidió realización de evento taurino en zona arqueológica de SMP

► Cultura alerta posible invasión en zona arqueológica en Lurigancho-Chosica



“En esta oportunidad han hecho una convocatoria con afiches para la presentación de diversos artistas. Se está pretendiendo hacer en una zona arqueológica declarada y delimitada”, indicó Leslie Urteaga, directora de Defensa del Patrimonio Cultural del Mincu.

En comunicación con El Comercio, Urteaga detalló que desde la mañana se intervino la zona para evitar que se lleve a cabo el concierto. Por la tarde se retiraron los baños portátiles y algunas cabinas (tiendas de cerveza) y equipos para el concierto. Sin embargo el estrado principal aún no ha sido movido.

Estrado fue levantado sobre zona arqueológica que era cementerio prehispánico. (Foto: Difusión)

Artistas como Deyvis Orosco, Dina Paucar, Los Ecos, entre otros, eran promocionados para el concierto en zona arqueológica. (Foto: Difusión)

El evento era promovido para celebrar el Día de Santa Rosa de Lima. "Los días que tenemos más denuncias son los feriados y fines de semana largo donde la gente que no tiene conocimiento de esto se organiza y realiza este tipo de eventos", remarcó la vocera del sector Cultura.

Hasta el lugar también llegaron representantes de la Asociación Peruana de Autores y Compositores (Apdayc) y señalaron que no se contaba con permisos. Leslie Urteaga agregó también los representantes de los artistas han desistido de participar, pues no sabían que no se contaba con los permisos necesarios.

La Policía Nacional intervino para evitar que se realice el concierto. (Foto: Difusión)

En el año 2001 esta zona fue declarada como zona arqueológica y en el 2011 se aprobó su delimitación. Según el Ministerio de Cultura, este lugar es un cementerio prehispánico, correspondiente a los periodos Intermedio Tardío y período Horizonte Tardío. Tiene entierros con material arqueológico del estilo Ychsma.



Pese a todo ello, el lugar es usado como cancha de fútbol por los vecinos. En la actualidad se encuentra rodeado por viviendas.