Metropolitano: colocan toldos sobre estación Jirón de la Unión | FOTOS

Personal de Pro Transporte, entidad adscrita a la Municipalidad de Lima, colocó esta mañana toldos sobre la estación del Metropolitano ​de Jirón de la Unión, ubicada la avenida Emancipación, en el Centro Histórico de Lima.

De acuerdo a la comuna, en los próximos días de continuará con la colocación de toldos de lona tensada en las zonas de embarque de las estaciones Colmena, Ramón Castilla, Tacna, España, Quilca y Boulevar en Barranco.



► Metropolitano: apagón en estación Naranjal causa aglomeraciones de pasajeros



La semana pasada, la campaña #NoTePases de El Comercio reportó la queja de una gran cantidad de usuarios, quienes soportaban el sol y las altas temperaturas en estaciones sin techo.

En esa ocasión, la Municipalidad de Lima, a través de Pro Transporte, indicó que no podían colocar techos en las estaciones del Centro Histórico por disposición del Ministerio de Cultura, ya que supuestamente afecta el patrimonio. No obstante, dicho sector informó que hasta ese momento no había recibido proyecto alguno referente a este proyecto en particular. En ese sentido, el Ministerio de Cultura coincidía en la necesidad de salvaguardar la salud de los usuarios del sistema de transporte de Lima.

-Mejoran señalética-

Además, de los toldos, Pro Transporte informó que se viene implementando una mejor señalética en las estaciones, con miras a facilitar el desplazamiento de las personas y el uso eficiente de los servicios.



En el ingreso de las estaciones, por ejemplo, se ha instalado un mapa donde se indica al usuario el punto exacto donde se encuentra y qué servicios puede abordar.



También se ha mejorado la señalética de las rutas de los servicios, horarios, puertas de embarque, así como la señalética normativa, con las normas de convivencia, restricciones y aspectos de seguridad. Para permitir el ingreso y salida de los buses de manera más fluida y ordenada, y evitar accidentes, se ha colocado una nueva demarcación de líneas en el piso de las zonas de embarques indicando el sentido de las colas.

El mantenimiento y reemplazo de la señalética comenzará en tres estaciones: Estadio Nacional, Colmena y Jirón de la Unión, y luego de manera progresiva se continuará en las demás estaciones y terminales del Metropolitano.