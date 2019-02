Médico de hospital de Collique operó testículo equivocado a niño de 9 años

La madre de un niño de 9 años denunció que un médico del Hospital Nacional Sergio E. Bernales del Ministerio de Salud (Minsa), ubicado en Collique (Comas), cometió una presunta negligencia con el menor al operarlo en el testículo equivocado. A través de un video registrado por la mujer, el pediatra Daniel Simón Quispe Gutiérrez reconoció el error.



La operación se realizó en noviembre del año pasado debido a que el niño tenía dolencia en el testículo derecho producto de una acumulación de líquido; sin embargo, la intervención se realizó en el órgano izquierdo, el cual no tenía problemas.

"Yo soy el responsable. Si hay que ir a la cárcel o pagar, yo soy el único responsable y asumo la consecuencia de mis actos [...] En 14 años de médico especialista nunca me pasó. Me he confiado de una promición que tenía un error, no es una excusa, es la explicación", dijo el médico en el video grabado por Marlene Pereda y difundido por ATV.

Después de tres meses, el niño sigue sufriendo la dolencia y ya casi no puede caminar por lo que requiere una intervención en el testículo que corresponde.

-Versión del hospital-

Julio Silva, director del Hospital Sergio E. Bernales, pidió disculpas a la familia y detalló que el menor ha sido trasladado al Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja para ser tratado. En cuando al pediatra, Quispe Gutiérrez, detalló que se han tomado las acciones administrativas que corresponden.

Respecto a la operación, señaló que no se trataría de una negligencia médica, pues en diagnósticos previos se encontró hidrocele (acumulación de líquido) en ambos testículos.



"El niño fue evaluado a mediados de octubre por un urólogo y se determina que tenía un hidrocele en el lado derecho. Luego, el niño es evaluado en cirugía pediátrica por el doctor Quispe, el cual corrobora que tenía un hidrocele en el lado derecho [...] Regresa el niño a la consulta y es evaluado por una cirujano pediátrica, días antes de ser intervenido, la cual determina que el niño también tenía un hidrocele en el lado izquierdo", dijo Silva esta mañana en Buenos Días Perú.

La Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) informó a este Diario que se han contactado con la madre del niño para conocer el caso y orientarla a fin de que pueda interponer la queja contra el establecimiento de salud y con ello se inicien las investigaciones.