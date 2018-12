"Bird Box": ¿Qué son exactamente los monstruos de 'A ciegas'?

"Bird Box: A ciegas" es el nuevo thriller posapocalíptico de Netflix, disponible en la plataforma de streaming desde el 21 de diciembre de 2018. La película basada en la novela homónima de Josh Malerman se centra en una madre que hace todo lo posible por salvar a sus hijos pequeños de unos seres mortíferos que, al ser vistos, provocan que los humanos se suiciden

Este filme protagonizado por Sandra Bullock, Sarah Paulson y John Malkovich, bajo la dirección de Susanne Bier, ha generado una reacción positiva en los espectadores y aunque la crítica tiene opiniones divididas, algunos la consideran la más aterradora de año. El monstruo espeluznante que introdujo "Bird Box" es una de las razones por la que entra en esta categoría, pero ¿cómo son esas criaturas?

A diferencia de "A Quiet Place" ("Un lugar en silencio"), donde, aunque no se reveló el origen de los monstruos, sí se conocía su apariencia, en "Bird Box: A ciegas" se compartió muy poca información acerca de las criaturas que hacen que las personas se suiciden de inmediato y solo se mostró unos dibujos que dejan ver algunos detalles. Sin embargo, al parecer esta aterradora amenaza adopta diferentes formas con cada persona.

¿QUÉ SON EXACTAMENTE LOS MONSTRUOS DE "BIRD BOX: A CIEGAS"?



"Era un hombre verde con una cara de bebé horrible. Era como una serpiente, y yo pensaba: 'No quiero verlo cuando sucede por primera vez. Solo tráelo. Hagamos la escena'. Me giro y él está así (gruñéndome). Me está haciendo reír. Era solo un bebé largo y gordo”, le explicó a BloodyDisgusting Sandra Bullock, quien interpreta a Mallory en "Bird Box".



La secuencia de la que habla la actriz de 54 años fue eliminada de la película, por lo que no se puede conseguir mucha información de esto. Pero a falta de detalles, los espectadores, especialmente los usuarios de Reddit, ofrecen una gran cantidad de teorías sobre los monstruos de "A ciegas".

"Los imaginé como viajeros de dimensiones superiores. Imaginé la estructura física como un serafín clásico, en su mayoría humanoides, pero con varias alas y extremidades adicionales. Sin embargo, existen en más dimensiones que nosotros, por lo que, al moverse en sus dimensiones superiores, crean distorsiones caleidoscópicas de cómo aparecen en las nuestras", escribió el redditor theshriekingpines.

Para el usuario rene76, la respuesta de cómo luce y cómo opera esta criatura es una mezcla de escenarios ficticios y de la vida real. "Piensen en la epilepsia en la que las luces estroboscópicas desencadenan los ataques: la vista de las criaturas puede tener un efecto similar. Las mentes de (casi) todas las personas solo hacen un cortocircuito y se vuelven violentas / autodestructivas".

"Bird Box: a ciegas" ha sido calificada como una de las películas más aterradoras del 2018 (Foto: Netflix) difusión

¿POR QUÉ NO SE REVELA LA APARIENCIA DE LOS MONSTRUOS DE "BIRD BOX"?



La directora de "Bird Box", Susanne Bier, eligió mantener en secreto el aspecto y la identidad de la criatura, y algunos espectadores disfrutan de ese misterio. "Es tan fácil que se vuelve divertido. De hecho, filmamos eso y gastamos mucha energía, pero cada vez que lo veía, pensaba: 'Esto no va a ser tenso. Simplemente va a ser divertido. Al principio, Sandy dijo: "No quiero verlo" porque pensó que daba miedo. Entonces fue como, 'No me lo muestres porque (me reiré)'. Cada vez que lo hacía, me decía: 'Mierda, esa es una película diferente'”, contó Bier.



