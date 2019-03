"Avengers 4": ¿cómo ver todas las películas de Marvel en orden cronológico hasta "Captain Marvel" y "Endgame"?

El Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) es tan extenso que cuando "Avengers: Endgame" se estrene en abril del 2019 tendrá un total de 22 películas. La cinta dirigida por Joe y Anthony Russo marcará el final de la Fase 3, que empezó con "Captain America: Civil War".

Si eres de los fans que planea ver todas las cintas del MCU antes del estreno de la cuarta película de los Vengadores, Comicbook compartió el orden en el que deberías verlas. En esta lista se incluye Captain Marvel, ya que se estrenará el 8 de marzo en Estados unidos y un día antes en algunos países de América Latina, y como se desarrolla en la década de 1990, debería ser la segunda cinta que veas después de "Captain America: The First Avenger".

Sin embargo, el orden de visualización puede variar en algunos casos, ya que hay película que del MCU que se desarrollan casi al mismo tiempo, por ejemplo, las dos de "Guardians of the Galaxy" y "Avengers: Age of Ultron". Lo mismo sucede con "Black Panther", "Spider-Man: Homecoming", y "Ant-Man and the Wasp", que están directamente relacionadas con los eventos de "Civil War".

1. CAPTAIN AMERICA: THE FIRST AVENGER



Fecha de estreno: 19 de julio de 2011



Sinopsis: Capitán America: El primer vengador se centra en Steve Rogers, un joven endeble y tímido que quiere ser soldado y luchar por su país, pero por su físico siempre es rechazado hasta que se presenta como voluntario para participar en un programa experimental que va a transformarlo en un supersoldado vengador con unas descomunales capacidades físicas. A partir de ese momento será conocido con el sobrenombre del Captain America y se convertirá en símbolo de esperanza y justicia para su nación.



2. CAPTAIN MARVEL

​

Fecha de estreno: 8 de marzo de 2019



Sinopsis: Ambientada en los años 90, esta nueva aventura presenta un periodo de la historia nunca antes visto en el Universo Cinematográfico de Marvel. El viaje de Carol Danvers (Brie Larson) para convertirse en una de las heroínas más poderosas del universo, Captain Marvel, miembro de una raza de nobles héroes guerreros. Cuando una guerra galáctica entre dos razas alienígenas llega a la Tierra, Danvers luchará junto a un pequeño grupo de aliados, mientras trata de encontrarse a sí misma.



3. IRON MAN



Fecha de estreno: 2 de mayo de 2008



Sinopsis: Tony Stark, un empresario multimillonario, es secuestrado y obligado a construir un arma devastadora. Sin embargo, utilizando su inteligencia e ingenio, construye una armadura de alta tecnología y escapa del cautiverio. Cuando descubre un malvado complot con implicaciones globales, se pone su poderosa armadura y jura proteger al mundo como Iron Man.



4. THE INCREDIBLE HULK



Fecha de estreno: 13 de junio de 2008



Sinopsis: Bruce Banner recorre el mundo en busca de un antídoto para librarse de su alter ego. Además, tendrá que hacer frente a Emil, un nuevo enemigo, lo que convertirá a Nueva York en el escenario de la última batalla entre las dos criaturas más poderosas.



5. IRON MAN 2

​

Fecha de estreno: 7 de mayo de 2010



Sinopsis: Con el mundo ahora consciente de que él es Iron Man, el millonario Tony Stark debe forjar nuevas alianzas y confrontar a un enemigo nuevo y poderoso.



6. THOR



Fecha de estreno: 2 de mayo de 2011



Sinopsis: El hijo de Odín, rey de los dioses nórdicos, Thor, pronto heredará el trono de Asgard de su padre anciano, sin embargo, el día en que será coronado, reacciona con brutalidad cuando los enemigos de los dioses, los Frost Giants, entran al palacio. Como castigo, Odin destierra a Thor a la Tierra. Mientras Loki, el hermano de Thor, planea apoderarse de Asgard.

7. THE AVENGERS



Fecha de estreno: 4 de mayo de 2012



Sinopsis: El director de SHIELD Nick FurY decide juntar a varios superhéroes con distintos poderes cuando Loki roba el Teseracto, un cubo que contiene una poderosa fuente de energía.

8. IRON MAN 3



Fecha de estreno: 3 de mayo de 2013



Sinopsis: Tras ver destruido todo su universo personal, Tony Stark debe encontrar y enfrentarse a un enemigo cuyo poder no conoce límites. Este viaje pondrá a prueba su entereza una y otra vez, y le obligará a confiar en su ingenio.

9. THOR: THE DARK WORLD

​

Fecha de estreno: 8 de noviembre de 2013



Sinopsis: Thor lucha para restablecer el orden en todo el cosmos, pero una antigua raza liderada por el vengativo Malekith regresa para sumergir el universo en la oscuridad. Ante un enemigo que ni Odin ni Asgard pueden soportar, Thor debe embarcarse en su viaje más peligroso y personal hasta el momento, uno que lo reunirá con Jane Foster y lo obligará a sacrificarlo todo para salvarnos a todos.



10. CAPTAIN AMERICA: WINTER SOLDIER



Fecha de estreno: 4 de abril de 2014



Sinopsis: Después de los devastadores acontecimientos acaecidos en Nueva York con los Avengers, Steve Rogers vive tranquilamente en Washington D.C. intentando adaptarse al mundo moderno. Pero cuando atacan a un colega de S.H.I.E.L.D., Steve se ve envuelto en una trama de intrigas que amenaza con poner en peligro al mundo. Captain America une fuerzas con Black Widow y lucha por sacar a la luz una conspiración cada vez mayor mientras hace frente a asesinos profesionales enviados para silenciarlO. Además, deberán enfrentarse a un enemigo inesperado y extraordinario.

11. GUARDIANS OF THE GALAXY



Fecha de estreno: 1 de agosto de 2014



Sinopsis: Un aventurero espacial se convierte en la presa de unos cazadores de tesoros después de robar el orbe de un villano traicionero. Cuando descubre su poder, debe hallar la forma de unir a unos rivales para salvar al universo.



12. GUARDIANS OF THE GALAXY VOL. 2



Fecha de estreno: 5 de mayo de 2017



Sinopsis: Los guardianes deben luchar para mantener unida a su nueva familia mientras desentrañan los misterios de la verdadera filiación de Peter Quill. Los viejos enemigos se convierten en nuevos aliados y los personajes favoritos de los fanáticos de los cómics clásicos acudirán en ayuda de los superhéroes.

13. AVENGERS: AGE OF ULTRON



Fecha de estreno: 1 de mayo de 2015



Sinopsis: Los Vengadores se reúnen de nuevo y juntan sus fuerzas con las de los recién llegados Quicksilver y Scarlet Witch para luchar contra un robot maquiavélico llamado Ultron, el cual Tony Stark creó con el fin de defender la paz, pero resultó defectuoso y ahora pretende exterminar a toda la humanidad.



14. ANT-MAN



Fecha de estreno: 29 de junio de 2015



Sinopsis: Armado con la asombrosa capacidad de reducir su tamaño, pero aumentar su fuerza, el ladrón maestro Scott Lang debe abrazar a su héroe interno y ayudar a su mentor, el doctor Hank Pym, a proteger el secreto detrás de su espectacular traje Ant-Man de una nueva generación de amenazas. Contra obstáculos aparentemente insuperables, Pym y Lang deben planear y llevar a cabo un atraco que salvará al mundo.



15. CAPTAIN AMERICA: CIVIL WAR



Fecha de estreno: 6 de mayo de 2016



Sinopsis: Después de que otro incidente internacional, en el que se ven envueltos los Vengadores, produzca daños colaterales, la presión política obliga a poner en marcha un sistema para depurar responsabilidades.

16. BLACK PANTHER



Fecha de estreno: 16 de febrero de 2018



Sinopsis: T'Challa después de los acontecimientos de ”Captain America: Civil War”, vuelve a casa, a la nación de Wakanda, aislada y muy avanzada tecnológicamente, para ser proclamado rey. Pero la reaparición de un viejo enemigo pone a prueba el temple de T'Challa como rey y Black Panther, ya que se ve arrastrado a un conflicto que pone en peligro todo el destino de Wakanda y del mundo.



17. SPIDER-MAN: HOMECOMING



Fecha de estreno: 7 de julio de 2017



Sinopsis: Entusiasmado tras su experiencia con los Avengers, Peter regresa a casa, donde vive con su tía May, bajo la atenta mirada de su nuevo mentor, Tony Stark. Peter intenta retomar su rutina diaria normal –distraído por su intención de demostrar que puede ser más que tu simple amistoso vecino Spider-Man– pero, cuando surge un nuevo villano conocido como Vulture, todo lo que Peter considera más importante se verá amenazado. Ha llegado su momento y se verá puesto a prueba para convertirse en el héroe que está destinado a ser.



18. ANT-MAN AND THE WASP



Fecha de estreno: 6 de julio de 2018



Sinopsis: A raíz de "Captain America: Civil War", Scott Lang (Paul Rudd) lidia con las consecuencias de sus elecciones como superhéroe y padre. Mientras lucha por reequilibrar su vida en el hogar con sus responsabilidades como Ant-Man, se enfrenta junto Hope van Dyne (Evangeline Lilly) y al Dr. Hank Pym (Michael Douglas) en una nueva misión urgente. Scott debe volver a ponerse el traje y aprender a luchar junto a The Wasp mientras el equipo trabaja en conjunto para descubrir secretos de su pasado.

19. DOCTOR STRANGE



Fecha de estreno: 20 de octubre de 2016



Sinopsis: Después de sufrir un accidente, un brillante y arrogante cirujano busca rehabilitarse mediante técnicas alternativas. Sus intentos le llevan a descubrir que ha sido designado para encabezar la lucha contra una fuerza oscura y sobrenatural.

20. THOR: RAGNAROK



Fecha de estreno: 3 de noviembre de 2017



Sinopsis: Thor está preso en el otro extremo del universo. Necesita regresar a tiempo para evitar que la todopoderosa Hela destruya su mundo, pero para escapar de su confinamiento y evitar el apocalipsis tendrá que vencer antes al increíble Hulk en un torneo de gladiadores.

21. AVENGERS: INFINITY WAR



Fecha de estreno: 27 de abril de 2018



Sinopsis: "Avengers: Infinity War", de Marvel Studios, trae a la pantalla el enfrentamiento definitivo y más sangriento de todos los tiempos. Los Avengers y sus superhéroes deben estar dispuestos a sacrificar todo en un intento de derrotar al poderoso Thanos, antes de que sus planes de devastación y ruina ponga fin al universo.

22. AVENGERS: ENDGAME



Fecha de estreno: 26 de abril de 2019



Sinopsis: Después de los eventos devastadores de "Avengers: Infinity War", el universo está en ruinas debido a las acciones de Thanos, el 'Titán loco'. Con la ayuda de los aliados que quedaron, los Avengers deben reunirse una vez más para deshacer sus acciones y restaurar el orden en el universo de una vez por todas, sin importar cuáles son las consecuencias.