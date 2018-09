Dakota Johnson y su duro entrenamiento para su nueva película "Suspiria"

La dura preparación de Dakota Johnson para el filme erótico "50 sombras de Grey" no se compara con las demandas físicas de "Suspiria", una película de terror en la que gran parte del miedo proviene de su habilidad para bailar como una mujer poseída.

"Suspiria", una nueva versión del clásico de culto de la década de 1970, está ambientada en una escuela de baile en Berlín a la que llega el personaje de Johnson, Susie, una joven inocente de los maizales de Ohio, y descubre extraños poderes.



Las mujeres mayores de la academia se impresionan por su baile instintivo y violento y rápidamente le dan el papel principal en una próxima actuación, aunque el espectador sospecha que tienen algo más siniestro en mente.



"Fue increíble descubrir que podía hacer eso con mi cuerpo, pero fue mucho trabajo, mucho entrenamiento", dijo Johnson a Reuters en Venecia, donde "Suspiria" compite por el León de Oro.



"Trabajé durante seis meses antes de filmar. Estaba filmando otra película en Vancouver, la tercera entrega de '50 Sombras', e iba antes o después del trabajo a entrenar", agregó.



"Pienso que pasé por una fase un poco horrorosa recientemente", dijo Johnson. "Estoy interesada en hacer todo tipo de filmes. Me encanta el cine y me encantan las películas, así que no sé qué haré después. Pero las que están saliendo son un poquito 'diferentes'", agregó.



El Festival de Cine de Venecia se celebra hasta el 8 de septiembre.