SJL: joven resultó con 13 puntos en el rostro tras ser atacada con bisturí por su pareja

Milagros Rojas resultó desfigurada luego del profundo corte que le propinó su pareja en el rostro. El hecho ocurrió en la zona Mariscal Cáceres en San Juan de Lurigancho, informó "90 Matinal".

Según la agraviada, el sujeto identificado como Aquiles Espinoza Quispe la atacó con un bisturí cuando lo sorprendió junto a otra mujer. En el hospital tuvieron que ponerle 13 puntos en el rostro y otros 3 en los dedos debido a los profundos cortes que recibió.

La joven de 23 años contó que su agresor se encuentra como no habido pero continúa recibiendo amenazas. “[En los mensajes] me dice que yo he ocasionado todo y dice que va a denunciar por difamación”, dijo Milagros Rojas.

La víctima de violencia contó que convivió dos años y medio con Espinoza Quispe. Durante ese tiempo, lo denunció en ocho oportunidades por agresión. La comisaría de Santa Elisa de San Juan de Lurigancho es la encargada de investigar el caso.

De acuerdo al mencionado medio, Aquiles Espinoza Quispe será investigado por el delito de tentativa de feminicidio. En tanto, Milagros Rojas pidió garantías, pues teme por la vida de sus hijas de tres y cuatro años producto de su primer compromiso.