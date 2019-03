Chorrillos: detienen a sujeto acusado de matar a patadas a una mascota

Un hombre fue denunciado por matar a patadas una perra en el distrito de Chorrillos. El sujeto fue trasladado a la comisaría de San Genaro y afirmó que atacó al animal porque intentó morderlo.

El denunciado, identificado como Sergio Salazar Leguía, fue puesto a disposición del Ministerio Público para enfrentar el cargo por la muerte de la mascota de nombre 'Luna', informó Canal N.

'Luna' era una labradora de siete años. Sus dueños exigen que Salazar Leguía sea sancionado de acuerdo a la Ley de Protección y Bienestar Animal. Esta estipula una pena privativa de libertad no menor de 3 años ni mayor de 5.

“Era una hija para nosotros. Es parte de nuestra vida”, dijo entre lágrimas Alan Rodríguez, dueño de la mascota. Según dijo el veterinario, Luna murió de forma instantánea producto de varios golpes en el pecho y cabeza.

La “Ley de Protección y Bienestar Animal” - Ley 30407, promulgada el 9 de enero del 2016, establece que quien cometa actos de crueldad contra un animal o lo abandone (dejarlo en la vía pública o no atender sus necesidades básicas) será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de 3 años, 180 ochenta días-multa y la inhabilitación temporal o definitiva para la tenencia de animales. En caso de que el animal muera, la pena privativa de libertad será entre 3 y 5 años, 150 a 360 días-multa y la inhabilitación definitiva para que el agresor no vuelva a tener animales a su cargo.