Feminicidio en El Agustino: sospechoso fue detenido tras declaración de otra joven

En la sede del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de El Agustino permanece detenido Nick Brayan León Chumpitaz, principal sospechoso por el asesinato de su pareja, cuyo cuerpo fue hallado ayer en un cerro del distrito.



Los restos de Sharoom Berusca León Jara, de 23 años, fueron encontrados anoche enterrados en una cueva en una zona conocida como Maracaná. Había sido descuartizada y quemada.

Según denunció la familia de la víctima, la 12 de marzo pasado la joven salió de su casa, en Chaclacayo, con dirección a la de su pareja. Desde entonces no sabían nada de ella.

Ayer, luego de 8 días de búsqueda, una ex pareja de Nick León contactó a las hermanas de la joven para indicarles dónde podría estar Sharoom. Ella contó que en el 2016 el sujeto la había llevado al mismo lugar para intentar matarla. La joven logró escapar y fue a la Depincri de El Agustino. No obstante, tras pasar por el médico legista, se fue asustada del país y no continuó con la denuncia.