Mesa Redonda: casonas y departamentos son usados como depósitos clandestinos

En el cuarto día de fiscalización de Mesa Redonda, personal de la Municipalidad de Lima ingresó a algunos almacenes informales para evaluar la situación de estos lugares que dejaban en riesgo la zona comercial del Centro Histórico de Lima.



Este lunes se evaluaron la cuarta y quinta manzana. Hasta la fecha se han evaluado alrededor de 1.800 locales, y más de 120 de estos establecimientos fueron clausurados.

Las primeras galerías en ser evaluadas ya están abriendo al público, tal como acordó el municipio con los comerciantes, tras una protesta por las calles de la capital.

Sin embargo, el tránsito peatonal aún es restringido en esta zona afectada por un gran incendio en la tarde del Viernes Santo, que arrasó con más de 30 inmuebles. El municipio informó que se abriría el tránsito al público de manera progresiva.

Municipio halló depósitos clandestinos que funcionan bajo la fachada de viviendas en Mesa Redonda, sobre todo en los jirones Huanta y Paruro. (Video: Difusión)

- Por dentro -

En esta labor de control, los fiscalizadores han ingresado a casonas y departamentos que servían como depósitos clandestinos. Sin embargo, en algunos establecimientos no han logrado acceder, siendo notificados.

Este es uno de los principales problemas que enfrentan pues los locales se encuentran con cadenas y trancados. Algunos vecinos no dan información sobre los dueños de estos locales.

Hasta la fecha se han inspeccionado alrededor de 1.800 locales. En el primer día se evaluaron 217 locales y 176 no abrieron. Para el segundo día se inspeccionaron 473 establecimientos y 820 no abrieron. En el tercer día se inspeccionaron 682 locales y 460 no abrieron.