La campaña de El Comercio #NoTePases inició en abril del 2018 con la denuncia del "peor chofer de Lima". A partir de entonces, se pusieron en evidencia dos graves realidades paralelas pero vinculadas entre sí: la falta de cultura vial de los conductores del Perú y la obsoleta normatividad y vacíos legales que permiten que estos choferes sigan impunes. Las cifras de muertos en accidentes son prueba de que el sistema vial es inadecuado: en el Perú mueren 3.000 personas al año en las pistas.



Para noviembre último, la campaña de este Diario llevaba a que se realicen cambios sustanciales del sistema de brevetes y revisiones técnicas, focos de corrupción en todo el país. Estos son los reportajes de la campaña que aportaron a que el gobierno cambie la realidad vial:

1. Empresas de taxis por 'app' no conocen a choferes ni sus autos [clic para abrir]

En agosto de este año, a modo de experimento, un colaborador de El Comercio decidió convertirse en chofer de Uber y de Taxi Beat para comprobar los escasos filtros a los que son sometidos estos conductores. En la nota se informó que las empresas de taxi por aplicación inscriben a sus choferes y a sus autos sin conocerlos, y en la mayoría de casos ni siquiera los postulantes tienen que acercarse a una oficina. Esto representa un grave peligro para los pasajeros, pues nunca se comprueba la verdadera identidad de los conductores ni el estado del auto.

La noticia tuvo rebote inmediato. A los pocos días, el MTC anunció un proyecto de ley para regular a taxis por aplicativo (que finalmente fue aprobado por el Congreso) y Municipalidad de Lima anunció que modificará la normativa de taxis para impulsar la formalización. Indecopi también lanzó su sistema "Cheka tu taxi".

2. La inutilidad de las papeletas de tránsito y el peor chofer de Lima [clic para abrir]

​Uno de los principales objetivos de la campaña #NoTePases era que se apruebe el proyecto para crear la Autoridad Única del Transporte de Lima y Callao. ¿Por qué? Entre los motivos, por la burocracia y la desarticulación de funciones en materia vial, entre diferentes autoridades, lo que evita que se hagan efectivas las sanciones contra malos conductores.

Estos informes permiten entender el proceso de una papeleta de tránsito que impone la policía y, por su parte, una infracción que imponen los inspectores municipales de transporte. Los conductores de transporte público (combis, taxis y colectivos informales) arrastran miles de papaletas porque nada les obliga a pagarlas: las multas que les imponen los inspectores municipales de transporte no restan puntos en la licencia de conducir, a diferencia de aquellas que impone la PNP.



Los choferes de transporte público no son fiscalizados por la policía sino solo por los denominados 'chalecos amarillos' que, como se decía al inicio, imponen multas que no restan puntos en la licencia. La policía, en tanto, ha perdido facultades para fiscalizar el transporte

público y priorizan el control de vehículos particulares.



Semanas después de la publicación de estos informes, el Congreso de la República aprobó por unanimidad la creación de la Autoridad Única del Transporte, la cual centralizará las funciones en materia vial bajo una misma institución. Esta nueva entidad ya está en proceso de reglamentación.

3. Pasamayo: empresa que causó accidente oculta flota para evadir a la justicia

​Luego de la tragedia en el serpentín de Pasamayo, que dejó más de 50 muertos, este Diario denunció que la empresa de transporte de carga involucrada se venía deshaciendo de sus bienes para evadir la justicia. Entre enero y abril, Levisa S.R.L. transfirió 43 de sus 47 vehículos y dos inmuebles a sus accionistas y a algunos parientes de estos.



Días después de la denuncia, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaral resolvió incluir a la empresa como tercero civil responsable de la tragedia de Pasamayo. Levisa es la dueña del camión que chocó contra el bus de la empresa San Martín, accidente en el que murieron 52 personas en enero de este año.

4. Brevete para un ciego

En noviembre de este año, El Comercio publicó el documental "Brevete para un ciego", el cual demuestra la facilidad con la que una persona con limitaciones físicas puede obtener una licencia de conducir sin restricciones. El periodista que realizó el experimento sufre de miopía severa y logró obtener un brevete para transporte público sin restricciones y sin coimas, es decir, por la vía regular.



El documental reveló que las escuelas de conducir clonan las huellas digitales para acreditar la asistencia de los postulantes ante del MTC y que los centros médicos que evalúan a los choferes exoneran de todo examen de salud con el fin de expedir los certificados aprobados sin control.

Días después del informe, el MTC declaró la reorganización total del sistema de licencias de conducir. También dispuso un "apagón informático" de todos los centros de salud y escuelas de conductores autorizados por el gobierno. Hace dos semanas este apagón informático permitió depurar al 75% de centros médicos que, supuestamente, operaban en la corrupción y el fraude. En Lima, de los 67 centros médicos que habían, ahora solo quedan 11.

Periodista con graves problemas de visión se convirtió en postulante para brevete profesional y lo obtuvo sin la ayuda de lentes y de forma legítima.

5. Abogado de 30 empresas de revisiones técnicas y brevetes era el alto funcionario del MTC que les da autorización [clic aquí para leer]

Hace dos semanas, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) dio por concluida la designación del Paúl Concha Revilla en el cargo de director general de la Dirección General de Transporte Terrestre. Esta decisión se dio luego que El Comercio revelara que el funcionario público había sido el asesor legal de más de 30 empresas de revisiones técnicas vehiculares, escuelas de manejo y centros de salud para sacar brevetes, muchas de ellas cuestionadas por irregularidades.

6. Revisiones técnicas con coima

En diciembre de este año se publicaron informes de "Cuarto Poder" en conjunto con la campaña #NoTePases de El Comercio, que revelaron graves casos de corrupción en los centros de revisión técnica vehicular. Los reportajes permitían constatar que afuera de estos establecimientos habían tramitadores que operaban en conjunto con los mecánicos de adentro, para aprobar vehículos que no tenían las condiciones mínimas para circular.



Luego de dos informes del caso, publicados por el periodista José Miguel Hidalgo, el MTC declaró en reorganización el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares.