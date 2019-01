Critics' Choice Awards 2019: Christian Bale gana como Mejor actor | FOTOS

Christian Bale ganó sus dos nominaciones en los Critics' Choice Awards el domingo 13 de enero en el Barker Hangar, en California. El actor británico recibió los premios gracias a su papel en la película "Vice".

Cuando recibió su primer premio de la gala como Mejor actor en una comedia, Bale subió al escenario y cuestionó el género del galardón: "El tiempo permite que se le considere una comedia, pero es realmente una tragedia".

Asimismo, el actor que llegó a Estados Unidos cuando tenía 17 años, agradeció al país, bromeó calificando la película como "una historia de amor".

Posteriormente, cuando recibió el premio como Mejor actor, Bale señaló: "Yo no tengo nada que decir porque lo dije antes, siempre he admirado a gente dispuesta a hacer cosas y creo que de eso se trata de actuar […] lo he disfrutado muchísimo […] Realmente no es una competencia, es una celebración".

El actor tuvo que subir 18 kilos para interpretar a Dick Cheney en la película dirigida por Adam McKey, "Vice". Se dice que este personaje fue quien tomó decisiones importantes durante el gobierno de George W. Bush en Estados Unidos.