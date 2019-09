Protesta en San Marcos y tres días de la toma del campus universitario

Este viernes se cumplen tres días desde que un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) decidiera tomar el campus. Desde la noche del martes, la puerta de acceso 3, una de las más emblemáticas, permanece bloqueada con maderas, carpetas, banderolas y otros objetos.

► ¿Hay alternativas al conflicto por el ‘by-pass’ en San Marcos?

► UNMSM: Ministra de Educación se reunirá esta tarde con estudiantes para hablar del ‘by-pass’

► Toma en San Marcos: rector pide a la PNP suspender intervención en campus



Luego de que el pasado miércoles el rector de San Marcos, Orestes Cachay, recibiera la autorización del Consejo Universitario para “realizar las acciones correspondientes” a fin de recuperar el orden en el campus, esta autoridad dio un plazo a los alumnos para que se retiraran antes del mediodía. Eso no sucedió, más bien, los estudiantes formaron un cordón humano alrededor de la casa de estudios.

Ayer por la tarde, en un oficio enviado a la Policía Nacional, el rector suspendió la autorización que había dado para recuperar el campus “hasta que se coordine directamente la decisión final”.

Universitarios continúan con la toma de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos desde la noche del martes 17 de setiembre. (Foto: GEC)

Universitarios continúan con la toma de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos desde la noche del martes 17 de setiembre. (Foto: GEC)

En la carta, Cachay indica que esta decisión se tomó para priorizar y no entorpecer el proceso de diálogo que buscan entablar con los estudiantes, el Ministerio de Educación, la Defensoría del Pueblo y la propia casa de estudios.

Posiciones La Defensoría del Pueblo informó que ayer se reunió con el rector y representantes del Minedu para atender las demandas de los estudiantes y buscar una solución del conflicto.

 Cachay había dicho ayer por la mañana que la mesa de diálogo se establecería luego de que los estudiantes levantaran la medida de fuerza y permitieran el desarrollo de las actividades académicas y administrativas.



—Contra la obra vial—

Los estudiantes protestan contra la culminación de un ‘by-pass’ en los exteriores del campus, proyecto que se inició durante el segundo período edilicio de Luis Castañeda. Los alumnos rechazan que la universidad ceda 9.500 m2 de terreno para desarrollar la obra vial.

Esto lo adelantó el rector en agosto, como parte de un proceso de diálogo con el alcalde de Lima, Jorge Muñoz.

Universitarios continúan con la toma de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos desde la noche del martes 17 de setiembre. (Foto: GEC)

Universitarios continúan con la toma de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos desde la noche del martes 17 de setiembre. (Foto: GEC)

En un comunicado, el burgomaestre descartó ayer que se busque concluir el ‘by-pass’ ideado por Castañeda. “La oreja vial no procede”, dijo. Agregó que se construirá el cerco perimétrico de la universidad, que derribó la gestión de Castañeda, y que esto se coordinará con la comunidad universitaria. “Soy muy respetuoso de mis compromisos con la ciudad y de la autonomía universitaria”, precisó.

“No es que el alcalde esté dando marcha atrás. Al contrario, está diciéndole a la comunidad que ese proyecto [del ‘by-pass’] no va por ningún motivo”, explicó Cachay ante la prensa.

Kris Vidal, estudiante de Derecho y miembro de la junta directiva transitoria de la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM), declaró a El Comercio que no dejarán el campus ni dialogarán hasta que el rector o la Municipalidad de Lima anuncien propuestas concretas de cambio al proyecto.

“Al alcalde le recordamos que tiene un compromiso asumido con los estudiantes. Él no solo se comprometió a no ejecutar el proyecto del 2008. Se comprometió a reconstruir el cerco y a no ceder terreno de nuestra universidad. Además de reunirse con los gremios estudiantiles cuando inicien las discusiones del cerco. Esto no ha pasado”, señaló.