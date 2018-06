Eyvi Ágreda: cronología de un brutal ataque que acabó con su vida

(24/4/2018)

La joven Eyvi Ágreda Marchena (22 años) es atacada por Carlos Hualpa Vacas, quien le roció combustible y le prendió fuego al interior de una unidad de la Línea 8, ruta San Juan de Lurigancho-Chorrillos, en Miraflores. Más del 60% de su cuerpo quedó quemado y con lesiones internas. Hubo diez heridos entre los pasajeros.

(25/4/2018)

Eyvi Ágreda es operada por primera vez de emergencia en el hospital Guillermo Almenara. Su estado es sumamente grave.



(26/4/2018)

A las 10 de la mañana, mientras Eyvi Ágreda era operada por segunda vez en el hospital Almenara, la Policía captura en una vivienda de Carabayllo a Carlos Hualpa Vacas. Al mediodía, el acusado fue trasladado a la Depincri de Miraflores.

(26/4/2018)

Si bien lo negó en un primer momento y aseguró que era inocente, Carlos Hualpa confiesa finalmente que quemó a Eyvi Ágreda, dentro de un bus en Miraflores.

(27/4/2018)

El Juzgado Penal de Turno Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima le da a Carlos Hualpa nueve meses de prisión preventiva. La Segunda Fiscalía Penal de Miraflores lo acusó de feminicidio agravado en grado de tentativa contra Eyvi Ágreda, de lesiones graves contra siete pasajeros del ómnibus y del delito contra la seguridad pública. Durante la audiencia, Hualpa se arrepintió. “Si me dan 20, 30 años, lo asumo (…), que lo hagan porque me lo merezco”, dijo.

(27/4/2018)

La fiscalía muestra el peritaje psicológico de Carlos Hualpa, que reveló que no estaba alejado de la realidad cuando prendió fuego a Eyvi Ágreda y a otros pasajeros de un bus en Miraflores.

(29/4/2018)

Canal 2 trasmite un video con el testimonio de Hualpa, donde culpa a la mujer por el ataque: “Sentía que me había utilizado (…). “No me pagaba entonces… Ese día yo me sentía tan cargado, no podía dormir. No dormía, me ponía a llorar. Estaba tenso con la cabeza, y ella muy feliz haciendo su vida normal. Y yo estoy muy fregado”, comentó.

(30/4/2018)

El atacante de Eyvi Ágreda, Carlos Hualpa, es conducido por las autoridades policiales al penal Ancón I.

(30/4/2018)

A las 11 de la mañana, los médicos realizan una cuarta operación para remover el tejido necrótico y coloca injertos de piel de cerdo en las extremidades superiores y tórax. Este procedimiento busca evitar la deshidratación, pérdida de proteínas y prevenir las infecciones.

(1/5/2018)

Una semana después del atentado contra Eyvi Ágreda, la joven de 22 años se mantiene sedada y con respiración asistida mientras es tratada por especialistas del hospital Guillermo Almenara. Según Elmer Perea, jefe de cirugía plástica del referido nosocomio, Eyvi Ágreda se mantiene estable y ya no tiene la fiebre de los primeros días de su tratamiento.

(1/5/2018)

Sandra Aguirre, hermana de Eyvi Ágreda, denuncia ante la División de Alta Tecnología de la PNP que recibe amenazas por mensaje de texto. “Es lo que tengo que pagar por salir a defender la crueldad que le han hecho a mi hermana”, declaró.



(1/5/2018)

El presidente de la República, Martín Vizcarra, visitó en el hospital Guillermo Almenara a la joven atacada por Carlos Hualpa.

(2/5/2018)

Luis Bromley, gerente de la Red Asistencial Almenara de Essalud, informa que Eyvi Ágreda será “inducida al sueño” durante tres semanas para evitarle el dolor de sus heridas.

(3/5/2018)

Eyvi Ágreda es sometida a una quinta operación para retirar el tejido muerto debido a las quemaduras sufridas hace una semana dentro de un bus de transporte público en Miraflores.

(8/5/2018)

Eyvi Ágreda recupera el conocimiento. Elmer Perea, jefe de cirugía plástica del Hospital Almenara, informa que ella despertó y habló, tras estar inducida al sueño. Ella fue sometida a una sexta operación por el dolor de sus quemaduras.

(8/5/2018)

Zulema Tomas, directora de Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) de San Borja, anuncia que el Banco de Tejidos de su institución, creará en laboratorio los injertos de piel, para colocarlos en el cuerpo de Eyvi Ágreda.

(17/5/2018)

Eivy Ágreda se somete a su octava operación con éxito. Esta vez se le injertó su misma piel en la zona inferior del tórax. Según informaron los médicos, la piel utilizada se le retiró del muslo derecho y se limpió por completo el tejido necrótico. La joven reaccionó bien a la cirugía y se viene recuperando.

(1/6/2018)

Durante la mañana, muere la joven Eyvi Ágreda, internada en el hospital Guillermo Almenara. No pudo con la gravedad de sus quemaduras de tercer grado.



Fuente: Archivo El Comercio