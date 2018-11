"Bohemian Rhapsody": Marc Martel, la voz del filme que suena igual a Freddie Mercury

Su nombre es Marc Martel y es quien tuvo la difícil misión de cantar los temas de Queen en la película "Bohemian Rhapsody". Quizás para el resto de mortales esto sea una odisea pero para el canadiense de 41 años, cantar como Freddie Mercury es algo que simplemente fluye en él y parece traer a "Su Majestad", de vuelta a la vida cada que interpreta uno de sus éxitos.

"No sé cómo lo hago, simplemente, sueno como él", ha declarado Martel sobre su particular timbre de voz, igual al recordado Freddie Mercury.

Vocalista hasta principios de 2018 de Queen Estravaganza, banda con la que Marc Martel recorrió el mundo homenajeando al legendario grupo inglés, este tributista de Freddie Mercury ha visto resurgir su carrera luego del éxito que viene cosechando "Bohemian Rhapsody" a nivel mundial. Y son muchos los que han quedado atónitos del gran parecido de su voz con el líder de Queen, empezando con los productores de la película que eligieron a Martel debido a que las diferencias de tono, vibrato, tesitura y afinación entre este y Mercury son mínimas.

Y fue precisamente este parecido de Marc Martel con Freddie Mercury el que lo llevó a realizar un tutorial, vía YouTube, para explicar este fenómeno.

"Tal vez no pueda comunicar cómo sonar como Freddie, porque eso tiene mucho que ver con la genética. ¡Gracias, mamá y papá! Pero al menos puedo comunicarles cuál es el punto de partida para cantar música de Queen", se le escucha decir al cantante en uno de los videos que a estas alturas se reproducen en masa alrededor del mundo luego del boom del filme.

"Hace un par de años estaba hablando con un actor que quería saber cómo sonar como Mercury, porque él mismo era un poco imitador, este me preguntaba: '¿Cómo lo haces? ¿Cómo suenas como Freddie?'. Y pude ver en su rostro que se quedó un poco decepcionado cuando le dije: 'No sé, solo lo hago, no lo fuerzo…'. Simplemente, sueno como él. No importa qué estoy cantando, pero especialmente cuando estoy cantando rock, la gente me dice: '¿Oye, sabes cómo suenas…?'. Y yo lo tomo como un cumplido", admitió Marc, en declaraciones que reproduce Infobae de Argentina.

Cabe destacar que en el filme "Bohemian Rhapsody", la voz de su protagonista Rami Malek, se mezcló con las voces reales de Freddie Mercury de varios demos y la voz del cantante Marc Martel.

"Bohemian Rhapsody", que llegó a las salas de cine el pasado 31 de octubre, narra el ascenso de Queen y explora la vida del cantante principal de la banda, quien falleció por complicaciones del SIDA en 1991 a la edad de 45 años.