Huaura: mujer sobrevive tras ser acuchillada por el padre de sus hijos | VIDEO

Una madre de familia fue víctima de tentativa de feminicidio por parte del padre de sus tres hijos en la ciudad de Huacho, en la provincia de Huaura, en Lima. Yoselin Antonia Román Chamorro, de 26 años, fue atacada con un cuchillo.

Según el citado medio, la mujer sufrió varios cortes en la espalda, la cabeza, estómago y en otras partes de su cuerpo. El presunto agresor fue identificado como Manuel Jesús Díaz Gallardo, quien se encuentra desaparecido.

Tras los gritos, la mujer fue rescatada por los vecinos y trasladada al hospital regional. “Yo le he preguntado al doctor sobre cuántos puntos tiene mi hermana y él me dice que no puede contar porque son demasiados. Presenta daños en el ojo, en la espalda, en el estómago y más”, dijo la hermana de la mujer atacada.

La víctima ya había denunciado en cinco oportunidades al padre de sus hijos. En tanto la familia exige la detención del acusado lo más pronto posible pues temen por la vida de la paciente y de los menores de edad.

El equipo del Centro Emergencia Mujer que opera en la Comisaría Huaura se trasladó al hospital Regional de Huacho para brindarle apoyo integral. Luego se dirigieron al domicilio de la agraviada para brindar soporte emocional a sus hijos y familiares.

El abogado de la agraviada solicitó patrullaje policial en el domicilio donde permanecen los hijos y familiares. “Se ha solicitado la ubicación del presunto agresor quien está no habido”, señaló.

Así también, el equipo multidisciplinario solicitó las medidas de protección a favor de la víctima ante el Juzgado de Familia de la Corte Superior de Justicia de Huacho. El cuadro médico de la mujer es delicado.



—Cómo denunciar la violencia—

Las víctimas o testigos de violencia doméstica pueden acudir no solo a las comisarías de la PNP para sentar su denuncia. También pueden reportar la situación ante el Ministerio Público y el Poder Judicial.

​

Además, el MIMP tiene habilitado un servicio de chat para prevenir situaciones de riesgo y violencia física, sexual o psicológica a través de la página www.mimp.gob.pe/chat100.

​

También está la Línea 100, servicio telefónico gratuito a nivel nacional especializado en brindar información, orientación y soporte a las víctimas de violencia o maltrato. Se puede acceder marcando el 100 desde cualquier teléfono fijo, público o celular durante las 24 horas del día.

