Metropolitano: dictan prisión preventiva para sujeto acusado de tocamientos a menor

El Juzgado Penal de Turno Permanente de Lima ordenó 9 meses de prisión preventiva contra el sujeto que fue detenido tras ser acusado tocamientos indebidos a una menor dentro de un bus del Metropolitano.



Ricardo Cabello Quispe, de 28 años, se encuentra en la carceleta del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y será recluido en las próximas horas en el penal Ancón II.

El procesado fue detenido el último jueves por policías y agentes de seguridad de Pro Transporte cuando intentaba escapar de la estación Javier Prado. Fue un pasajero del sistema de transporte quien auxilió a la víctima y dio aviso a las autoridades, logrando su captura.

"Vi una situación extraña (el tipo estaba muy encima de la jovencita sin que haya tantos pasajeros), me acerqué a la niña preguntado si todo esta bien y ella dijo que no y comenzó a llorar. El tipo aprovechó que se abrió la puerta del Metropolitano (Estación Javier Prado) y salió corriendo. La niña [fue] muy valiente, ya que a pesar de estar asustada, aceptó en bajar del bus, le dije que me siguiera y yo corrí detrás del tipo, pude agarrarlo antes de que escapara. Con ayuda del personal del Metropolitano lo retuvimos hasta que llegue la policía", narró sobre lo sucedido el usuario de Facebook identificado como Wayqui.

En la comisaría se descubrió que Ricardo Cabello Quispe tiene antecedentes por acoso y actos contra el pudor en agravio de menores de edad. De acuerdo al reporte de antecedentes policiales, al que accedió este Diario, el sujeto fue denunciado e intervenido hasta en cuatro oportunidades previas. La última ocurrió el 6 de febrero pasado y fue por acoso. Los otros casos datan del año 2016 y 2015.

El área legal de Pro Transporte brindó asesoría legal a la menor agraviada.