INPE: retiran a más de 120 postulantes por no cumplir talla mínima

Más de 120 alumnos del Centro Nacional de Estudios Criminológicos y Penitenciarios (CENECP) pernoctaron en los exteriores del local, ubicado en el Callao, para denunciar que fueron retirados de un curso indispensable para trabajar como personal del INPE en penales del país, pese a que fueron aprobados en diciembre pasado.



Según contaron a América Noticias, los jóvenes (varones y mujeres) fueron separados porque no cumplían con la talla indicada pese a que los habían medido varias veces. Ellos son un grupo de los 400 que ingresaron en diciembre del año pasado al Curso de Seguridad Penitenciaria 2019 – I, requisito indispensable para acceder a los concursos de reclutamiento de personal en seguridad. Durante tres meses, cumplieron con todos los requerimientos, aseguran.

"Tres veces no han medido y nos dijeron que todo bien, pero a la cuarta vez nos dijeron que no cumplíamos", dijo uno de ellos.

Por ello, califican de arbitraria la decisión de retirarlos y responsabilizan a la directora de la institución, María Lidia Palacios Mayorga. "Queremos la reincorporación a la institución. Tenemos resolución de ingresos, estamos aptos", agregó una de las postulantes.

Debido muchos estudiantes provienen del interior del país, muchos se quedaron en la calle con todas sus pertenencias.

- INPE SEPARA A FUNCIONARIOS-

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que se ha separado de sus funciones a cinco funcionarios del CENECP luego de que la Oficina de Asuntos Internos del INPE, órgano encargado de investigar los hechos de corrupción, detectara que existían irregularidades en el proceso de admisión respecto a las tallas mínimas.

Según indicó la institución, se realizó un nuevo tallado de todos los alumnos del curso con la contratación de una clínica acreditada en salud ocupacional por el Ministerio de Salud, con la presencia de un notario público y un representante de la Oficina de Control Institucional (OCI) del INPE.



"Se constató in situ que 122 alumnos no cumplían con el requisito de estatura mínima exigida, así como un alumno superaba la edad máxima requerida", señalaron. Estos alumnos fueron notificados ayer de su retiro porque no cumplen los requisitos exigidos en el Lineamiento LI N° 001- 2019-INPE/09, norma que regula el proceso de admisión al Curso de Seguridad Penitenciaria 2019 – I.

INPE también señala que la Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios fue informada sobre los presuntos hechos de corrupción por parte de los ex funcionarios.