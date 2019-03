Rímac: joven denuncia que hace 10 años sufrió abuso sexual en colegio religioso

Una joven identificada como Yolanda Paz Tananta (25) denunció que hace 10 años fue víctima de violación sexual por parte de un trabajador del área de limpieza del colegio Nuestra Señora de la Consolación, en el Rímac.

El representante del colegio, Roberto Moreno, informó que tras ser informados de los abusos que habría cometido el trabajador Carlos Alberto Morán Carrasco, el colegio presentó la denuncia ante la fiscalía.

"El colegio ha buscado la información tratando de contrastar lo que la chica está manifestando. El lunes 4 de marzo, a favor de la señorita que hace la denuncia, hemos formulado la denuncia ante la 47 Fiscalía Penal de Lima”, indicó Moreno a RPP.

El representante fue consultado sobre las medidas que tomó el colegio cuando se descubrió el acoso. Ante esto, Moreno dijo: “No le voy a dar una respuesta a ese punto porque sería entorpecer una investigación. Estamos llanos a que la autoridad venga. (...) Si hay un responsable, que se sancione. Esa es nuestra posición clara y tajante”.

- Caso -

Yolanda Paz dio cuenta de lo que le había ocurrido a través de las redes sociales. Según detalló, en ese entonces cursaba el segundo grado de secundaria y, además de los abusos de Morán, sufría maltratos por parte de sus compañeras de aula.



Explicó que, luego de revelar el hecho, recibió denuncias de ex alumnas de la referida institución, quienes le contaron que en el colegio religioso existen muchos casos de bullying.

“A él lo habían contratado como personal de mantenimiento. Yo venía pasando una serie de maltratos y me encontraba vulnerable en ese momento. Llegué al punto de esconderme en el baño y en lugares del colegio donde no había vigilancia para no acudir a clases. En ese momento es que vi por primera vez al señor”, precisó.

Acotó que Morán Carrasco también le escribió una carta y que este documento fue de conocimiento de las autoridades del colegio. Sin embargo, fue a ella a quien se le impuso medidas de conducta.

“Él me sonreía, me guiñaba el ojo. Todos mis amigos del salón sabían. Se burlaban, decían que estábamos saliendo. Cuando me encontraron una cartita, me mandaron a la dirección y con la psicóloga. Ella le contó a las coordinadores y madres responsables. Les conté todo. Me dijeron que era una deshonra estarme portando de esa manera. Me prohibieron pasar de la mitad del colegio hacia el otro lado donde estaba el almacén de limpieza porque si no me castigarían”, añadió.

Luego Yolanda Paz Tanante tuvo que regresar en el periodo de vacaciones para llevar cursos en los que había salido desaprobada. Ella aseguró que uno de esos días Carlos Morán Carrasco la violó en una azotea, pero no denunció el abuso.

“No le dije a nadie porque el impacto emocional fue demasiado fuerte. Estuve en terapia muchos años. Aún me vienen los flashbacks. En diciembre pasado, por la adrenalina de lo que venía contando a mi psicólogo me fui a la comisaría de la Huayrona. Los policías me dijeron a la burla que si ya habían pasado más de 10 años, de qué me iba a servir”, indicó.

Por su parte, Iris Tananta, madre de la joven, señaló que se enteró de la agresión cuando su hija cumplió los 17 años; sin embargo, no conoció detalles de lo ocurrido debido a que la menor evitaba recordar el episodio. Agregó que acudió a la institución para que le expliquen la situación.

“Me dijeron que ya no había trabajadores de limpieza, que todo el personal estaba renovado y que no había personal masculino”, manifestó.