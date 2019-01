Teleférico de Lima: la interconexión pendiente

Madeleine Zanca se detiene en uno de los descansos de la empinada escalera que le sirve de único acceso a su vivienda, ubicada en el asentamiento humano 5 de Diciembre, en Independencia. Exhala, se seca el sudor de la frente y toma de nuevo la mano de su hijo antes de continuar la marcha.

Cada vez que se dirige al Centro de Lima, Madeleine debe bajar más de 200 escalones y caminar unos 300 metros hasta el paradero más cercano. Luego de ello, debe tomar dos vehículos, en un viaje que puede durar hasta una hora y media para llegar a su destino. La ruta de regreso es igual de difícil. “Te acostumbras. No tenemos otra forma de llegar”, dice resignada.

La joven madre y su familia forman parte del 30% de limeños que vive en las laderas de los cerros de la ciudad, de acuerdo al informe de la situación del transporte público urbano de Lima y Callao 2018 de la Fundación Transitemos. Esta población tiene grandes dificultades para acceder a servicios de transporte eficientes.

Para atender dicha situación, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz Wells, anunció que una de sus principales obras será la construcción del teleférico que unirá Independencia y San Juan de Lurigancho, dos de los distritos más poblados con 211.360 y 1’038.495 habitantes, respectivamente, según el INEI.

“Esta obra no viene sola, viene acompañada de otras: la construcción de Pasamayito y los 12 kilómetros que faltan del Metropolitano. Vivienda ya tiene un proyecto para ese teleférico, no es algo que se me ocurrió. Ya conversé con el presidente para ver cómo lo vamos a hacer”, dijo Muñoz hace unos días en una entrevista para El Comercio.

—La propuesta—

En el 2015, durante el gobierno del ex presidente Ollanta Humala Tasso, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento presentó el proyecto del teleférico de Lima norte, que tendría una extensión de seis kilómetros y cinco estaciones.

El punto inicial del moderno sistema, ahora denominado servicio de accesibilidad por cable aéreo, según fuentes de la comuna, sería la estación Naranjal del Metropolitano. El paradero final sería la estación San Carlos de la línea 1 del metro de Lima.

Con esta obra, el recorrido desde Independencia hasta San Juan de Lurigancho tomaría aproximadamente 25 minutos. Ayer, este Diario realizó dicho trayecto varias veces para comprobar las dificultades que viven los usuarios. Si se utilizan combis o coasters, el viaje demora hasta dos horas y se requiere abordar hasta tres vehículos distintos. El costo es S/3,50. En caso se use el sistema de transporte de la Municipalidad de Lima (Metropolitano y corredor morado), el tiempo del recorrido solo se reduce 15 minutos, pero el pasaje se incrementa a S/4,00.

En el 2015, el monto de viabilidad de la obra fue de S/275 millones y pasó por un proceso de licitación. Sin embargo, este fue anulado el 25 de julio del 2016.

Francisco Dumler, ex ministro de Vivienda, explicó en el 2017 a este Diario que se decidió anular la licitación porque la firma ganadora, el consorcio Teleféricos Lima, presentó un precio por encima del valor referencial. Según informó, de haber continuado el proceso se habrían generado problemas legales.

Teleférico

—Oportunidad—

Desde el 2004, el ayuntamiento de Medellín (Colombia) implementó el servicio de teleférico para interconectar las partes altas de la ciudad con el metro, el sistema de tránsito rápido de autobuses y el tranvía.

De igual modo, desde el 2014 en Bolivia existe un sistema de cableado aéreo que une las ciudades de La Paz (3.600 m.s.n.m.) y El Alto (4.100 m.s.n.m.) en diez minutos. Este sistema de transporte moviliza a unos 18 mil pasajeros por hora.

Para Darío Hidalgo, presidente de la Fundación Despacio, de Colombia, este tipo de transporte urbano no solo es importante por la movilidad en sí, sino por la oportunidad de mejorar los espacios públicos en las zonas marginales de la ciudad, que usualmente están en las laderas de los cerros.

“La infraestructura es muy sencilla. Lo que se debe hacer con la inversión del Estado es aprovechar la intervención para generar espacios comunitarios. La conectividad que da el cable se mejora con la creación de parques, bibliotecas; así como la conectividad peatonal con las estaciones”, aseguró Hidalgo.

El presidente del Comité de Movilidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Juan Carlos Dextre, advirtió que se deben mejorar los sistemas de transportes masivos ante el posible incremento de los usuarios en los sistemas actuales. Con estas previsiones se evitaría un colapso del Metropolitano y el metro.

MÁS DATOS



VÍA PELIGROSA

La trocha de 11 kilómetros, conocida como Pasamayito, une los cerros de Collique, en Comas, y Jicamarca, en el límite con San Juan de Lurigancho. El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, asegura que asfaltarán la vía.



CONGESTIÓN

Según datos de la fundación Transitemos, el 38% de los limeños pierde una hora y media al día por el tráfico.



MÁS TELEFÉRICOS

Existen dos proyectos más para la construcción de teleféricos. Uno entre El Agustino y Santa Anita y el otro desde el Cerro San Cristóbal, en el Rímac, hasta el parque La Muralla, en el Cercado de Lima.