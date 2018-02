Colegios en alto riesgo a un mes de iniciar las clases [FOTOS]

El 55% de los 2.210 colegios públicos de Lima y Callao están considerados en riesgo alto o muy alto, según el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied). Las estructuras de estos planteles podrían desplomarse ante un sismo.



De acuerdo con esta institución, que depende del Ministerio de Educación (Minedu), cuatro de cada diez centros educativos estatales de la capital carecen de infraestructura adecuada y requieren de remodelación o ampliaciones.

En San Juan de Miraflores (SJM) nueve colegios se encuentran en riesgo alto, dos de los cuales fueron clausurados temporalmente esta semana por el municipio. La comuna explicó a este Diario que los daños en techos, paredes y columnas son irreversibles y que la única opción que existe es demoler por completo la estructura. Asimismo, debido a la humedad, fierros y tubos han quedado expuestos y representan un peligro permanente para alumnos, maestros y personal administrativo.

En estado de Alerta

La defensoría ha detectado hasta la fecha 11 colegios en riesgo muy alto, 21 en riesgo alto, 4 en moderado y 5 en riesgo bajo.



El municipio de Comas detalló que ningún colegio público del distrito cuenta con el certificado de inspección técnica y seguridad.

En la institución educativa (IE) Héctor Pretell Carbonell, ubicada en la Av. Las Alamedas de Pampas, en SJM, algunos ambientes han sido restringidos y los padres de familia colocaron cintas de seguridad para evitar que sus hijos sufran algún accidente.

En la IE Andrés Avelino Cáceres, también en SJM, no existe cerco perimétrico. Según vecinos, la pared colapsó hace dos años y hasta la fecha no se han terminado de recoger los escombros. En el lugar, una tela y algunas maderas sirven como cerco. “Ese es un refugio para gente de mal vivir. Han robado computadoras y material del colegio. No hay seguridad para nuestros hijos”, señala una mujer que tiene a su nieta en primer grado de primaria.

-Faltas recurrentes-

Mario Ríos, director ejecutivo del Pronied, explicó que al menos en el 40% de colegios en Lima y Callao se necesitan nuevos cercos perimétricos.

“Solo para cubrir las brechas de infraestructura educativa deberíamos tener un presupuesto mayor a S/10,6 millones”, explica Ríos.

Según el funcionario, muchos centros educativos están colapsando porque no se contó con una proyección adecuada para el crecimiento del alumnado.

Ríos detalló que se priorizará la construcción de nuevos ambientes y el mantenimiento de los ya existentes. También se instalarán módulos prefabricados. “No se afectará el inicio de la jornada escolar y se destinará un presupuesto especial para desarrollar 50 proyectos para mejorar la infraestructura en colegios Lima y Callao”, acotó.

El Minedu informó que este año las clases empezarán el 12 de marzo en los centros estatales de todo el país. Según la Defensoría del Pueblo, además de SJM, los distritos que concentran la mayor cantidad de centros educativos en riesgo son Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, en el sur de Lima; Comas, Independencia y Puente Piedra, en el norte.

