Lidercon: “Nosotros no estamos bajo las reglas de la Sutrán”

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutrán) clausuró temporalmente algunos locales de Lidercon. Luego, acusó a la empresa de continuar emitiendo certificados de revisiones técnicas pese a que sus plantas no podían operar. Lidercon se opone a cualquier tipo de fiscalización e incluso ha activado procesos contra el Estado Peruano en tribunales internacionales. Aquí la versión de Raúl Barrios, representante de la empresa.



— ¿Cuál es la situación exacta de las plantas de Lidercon en Lima?

Lo primero que hay que entender es que nosotros tenemos un contrato de concesión firmado con la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), que tiene sus propias reglas y condiciones. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) maneja las empresas autorizadas por ese sector. Nosotros no estamos bajo [la supervisión] ni del MTC ni de la Sutrán.

— ¿Qué sucedió entonces?

Hace 15 días se presentó la Sutrán [entidad adscrita al MTC] en nuestras plantas tratando de supervisarnos. Nosotros tenemos un sistema de supervisión distinto al de la Sutrán. En el 2010 también trataron de ingresar a nuestras plantas y se siguió un proceso dentro de la Sutrán. La misma entidad estableció que ellos no tienen facultades para fiscalizarnos.

— ¿Pero la Sutrán no ha cerrado las plantas de Lidercon?

No las ha cerrado. No puede hacerlo porque nosotros no estamos autorizados por el MTC ni estamos bajo las reglas de la Sutrán. Su reglamento dice que ellos solo pueden fiscalizar, sancionar o cerrar a las empresas que autorizan. Y para estar autorizados por el MTC tiene que haber una resolución directoral publicada en “El Peruano”. Que me saquen la resolución que dice que hemos sido autorizados por el MTC.

— ¿Quién sí los puede fiscalizar?

La MML.

“Castañeda nunca quiso reconocer nuestro contrato, por eso tenemos un arbitraje en el Ciadi [por US$100 millones]”.

— ¿Y los fiscaliza?

Ya han terminado los arbitrajes y hemos enviado una carta al alcalde de Lima. Nos ha contestado que nos va a atender en breve. Castañeda nunca quiso reconocer nuestro contrato, por eso tenemos un arbitraje en el Ciadi (por US$100 millones] por incumplimiento de contrato. También es contra el MTC por haber autorizado plantas en Lima y por los abusos que está cometiendo la Sutrán.

— ¿Usted sostiene que el MTC no debió autorizar ninguna de las plantas de revisiones técnicas que hay en Lima?

La jurisdicción del contrato de concesión es Lima Metropolitana. En esas zonas solo puede haber plantas de Lidercon.

— ¿Los certificados que Lidercon viene emitiendo son válidos?

Nuestro certificado per se es válido. Viene un vehículo pasa su revisión técnica y nosotros emitimos un certificado con una numeración. Lo que no nos está permitiendo el MTC es colgar en su web nuestros certificados.

— ¿Qué considera que habría atrás de la situación de Lidercon?

Hay una mafia del transporte en el Perú. Hoy siguen circulando todos los vehículos de timón cambiado que fueron ensamblados en Tacna. Lidercon no aprueba ninguno porque son peligrosos. Se puede hacer el cambio de timón pero bajo parámetros de calidad que no se han cumplido. Las plantas autorizadas por el MTC sí los permiten. El bus-camión que se desbarrancó en el cerro San Cristóbal tenía revisión técnica. Vayan a ver quién la dio. No era de nosotros. La mafia nos quiere sacar del mercado, porque si nos quedamos como debe ser, solos en Lima Metropolitana, todos esos vehículos no estarían circulando.