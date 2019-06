Annabelle 3: ¿qué significa el final de “Annabelle vuelve a casa”?

CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Annabelle 3: ¿qué significa el final de “Annabelle Comes Home”? | La muñeca Annabelle volvió a las salas de cine como secuela paralela de Annabelle de 2014 y Annabelle: Creation de 2017, además es la séptima entrega de la franquicia El conjuro. La película de terror está dirigida por Gary Dauberman en su debut como director.

Precisamente, Dauberman decidió no terminar esta tercera entrega de Annabelle de la forma que el espectador esperaría, por lo que hace un notorio cambio, característico de la mayoría de las películas de terror de la franquicia.

El final de “Annabelle Comes Home” (“Annabelle vuelve a casa”, traducida al español) termina, valga la redundancia, con un tono feliz. Pero, ¿qué es lo que realmente significa este final para el futuro de la franquicia?

Final de Annabelle Comes Home. Tras una noche de pesadillas, el terror cesa para Mary Ellen (Madison Iseman), Daniela (Katie Sarife) y Judy Warren (Mckenna Grace) luego que encierran de vuelta a Annabelle a la cápsula de vidrio bendecida por un sacerdote. Como previamente lo había dicho era Lorraine Warren (Vera Farmiga), los espíritus malignos son débiles para los objetos sagrados, lo que hace que la vitrina de los Warrens sea una prisión ideal para la muñeca.

Tras la espantosa noche, llega la celebración de cumpleaños de Judy, a la que en principio parece no asistirán los compañeros de clases de la pequeña Warren por la mala reputanción de sus padres. Sin embargo, llegan Mary Ellen, Daniela y Bob (Michael Cimino), el novio de Mary Ellen. Finalmente, los niños del colegio de Judy, llegan a la casa y le dan a la niña la fiesta que realmente quería. Los minutos finales muestra a Ed Warren (Patrick Wilson) tocando su guitarra para los invitados de su hija.

Lorraine Warren y Annabelle regresan a casa junto con el padre que bendice la cápsula donde la encierran. (Foto: Warner Bros.) Lorraine Warren y Annabelle regresan a casa junto con el padre que bendice la cápsula donde la encierran. (Foto: Warner Bros.)

Así, Annabelle Comes Home muestra uno de los finales más dulces de una película de terror. Tanto que nadie se lo imaginaba. Sobre todo, porque el género demanda que aparezca un nuevo villano, o con una foto terrorífica que da pie a más historia por contar.

Por qué Annabelle Comes Home tuvo un final tan feliz?

El director de la cinta señaló al portal Inverse que “no quería terminar con tono ominoso”. “Estas no son personas siniestras, son buenas personas. Siempre encuentran la esperanza. Quería hacer eso con este final, en lugar de dejarlo en punto suspensivo. No quiere decir que no estuvimos tentados, pero solo quería terminar con un algo inesperado”, agregó Gary Dauberman.

Otra de las escenas finales muestra a Lorraine Warren junto con Daniela en el sótano de la casa con los objetos encantados. Pese a que la joven dejó libre a Annabelle por querer contactarse con su fallecido padre, la película no la hace ver como una mala persona. De hecho, su deseo de escuchar a su padre se cumple con la ayuda de Lorraine, quien le dice que se logró comunicar con su padre y que a través de ella quiere que sepa que el accidente que lo mató no fue su culpa. Las dos se abrazan, compartiendo un momento dulce en el sótano más aterrador que pudiera existir.

Pero, ¿realmente Lorraine se comunicó con el padre de Daniela, o simplemente intentó reconfortarla? Para el directo, este momento fue real.

“Ese es un momento verdadero y genuino”, dice Dauberman. “Daniela estaba caminando con el peso de su mundo sobre hombros. Es un verdadero alivio. Eso es lo que Ed y Lorraine trajeron a mucha gente. Quería ejemplificar eso en esa escena”, finaliza.