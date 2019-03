¿Con ganas de ir al cine? Estas son las películas de estreno esta semana

"A DOS METROS DE TI" (EE.UU, 2019)



¿Se puede amar a alguien que no puedes tocar? Basada en la novela de Rachael Lippincott, esta cinta dramática narra la historia de dos adolescentes, Stella y Will, quienes padecen la misma enfermedad pulmonar y conviven juntos en un hospital. Cuando se enamoran, ambos recuperan la alegría de vivir, pero hay un problema: por el peligro del contagio no pueden acercarse a menos de dos metros sin arriesgar sus vidas. Se estrena hoy.

DIR.: Justin Baldoni. INT.: Haley Lu Richardson, Cole Sprouse. DUR.: 117 minutos.



"SAHARA HELLEN: EL REGRESO DEL VAMPIRO" (PERÚ, 2019)

Hace más de 100 años una mujer inglesa fue acusada de ser la amante del mismísimo Conde Drácula, fue sentenciada a muerte y le clavaron una estaca en el corazón. Sus restos llegaron a Pisco y desde allí desatará su venganza.

DIR.: Rogger Asto de León. INT.: Sergio Galliani, Connie Chaparro, Óscar Lopez Arias. DUR.: 90 minutos.

"UNA EXTRAÑA PRESENCIA" (EE.UU, 2019)

Una madre y sus pequeñas hijas pasan los días en una cabaña cerca de un lago. Su estadía se verá perturbada por la aparición de un psicópata enmascarado que las vigila desde hace años sin que ella lo hayan notado. Ahora, con los movimientos estudiados de la familia las hará víctimas de su terrorífico plan.

DIR.: Quinn Lasher. INT.: Anna Pniowsky, Yvonne Strahovski, Abigail Pniowsky. DUR.: 89 minutos.

"LO QUE ELLOS QUIEREN" (EE.UU, 2019)

Ali Davis es una mujer exitosa que se encarga de representar a los principales atletas para una importante compañía. Ella es la única mujer del equipo y siente que debe hacer un doble esfuerzo para ser reconocida. Cuando adquiere la habilidad de escuchar los pensamientos del sexo opuesto, el éxito empezará a sonreírle como nunca antes.

DIR.: Adam Shankman. INT.: Taraji P. Henson, Max Greenfield, Tracy Morgan DUR.: 117 minutos.

"LA REBELIÓN" (EE.UU, 2019)

Diez años después de que la Tierra ha sido sometida por una fuerza extraterrestre, la sociedad humana se divide en disidentes y colaboracionistas. En la ciudad de Chicago, un grupo de jóvenes busca sobrevivir y recuperar su identidad, aunque eso signifique sortear los modernos métodos de vigilancia de un gobierno autoritario que ha menoscabado las libertades para obtener seguridad

DIR.: Rupert Wyatt. INT.: John Goodman, Vera Farmiga, Madeline Brewer, Alan Ruck. DUR.: 109 minutos.