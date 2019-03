"Captain Marvel": ¿qué pasó exactamente con el Teseracto a lo largo del MCU?

"Captain Marvel" llegó a los cines de todo el mundo para explicar el origen de Carol Danvers, la superheroína más poderosa del MCU. Ella será un personaje clave para "Avengers: Endgame" y ayudará a los Vengadores para derrotar a Thanos.



No obstante, como la película también intenta explicar algunos eventos que sucedieron pasados del MCU, en ocasiones esto causa más confusión que claridad. Esto sucede con el Teseracto, que aparece en un punto de la película pero no se explica muy bien su contexto.

¡Atención! A continuación podría haber algunos spoilers de "Captain Marvel", ya que la historia del Teseracto se conecta directamente con algunos hechos de la película.

LÍNEA DE TIEMPO DEL TESERACTO

Tonsberg, Noruega (965 A.D.)

Los gigantes de hielo son los primeros en tener el Teseracto. Ellos lo utilizan como una fuente energía para convertir todo en hielo y potenciar sus armas. Cuando invaden Midgard, la tierra de los hombres, Odín guía a los guerreros de Asgard allí para enfrentarlos. Estos últimos salen victoriosos y el Teseracto pasa a manos de Odín.

Él lleva este artefacto hasta Asgard, pero por alguna razón decide ocultarlo en un templo de un pequeño pueblo de Tonsberg. Allí permanece por cientos de años hasta que Hydra lo encuentra.

Tonsberg, Noruega (marzo de 1942)

Cráneo Rojo, miembro élite de Hydra, llega a la misma ciudad donde está escondido el Teseracto e investiga el santuario que tenía el pequeño pueblo. Dentro de un compartimiento secreto de una escultura de Yggdrasil lo encuentra y elimina a todos los habitantes del pueblo.

Alemania – Johan Schmidt y Hydra (1942 - 1945)

Durante los eventos de "Captain America: The First Avenger", Steve Rogers se enfrenta a Cráneo Rojo dentro de su nave para evitar que use las armas de destrucción masiva. En la pelea, el contenedor del Teseracto se avería, por lo que Schmidt lo sostiene en su mano abriendo un portal interdimensional que lo absorbe. Este cae al suelo y derrite sin problemas la coraza del avión, cayendo finalmente al fondo del mar.

Howard Stark consigue el teseracto (1945 - 1949)

En la búsqueda de Steve Rogers, Howard Stark localiza el Teseracto y comienza a utilizarlo para sus investigaciones en energía. Es en este tiempo que se convierte en parte de los fundadores de S.H.I.E.L.D.

Se conoce que una de las principales misiones de S.H.I.E.L.D. era reactivar el Teseracto, proyecto al que se le denominó P.E.G.A.S.U.S., el mismo en el que Mar-Vell estaba trabajando, pero no se especifica cómo exactamente llegó a las manos de la Kree este poderoso objeto.

Aquí existe un vacío temporal que no ha sido explicado por Marvel Studios. ¿Mar-Vell robó el Teseracto para ocultarlo del universo en su nave? ¿O acaso trabajaba junto a S.H.I.E.L.D. para revelar los misterios de su poder?

Mar-Vell esconde el Teseracto en su nave (hasta 1995)

Luego de descubrir que el Imperio Kree estaban asesinando a los skrulls, Mar-Vell esconde el Teseracto en su nave y lo utiliza como fuente de energía. A su vez, también les da refugio a un grupo de skrulls dentro hasta que son encontrados por Captain Marvel.

Durante la batalla contra la StarForce en la nave de Mar-Vell, Goose utiliza sus poderes como Flerken para devorar el Teseracto y almacenarlo en una dimensión alterna.

Goose vomita el Teseracto en las oficinas de S.H.I.E.L.D. (después de los eventos de "Captain Marvel")

La segunda escena post-créditos de "Captain Marvel" muestra que Goose vomita el Teseracto en la oficina de Nick Fury. No se sabe exactamente cuánto tiempo pasó entre el final de la película y ese momento, aunque se deduce que es poco porque la oficina en sí no cambia mucho.

A partir de allí, el Teseracto se encuentra en las manos de S.H.I.E.L.D. y la agencia comienza a investigar su poder hasta que Loki lo utiliza para transportarse a la Tierra. El resto es historia hasta que Thanos libera la Gema del Espacio y la utiliza para sus propios fines con el Guantelete del Infinito.

