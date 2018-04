"Avengers: Infinty War" llega a las salas de cine peruanas este jueves en medio de una gran expectativa, no solo de los fans, sino también de los agentes económicos que han intervenido en su desarrollo.

Según la publicación estadounidense Variety, la película tiene grandes posibilidades de colocarse entre los cinco primeros lugares de recaudación histórica durante la semana de estreno. Todas las cintas que se ubican en dicho listado recaudaron más de 200 millones de dólares en sus primeros días.

La lista es liderada por "Star Wars: The Force Awakens", que consiguió 247 millones de dólares en su primera semana. En segundo lugar está su secuela "The Last Jedi" (220 millones), seguida de "Jurassic World" 208 millones), "The Avengers" (207 millones) y "Black Panther" (202 millones).

Los análisis iniciales situaban la recaudación inicial estimada de "Avengers: Infinity War" entre los 175 millones y 200 millones de dólares, pero las proyecciones más recientes han elevado el margen a un rango entre los 190 millones y los 235 millones de dólares.

De cualquier manera, las cifras presentadas hablan de la buena posición de Marvel en la lista actual, al colocar dos largometrajes en el top 5. En un espectro más amplio Disney, propietario de Lucasfilm –lo que le da los derechos de "Star Wars"– y Marvel, muestra un predominio evidente en la industria.

Con el estreno de "Avengers: Infinity War" a la vuelta de la esquina, la respuesta final la dará el público.