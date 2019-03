Municipalidad de Lima lanza campaña para promover valores en la ciudad

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, lanzó esta mañana una campaña para que los limeños se sientan motivados a cambiar actitudes y ayuden a transformar la ciudad.

A través de las redes sociales de la comuna, la autoridad dijo que se están colocando más de 1.000 carteles en los postes del Centro Histórico, de los parques zonales y en vías metropolitanas con diferentes mensajes.

“Estamos trabajando intensamente para lograr una ciudad segura, limpia, pero, sobre todo, digna. También es importante trabajar juntos en cambiar esas actitudes que nos han hecho tanto daño”, dijo Muñoz.

Algunos mensajes que se leen en los carteles son “Yo respeto la fila del Metropolitano”, “Yo no toco el claxon”, “Yo cuido las áreas verdes”, “Yo siento orgullo de lo que somos”, “Yo no escupo en la calle”, “Yo respeto el semáforo”, "Yo reciclo, cuido mi barrio", "Yo estaciono en el lugar correcto", "Yo cruzo siempre por el paso de cebra", "Yo no orino en la vía pública", entre otros.

En una segunda etapa, la comuna ingresará a los colegios de Lima Metropolitana para inculcar estas actitudes en los niños.

“Esta campaña –indicó Muñoz– será sostenida durante los cuatro años de gestión y tendrá que ir de la mano con labores de fiscalización”



