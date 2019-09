"It: Capítulo 2" y una breve historia del miedo a los payasos

Para fines prácticos (y cinematográficos), el villano de “It” ("Eso") e "It: Capítulo 2" es un payaso. Pero en realidad, según la novela original de Stephen King, se trata de un ente que puede transformarse en tu más terrible miedo. En la primera película de la saga del argentino Andrés Muschietti toma la forma de una aterradora mujer, de un monstruo decapitado, de un ser tóxico para un hipocondríaco, y así. Lo que te aterra, eso es "It" y podremos ver aún más formas en el segundo filme de la saga, a estrenarse este 5 de setiembre.

Y el miedo a los payasos no es nuevo ni tan poco común. Según los especialistas, se llama coulrofobia y está asociado a varios factores: el rostro pintado que sirve como máscara, la amenaza de un personaje relacionado con el mundo infantil, la mezcla de lo risible y lo grotesco. En esa línea, el payaso de esta adaptación (interpretado por Bill Skarsgård) resulta efectivo por su hiperrealismo, pero está acompañado por toda una cohorte de criaturas aterradoras.

Hay un horror muy físico en esta película, que claramente la hace mucho mejor que la miniserie de 1990, una apagada versión del libro. Pero lo mejor de la película, aunque no se venda así, no es el sujeto con peluca y maquillaje. Hay mejores razones.

-Pesadilla infantil-

Si hubiese que describir de una forma fácil la primera película de "It", podríamos decir que es un capítulo de “Stranger Things” de más de dos horas. Con todo lo bueno y lo malo que eso pueda implicar. La cinta incluso comparte a uno de los protagonistas de la serie, el divertido Finn Wolfhard.

No parece un guiño gratuito. Y es que, ambientada en los años 80, la aventura de siete púberes tiene muchos ingredientes que saben a déjà vu: tranquilos suburbios agitados por hechos misteriosos, paseos en bicicleta, tiernos amoríos de verano y hartas referencias de la época,que van de afi ches de los Gremlins hasta canciones de The Cure y New Kids on the Block. La nostalgia nunca falla.

Además, Muschietti tiene experiencia en esas lides: su anterior filme, “Mamá”, que significó su primera incursión en la industria hollywoodense, también abordaba el género del terror desde la perspectiva infantil. Porque allí se engendran los principales temores, aquellos que nos acompañan silenciosos con el crecimiento y que brotan luego sin importar el grado de madurez. Y así, por momentos, “It” se pone lo suficientemente adulta para abordar temas como el 'bullying’, el abuso infantil, la segregación racial y religiosa, entre otros.

Finalmente, la película es también un homenaje al inagotable universo de King y de las decenas de películas que se han hecho sobre su obra. Las alusiones abundan, algunas como guiñossutiles, otras como obvias reverencias: allí están la jovencita ensangrentada de “Carrie”, la patota leal e inseparable de “Cuenta conmigo”, los delirios esquizofrénicos de “El resplandor” o la obsesión psicópata de “Misery”. Porque nadie como King para enseñarnos que el miedo suele tomar múltiples e inesperadas formas.

-Más payasos del terror-

JOKER

Otro supervillano que hace de lo estrafalario su principal arma de destrucción. También conocido como el Guasón, el archienemigo de Batman es un psicópata sin códigos, que mata y perpetra todos sus crímenes con una demencia abrumadora. Su personalidad funciona perfecta en contraposición al atribulado y adusto Hombre Murciélago, al utilizar la risa y la broma como un escudo para desplegar todo su sadismo. En el cine, particularmente inolvidables fueron las personificaciones de Jack Nicholson y Heath Ledger, en ambos casos casi opacando al héroe principal. Ahora le toca el turno a Phoenix en la titular película "Joker". Imposible no temerle (y a la vez quererlo).

VIOLATOR

En “Spawn”, la popular serie de antihéroes y demonios creada por

el canadiense Todd McFarlane, no podía faltar este robusto payaso

que es el más poderoso y peligroso de los hermanos Phlebiac, así como uno de los más sanguinarios rivales del protagonista. También

tiene la habilidad de adquirir múltiples aspectos. Elegido entre los

100 mejores villanos de las historietas de todos los tiempos, Violator

también se hizo de una miniserie especial en la saga.

CLOWN

La premisa es tan absurda como espeluznante. Desesperado porque el payaso no llega a la fiesta infantil de su hijo, un hombre decide ponerse la nariz roja y todo el atuendo y hacer de improvisado bufón.

Los problemas empezarán cuando no pueda sacarse el disfraz y deba ir a trabajar y hacer su vida cotidiana como un auténtico payaso. Con

ello, su personalidad empezará a alterarse para mal. Cinta dirigida por Jon Watts y producida por Eli Roth, un experto en lo retorcido.

TWISTY

Twisty el Payaso de "American Horror Story".

Fue tal el éxito del maquiavélico personaje interpretado por John Carrol Lynch en la serie “American Horror Story: Freak Show”, que repitió el plato para otra de las temporadas (“The Cult”). Azuzado

por la coulrofobia natural de algunos de los protagonistas, este asesino serial se despacha explotando los diversos miedos que

rondan, sobre todo, al personaje de Ally Mayfair Richards: la sangre, las tumbas y otros elementos que hacen ecos del característico

horror psicológico de la ficción. Fobias que se materializan en este

monstruo circense.

EL MUÑECO DE "POLTERGEIST"

Con esta película de 1982, el recientemente fallecido Tobe Hooper se anotó una obra maestra de lo sobrenatural, repleta de fantasmas,

posesiones diabólicas y maldiciones. Ya cerca del clímax, en una secuencia arquetípica dentro de la habitación infantil, el

pequeño Robbie se asoma a los misterios debajo de la cama antes de ser atacado por un extravagante y en apariencia inocente

muñeco de payaso. La lamparita de Darth Vader que se puede ver en la escena es un guiño que nos invita a pensar cuáles son los verdaderos villanos de la niñez.