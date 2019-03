Magdalena: hallan muerta a mujer en su departamento

Una mujer fue encontrada sin vida en extrañas circunstancias durante la madrugada del domingo en su departamento, ubicado en la calle Comandante Jiménez, en el distrito de Magdalena. Sus familiares no descartan que haya sido asesinada.



De acuerdo al noticiero de “Latina”, Jessie Ortega Espinoza (32) trabajaba como anestesióloga en el hospital Rebagliati y vivía sola en su departamento. Sus familiares llegaron a la vivienda tras su ausencia en el bautizo de su sobrino, en el que ella era la madrina.

► Dictan prisión preventiva para sujeto acusado de asesinar a su ex pareja en Huachipa

► Independencia: sujeto que asesinó a ex pareja e hijo se encuentra detenido en la Dirincri



Sus padres ingresaron al cuarto y encontraron el cuerpo en la cama. Según las autoridades, el cadáver no presentaba signos de violencia.

“Su papá y mamá llegaron a su departamento y han entrado al cuarto. La encontraron tirada en la cama, boca arriba”, contó Humberto Espinoza, tío de la víctima.

Los familiares aseguraron que la llamaron repetidas veces a su celular, pero estaba apagado. Además, el aparato no fue encontrado en el departamento. Muy pocos sabían de su vida personal y no descartan que haya sido asesinada. “A nosotros no nos ha presentado a nadie, pero sí tenía un enamorado con quien estuvo saliendo antes”, dijo Humberto Espinoza.

El cuerpo de Ortega Espinoza fue revisado por un médico legista y el fiscal de turno ordenó el traslado de los restos a la Morgue Central de Lima.