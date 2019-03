San Borja: anuncian servicio de transporte público gratuito en hora punta

La Municipalidad de San Borja anunció que pondrá en marcha un servicio de movilidad pública gratuita, lo que permitirá trasladar de forma segura a pasajeros en las horas de mayor congestión vehicular, beneficiando a sus vecinos y visitantes.



En un comunicado, la comuna detalló que la iniciativa, que forma parte de un plan de transporte multimodal, busca reducir la informalidad y contribuir a la seguridad y orden en San Borja.

El municipio detalló que tres buses, incluido uno eléctrico y no contaminante, recorrerán casi 12 kilómetros de las calles internas de San Borja. Estas son las rutas del servicio de transporte gratuito:



Ruta 1: Auxiliar Panamericana Sur (calle Canarias) / Avenida Primavera / Avenida Buenavista / Avenida Cavalier / Avenida San Borja Sur / Centro Comercial Ebony.



Ruta 2: Avenida San Borja Sur (cruce con Aviación) / Centro Comercial Ebony.

El servicio será puesto en marcha desde el miércoles 6 de marzo. La Ruta 1 funcionará de lunes a viernes, entre las 7 a.m. y las 11 p.m., mientras que la Ruta 2 lo hará de lunes a viernes entre las 7:30 a.m. y 9 a.m.